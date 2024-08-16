Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | Ülke genelinde 47 yangın çıktı! Bakan açıkladı: Gözaltılar var

Türkiye 4 şehirde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manisa, Bolu ve İzmir'deki yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu Göynük'te açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:
Ülke genelinde bugün yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı 17'sini müdahalelerimiz devam ediyor.
BOLU'DAKİ YANGIN ANIZ YAKILMASINDAN ÇIKTI: GÖZALTILAR VAR
Bolu'daki yangın tarladaki anızın yakılmasından çıktı. İlgili kişiler gözaltına alındı. Mümkünse ateş yakılmasın.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.
Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.
Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.
Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.
Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.
Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında Onur Mahallesi tarafındaki bazı evlerin yandığı görüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale için Bolu, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'tan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 166 arazöz, 8 iş makinesi, 13 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 1000 yangın söndürme personeli ile müdahale ediliyor.
GÖYNÜK-NALLIHAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesindeki yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangın kontrol altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınına müdahale için 4 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter ile Manisa’nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yol açtığı, yaklaşık 700 hektar alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
DAKİKA DAKİKA MÜDAHALE
Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyünde dün saat 09.51'de çıkan yangına 3 dakika sonra müdahale edilmeye başlandığını kaydetti.
Müdahalenin 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle sürdüğünü, Valilik, AFAD, kolluk güçleri, yerel yönetimleri ve belediyelerin de söndürme çalışmasına destek olduğunu belirten Yumaklı, "Müdahalemiz gece boyunca devam etti. 'Çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim' demiştim. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını dile getiren Yumaklı, aşırı sıcak hava, düşük nem, saatte 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle alevlerin büyüyüp yayıldığını anlattı.
Yangınla mücadelenin 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle sürdüğünü kaydeden Yumaklı, "Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla 'yüzde 100 kontrol altına alındı' diyemiyoruz çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Gün içinde burada da inşallah güzel haberi vereceğiz." diye konuştu.
"BOLU'DA YANAN ALAN İLE ÇIKAN DUMAN ARASINDA ORANTISIZLIK VAR"
Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü civarındaki yangının ise dün saat 12.41'de başladığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını ifade etti.
Alevlerle mücadelenin 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel ile yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:
"Gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Günün ağarmasıyla takviye hava araçlarıyla müdahale devam ediyor. Kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız."
Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren 3 günün yangınlar bakımından riskin yüksek olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Veriler bugün, cumartesi ve pazar; bu 3 günde yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla orman teşkilatı, valiliklerimiz, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Bu 3 gün için çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı; bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum."
ECEABAT'TAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENDİ
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, Eceabat'taki yangının yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kırsal alana sıçramasıyla başladığını, daha sonra ormana yayıldığını belirlediklerini söyledi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda etkilenen hiçbir yapının, tesisin olmadığını anlatan Yumaklı, "Çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten gidiş yönünü rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı." dedi.
Yangının etkili olduğu alanla ilgili soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alandan bahsediyorum, bunun altını çiziyorum etkilenen alan ile yanan alan aynı şey değil; yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı bir önceki yangın. Onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu."
Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan eşlik etti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Manisa’nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden yangınlar 3’üncü gününde. Yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.
DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI
Dün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.
2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3’üncü güne girildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.
Öte yandan, yaklaşık 21 saattir süren yangında son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.
Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, AA muhabirine, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.
Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun." dedi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum." dedi.
Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.
Bunlardan 60'ının yoğun mücadele sonucu söndürüldüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyük Anafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten Valiliğimiz ve diğer kolluk güçlerimiz gerekli tedbirleri birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Şu an itibarıyla her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim."
Yumaklı, 3 ildeki yangınlara müdahalenin gece boyu süreceğini dile getirdi.
Bolu'daki yangına müdahaleye değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Göynük'teki Bekirfakılar yangını da saat 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da saatte 70 kilometreye yakın bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangın da gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum."
"İNŞALLAH BU SÜRECİ RAHATLIKLA ATLATACAĞIZ"
Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.
Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."
Bu mücadelenin en önemli unsurunun vatandaşların kendilerine vereceği destek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yangın çıkan bütün illerimize ve halihazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğini de söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu'ya tekrar 'geçmiş olsun' diliyorum." diye konuştu.
Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangına Bolu, Ankara ve Sakarya’nın yanı sıra birçok ilden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yangına orman ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan da 7 yangın söndürme helikopteriyle alevlerle mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle 2 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar evlerinden alınarak daha güvenli bir bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 100 hektarlık alan zarar görürken, birçok kentten gönderilen takviye ekiplerin de önümüzdeki saatlerde bölgeye ulaşması bekleniyor. Yangına müdahale için yangın söndürme uçağının da talep edildiği öğrenildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada 281 vatandaşın yangın alanından tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, 7 helikopter, 32 arazöz 66 iş makinesi ve 358 personelle yangına müdahale edildiği bildirildi.