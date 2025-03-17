Son dakika: İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında Kanada'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lammy, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişinin önemine işaret etti.

Gazze'ye yardımların girişinin engellenmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Lammy, "İnsani yardımlar siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. İsrail hükümetini bu duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." dedi.

Lammy, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğinin de altını çizerken ülkenin sahil bölgelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorumluların hesap vermesi çağrısını tekrarladı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Lammy, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'nın borçlarının ödenmesi konusunda, "İngiltere'nin verdiği 2,26 milyar sterlinlik (Yaklaşık 107,5 milyar lira) kredinin 752 milyon sterlinlik (Yaklaşık 35 milyar lira) kısmı bu varlıklarla ödendi." açıklamasını yaptı.

Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya ise "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını verdi.