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Son dakika: Isparta Keçiborlu'da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Paşamıza da ulaştık

Isparta Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin kazada 5 personelin şehit olduğunu açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Vali Erin, "Paşamıza ulaşamıyorduk, ona da ulaştık. Maalesef 5 şehidimiz var" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:11
Son dakika: Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Paşamıza da ulaştık

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    AHaber CANLI YAYIN

    Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

    Askeri helikopter düştü! İlk görüntü!

    Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti.

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    12:10 09 Aralık 2024
    MSB'DEN AÇIKLAMA

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

    Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

    12:06 09 Aralık 2024
    “HAVA ŞARTLARINDAN ÇOK ETKİLENİR”

    Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İzgi, “Özellikle eğitim uçuşlarında bu kazaların olması bizi çok yaralıyor. Sebepleri ortaya çıkacak zaman içerisinde. Helikopterler ile uçaklar farklı iki sistemle uçarlar. Uçaklar çok kısa bir süre içerisinde bulut üstüne çıkarlar kabin basınçlıdır. İnsanların nefes alamayacağı yüksekliklerde uçarak çok hızlı bir şekilde insanları bir yerden bir yere taşırlar. Ama helikopterler kabin basınçlı değildir. Kabin basınçsız olduğu için bulut altı uçarlar. Bu tip uçuşlar hava şartlarından çok etkilenir. Bulut altı uçuşlarda meteoroloji çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

    11:59 09 Aralık 2024
    TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şehitlerimizin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun"

     

     

     

    11:44 09 Aralık 2024
    VALİ ACI HABERİ DUYURDU

    Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber'e yaptığı açıklamada "Eğitim uçuşu sırasında Kara Havacılık Okulu'muza ait eğitim uçuşu yapan iki helikopterimizin havada teması sonrası bir helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı ve düştü. Helikopterde Kara Havacılık Okul Komutanımız paşamız da vardı. 5 şehidimiz var maalesef. 4'tü paşamıza ulaşamıyorduk. Paşamız da eğitim uçuşundaydı. Maalesef onu da kaybettik. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

     

     

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