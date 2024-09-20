Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

İsrail-Lübnan hattında tansiyon günden güne yükseliyor.
İsrail'in düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından Hizbullah harekete geçti. Hizbullah, "Acımasız saldırıya ilk yanıt" duyurusu yaparak İsrail topraklarına füzeler ateşledi.
İSRAİL ÜSSÜ VURULDU, EĞİTİME ARA VERİLDİ
İsrail ordusunun hava üssü vuruldu. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.
İşte ateş hattına dönen bölgeden dakika dakika tüm detaylar:
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.
İSRAİL'İN HEDEFİ ALİ KARAKİ
Hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karaki'nin hedef alındığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının 1000'i aştığını duyurdu.
Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini, yaralıların sayısının 1024'e çıktığını söyledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki kasaba ve köylere benzeri görülmemiş şekilde düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.
Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'ye, yaralananların sayısı ise 727'ye yükseldi.
Yaklaşık 350 hava saldırısının düzenlendiği saldırıda ölen ve yarananlar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunduğu kaydedildi.
Gün içerisinde konuya ilişkin yapılan son açıklamada İsrail saldırısında 100 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.
Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları nedeniyle binlerce kişinin ülkenin kuzeyine doğru kaçmaya başlamasının ardından eğitim durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Halebi, güvenlik ve askeri durumun öğrenciler için tehlike oluşturduğunu, ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23-24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtti.
İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı.
Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi.
Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.
Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.
Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.
Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planladığını belirtti.
Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati, başkent Beyrut’ta düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Lübnan’ın güneyinin ikinci bir Gazze’ye dönüşmesi yönündeki endişesini hatırlatarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözüm çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
İsrail’in Lübnan’a devam eden saldırılarına dikkati çeken Mikati, "İsrail'in bu saldırıları, Lübnan'a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor." dedi.
Mikati, gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde BM’ye, BMGK’ya ve aktif devletlere "doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı" yaptıklarını belirterek Lübnan’ın BMGK’nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu kaydetti.
İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.
Ordu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini belirtmişti.
İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına İsrail'den uyarı mesajları geldiği belirtildi.
Mesajlarda Lübnanlılara "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Haberde ayrıca, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisindeki telesekretere de "binanın boşaltılması" çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği bildirildi.
Makari, yaptığı açıklamada, İsrail'in benimsediği psikolojik savaşın bir parçası olarak, Beyrut ve bazı bölgelerdeki çok sayıda vatandaşa "bulundukları yeri tahliye" çağrısı içeren İsrail üzerinden telefon mesajları yollandığını ve bu mesajların rastgele gönderildiğini aktardı.
Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının görevlerine odaklandığını belirten Makari, konunun ilgili makamlarca takip edildiği ve böyle durumlara gereğinden fazla itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi de ordu kaynaklı haberinde, "İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırı planladığını ve bunun pazar günkünden daha büyük ve uzun süreli olmasının beklendiğini" aktardı.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etmişti.
Hizbullah’ın İsrail’e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah’ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulunmuştu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyururken bölgedeki çok sayıda yerden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.
Saldırılara ilişkin detay verilmezken bölge sakinleri, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı yerlere hava saldırısı düzenlediğini aktardı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde saldırılar nedeniyle dumanlar yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu, bu sabah da Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemişti.
Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının katıldığı söylenen bu sabahki saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğu aktarılmıştı.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e yönelik hazırladıkları planların İsrail'in dehşet içinde sonunu getireceğini söyledi.
Kasım, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.
Akil'in Hizbullah'ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü'nün kurucusu olduğuna dikkati çeken Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin şehididir. Cihat meydanlarını kanıyla sulamıştır." dedi.
Kasım, Hizbullah’ın İsrail'in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve açık hesaplaşma aşamasına girildiğini söyledi.
Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek." diye konuştu.
Kasım, İsrail'in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne gidin ve savaşı durdurun." ifadelerini kullandı.
Hizbullah'ın her türlü askeri ihtimallere karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunları kaydetti:
"Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı 'Açık Hesap Savaşı' olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah'ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün, Hizbullah'ın Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." demişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahının Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." dedi.
Dünyanın hiçbir ülkesinin ve kendilerinin de "şehirlerinin roket saldırısına uğramasını kabul edemeyeceğini" söyleyen Netanyahu, Lübnan sınırından tahliye edilen 60 bin İsrailliyi evlerine emniyet içinde geri göndermek ve güvenliği tesis etmek için "nasıl bir adım atılması gerekiyorsa bunu yapacaklarını" dile getirdi.
SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN HİZBULLAH'A KARŞI "HAMLELERE DEVAM" MESAJI
Öte yandan, İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, hava kuvvetlerinin komuta kontrol merkezine yaptığı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'dan bilgi aldı.
Gallant, "Hizbullah, İsrail ordusunun becerilerinin etkisini hissetmeye başladı, kovalandıklarını hissediyorlar. İsrail'in kuzeyindeki sakinlerin evlerine güvenli dönüşünü sağlayacak noktaya kadar hamlelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.
Lübnan Hizbullahı, gece saatlerinden itibaren kuzeydeki Hayfa kenti çevresindeki Ramat David askeri üssü ve bölgedeki İsrail savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in kuzeyindeki bazı noktalara isabet eden roketler nedeniyle yaralananlar oldu, maddi hasar oluştu.
İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.
A Haber, Hizbullah'ın roketlerle vurduğu Hayfa'yı görüntüledi.
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına yanıt verdi.
Günün erken saatlerinde İsrail’e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksinin bombalandığını bildirdi.
"ACIMASIZ KATLİAMA İLK YANIT"
Açıklamada, “İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi.
Hareket saldırıyı, “İsrail düşmanının salı ve çarşamba günleri Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.
3 KİŞİ YARALANDI
IDF, “Saldırıların bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti” açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.
İsrail Kamu Yayın Kurumu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Akka, Nehariyye, Tiberya ve Safed kentlerindeki okulların kapatılacağını duyurdu.Times of Israel ise Hayfa'daki okulların da kapatılacağını duyurdu.
Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17'e yükseldiği belirtildi.
İsrail'le çatışmalarda ölen iki Hizbullah mensubunun adlarının Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 501'e yükseldi.
Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.
Öte yandan, İsrail ordusundan Lübnan topraklarına yapılan hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır binlerce roketi barındıran roket rampalarının ve topçuların yanı sıra askeri Hizbullah'ın altyapısına saldırı düzenlediği kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan’da geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarına ülkenin güneyinde yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, Lübnan’da geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri, başkent Beyrut’ta dün gerçekleştirilen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sonra Lübnan’ın güneyine bomba yağdırıyor. Güneydeki Tayr Harfa, Chihine, Al-Jibeen, Zebqin ve Dahieh bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, bölgede ayırt etmeksizin tüm noktaları vuruyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açma hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı saldırılar düzenliyoruz” dedi.
İsrail, Lübnan’da yoğun saldırılar düzenliyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği telsiz ve çağrı cihazı saldırılarının yanı sıra başkent Beyrut’ta dün gerçekleştirilen bina saldırısı sonrası İsrail savaş suçu sayılan eylemlerini sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, “Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açma hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı sald2322ırılar düzenliyoruz. Hava kuvvetlerine ait onlarca uçak şu anda İsrail vatandaşlarına yönelik tehditleri bertaraf etmek üzere hedeflere ve rampalarına saldırmaktadır” dedi.
İsrail uçakları güney Lübnan'ı bombalamaya devam ederken Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine doğru bir roket saldırısı düzenlediği bildirildi. Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni hedef alıyor.
Lübnan Ulaştırma Bakanı, İsrail’in Beyrut’taki sivil binaya yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 sivil kayıp olduğunu duyurdu.
İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırıyı kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in durdurulması için "kararlı önlemler" alma çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir binaya düzenlediği ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Lübnan'a yönelik saldırıların uluslararası hukukun ve ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Kenani, "Hiç şüphe yok ki siyonist rejim (İsrail), ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunda dünya hükümetlerinin ve uluslarının ezici çoğunluğunun aksine, bölgede gerilimi artırma ve savaş ve çatışma coğrafyasını geliştirme çabasındadır. Böylesine kötü niyetli bir politika, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık ve son derece büyük bir tehdittir." ifadelerini kullandı.
Kenani, "kitlesel katliam makinesi" olarak nitelediği İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum tarafından "kararlı" önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
İsrail Hizbullah’ın 7 Ekim hazırlığı yaptığını iddia ediyor. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin cuma günü Hizbullah Komutanı İbrahim Aqil'i öldürmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bugün ortadan kaldırdığımız Hizbullah komutanları yıllardır kuzey sınırında '7 Ekim' planlarını yapıyorlardı " dedi.
Bir diğer IDF yetkilisi, sözcü Daniel Hagari de cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah'ın operasyon şefi ve "Celile'yi Fethetme Planı"nın lideri Aqil'in ortadan kaldırıldığını söyledi ve " Ortadan kaldırılan Hizbullah liderleri, 7 Ekim'dekine benzer bir operasyonu kuzeyde yapmayı planlıyorlardı" dedi.
Hagari, Hizbullah'ın planın bir parçası olarak İsrail'i işgal etmeyi, Celile yerleşimlerini ele geçirmeyi ve İsrailli sivilleri kaçırıp öldürmeyi planladığını belirtti.
Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı.
İsrail’in Beyrut’ta hedef aldığı Hizbullah komutanı İbrahim Akil kimdir?
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi.
Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.
Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.
Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ve Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.
BM: "(Lübnan'da cihazların patlatılması) Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur"
İsrail gazetesi Times of Israel Hizbullah Cihat Konseyi üyesi İbrahim Aqil'in Beyrut saldırısının hedefi olduğunu iddia etti.
İsrail güvenlik kaynakları, kısa bir süre önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail hava saldırısının hedefinin İbrahim Akil olduğunu söyledi.
İBRAHİM AQİL KİMDİR?
Aqil, Hizbullah'ın en üst düzey askeri organı olan Cihat Konseyi'nde görev yapıyor. 1983 yılında Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasındaki rolü ve 1980'lerde Lübnan'da Amerikalı ve Almanların rehin alınmasına yön vermesi nedeniyle ABD tarafından aranıyordu. ABD'nin Aqil'in başına 7 milyon dolar ödül koyduğu biliniyor.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) Beyrut'un güneyindeki Jamous Caddesi'nde bir binaya düzenlenen saldırıda ölenler arasında beş çocuğun da bulunduğunu bildirdi. NNA, bir F35 jetinin yerleşim bölgesini iki saldırıyla hedef aldığını belirtti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıların ardından başkent Beyrut'u vurduğu bildirildi. İsrail ordusu Lübnan'ın başkentine hava saldırısı düzenledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 70 roket daha atıldığını bildirdi. Çok sayıda roket düşürüldüğü belirtilirken Hizbullah’ın son bir saatte İsrail'in kuzeyine toplam 140’a yakın roket fırlattığı duyuruldu.
Reuters’a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah’ın Lübnan’daki patlamadan saatler önce üyelerine yeni Gold Apollo markalı çağrı cihazları dağıttığını söyledi.
Kaynaklardan birinin belirttiğine göre milislerden biri pazartesi günü yeni bir çağrı cihazı aldığını ve cihazın ertesi gün kutusundayken patladığını belirtti.
Telsizlerin pilleri, cihazın bileşenlerine aşina olan bir başka Lübnanlı kaynağın Reuters'a bildirdiğine göre PETN olarak bilinen son derece patlayıcı bir bileşikle bağlanmıştı. Reuters bu haftanın başlarında, çağrı cihazlarında saklanan üç grama kadar patlayıcının Hizbullah tarafından aylarca tespit edilemediğini bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından biri, patlayıcıları "herhangi bir cihaz veya tarayıcıyla" tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Kaynak, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hangi tür tarayıcılardan geçirdiğini belirtmedi.
İsrail kamu yayın kuruluşu Kan, Savunma Kuvvetleri IDF’nin güney Lübnan'da yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi.
Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'da hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir sırada bir üyesinin öldüğünü duyurdu.
Lübnan devlet haber ajansı NNA, Yaroun, Aitaroun, Mays al-Jabal, Taybeh ve Kfar Kila dahil olmak üzere güney Lübnan'daki çeşitli kasabalara saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca Aita al-Shaab'a topçu ateşi açıldığını da bildirdi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın derinleşmesiyle birlikte sükunet çağrısında bulundu ve Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğunu söyledi.
"Lübnan'daki ve bölgedeki sivillere içten taziyelerimi iletiyorum, artık korku içinde yaşıyorlar” ifadelerini kullanan Eide, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum." dedi.