Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama

WITKOFF İLE ANLAŞTILAR

Taraflar, ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff'un 6 Ağustos'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından liderler arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda anlaştılar. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edildi.

Ukrayna barış anlaşması için belirlediği son tarih olan 8 Ağustos'ta Trump, Putin ile bir hafta içinde Alaska'da görüşmeyi umduğunu söylemişti. Tarih ve mekan daha sonra Rusya başkanlık danışmanı Yuri Uşakov tarafından doğrulanmıştı.

Uşakov, Rus ve ABD başkanlarının Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulmak için seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını söyledi. Kremlin, iki liderin Alaska'daki görüşmelerinin ardından Rusya topraklarında bir araya gelmesini bekliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Ağustos'ta Washington'ın Trump'ın gelecekte Rusya'ya olası bir ziyaretini dışlamadığını doğruladı.