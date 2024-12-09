Son dakika: Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Paşamıza da ulaştık

“HAVA ŞARTLARINDAN ÇOK ETKİLENİR”

Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İzgi, “Özellikle eğitim uçuşlarında bu kazaların olması bizi çok yaralıyor. Sebepleri ortaya çıkacak zaman içerisinde. Helikopterler ile uçaklar farklı iki sistemle uçarlar. Uçaklar çok kısa bir süre içerisinde bulut üstüne çıkarlar kabin basınçlıdır. İnsanların nefes alamayacağı yüksekliklerde uçarak çok hızlı bir şekilde insanları bir yerden bir yere taşırlar. Ama helikopterler kabin basınçlı değildir. Kabin basınçsız olduğu için bulut altı uçarlar. Bu tip uçuşlar hava şartlarından çok etkilenir. Bulut altı uçuşlarda meteoroloji çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.