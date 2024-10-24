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Şehitlere son görev | TUSAŞ'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehit son yolculuklarına uğurlanıyor.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:33
Şehitlere son görev | TUSAŞ’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

    Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerden 4'nün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenildi.

    Şehit taksici Murat Arslan'ın naaşı hastaneden alındı

    Hayatını kaybeden 5 şehit son yolculuklarına uğurlanacak. Şehit düşenlerin defin bilgileri açıklandı. İşte o bilgiler..

    1. Hasan Hüseyin Canmaz (Teknisyen) - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

    2. Cengiz Coşkun - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

    3. Atakan Şahin Erdoğan - Sincan Cimşit Mezarlığına defnedilecektir. Defin zamanı otopsi işlemlerinin bittiği zamana göre belirlenecektir.

    4. Zahide Güçlü Ekici - Henüz Defin Yeri ve zamanı kesinleşmemiştir.

    5. Murat Arslan(Taksici) - 24.10.2024 tarihinde Öğle namazına müteakip Kahramankazan Merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı ardından Kahramankazan Şehitliğine defnedilecektir.

    Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı

    CANLI ANLATIM
    12:36 24 Ekim 2024
    TUSAŞ ŞEHİDİNE VEDA

    TUSAŞ'a silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin şehit ettiği taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da bulunan Ulu Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.

     

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