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CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma

Diyarbakır’da 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın katili aranmaya devam ediyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar dün hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında 'Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok.' ifadelerine yer verdi. Narin cinayeti davasında ikinci duruşma bugün de devam edecek. Takvim yaşananları anbean aktarmaya devam ediyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 07:30
CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Diyarbakır'da 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran'ın cinayetinde tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşmanın ilk günü sona erdi.

    Duruşmada tansiyonun yükselmesiyle gergin anlar yaşanırken, Savcı mütalaasında "Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok." ifadelerine yer verdi.

    2. duruşmanın ilk gününde neler yaşandı?

    Narin Güran cinayetinde 2. duruşmanın ilk günü sona erdi! Mahkeme Başkanı yüzlerine vurdu: Hepiniz suçlusunuzNarin Güran cinayetinde 2. duruşmanın ilk günü sona erdi! Mahkeme Başkanı yüzlerine vurdu: Hepiniz suçlusunuz
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşmanın ilk günü sona erdi! Mahkeme Başkanı yüzlerine vurdu: Hepiniz suçlusunuz

    Narin cinayeti davasında ikinci duruşma bugün de devam edecek.

    Takvim 2. duruşmanın 2. gününde yaşananaları anbean aktarıyor...

    CANLI ANLATIM
    06:58 27 Aralık 2024
    DURUŞMA 9'DA BAŞLAYACAK

    Narin Güran davasının ikinci duruşmasının 2'nci günüde sanıklar adliyeye sevk edildi.  Dün 14 saat süren duruşma bugün 9'da başlayacak. 

    06:00 27 Aralık 2024
    NELER OLMUŞTU?
    Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

    Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

    Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

    İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

    Mahkeme, davanın ikinci duruşmasına amca Erhan Güran ve çoban Ahmet Akgün'ün zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar vermişti.