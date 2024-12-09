Son dakika: Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Paşamıza da ulaştık

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.
Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."
Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İzgi, “Özellikle eğitim uçuşlarında bu kazaların olması bizi çok yaralıyor. Sebepleri ortaya çıkacak zaman içerisinde. Helikopterler ile uçaklar farklı iki sistemle uçarlar. Uçaklar çok kısa bir süre içerisinde bulut üstüne çıkarlar kabin basınçlıdır. İnsanların nefes alamayacağı yüksekliklerde uçarak çok hızlı bir şekilde insanları bir yerden bir yere taşırlar. Ama helikopterler kabin basınçlı değildir. Kabin basınçsız olduğu için bulut altı uçarlar. Bu tip uçuşlar hava şartlarından çok etkilenir. Bulut altı uçuşlarda meteoroloji çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şehitlerimizin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun"
Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber'e yaptığı açıklamada "Eğitim uçuşu sırasında Kara Havacılık Okulu'muza ait eğitim uçuşu yapan iki helikopterimizin havada teması sonrası bir helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı ve düştü. Helikopterde Kara Havacılık Okul Komutanımız paşamız da vardı. 5 şehidimiz var maalesef. 4'tü paşamıza ulaşamıyorduk. Paşamız da eğitim uçuşundaydı. Maalesef onu da kaybettik. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.