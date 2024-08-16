Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla, Aydın... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yol açtığı, yaklaşık 700 hektar alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

DAKİKA DAKİKA MÜDAHALE

Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyünde dün saat 09.51'de çıkan yangına 3 dakika sonra müdahale edilmeye başlandığını kaydetti.

Müdahalenin 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle sürdüğünü, Valilik, AFAD, kolluk güçleri, yerel yönetimleri ve belediyelerin de söndürme çalışmasına destek olduğunu belirten Yumaklı, "Müdahalemiz gece boyunca devam etti. 'Çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim' demiştim. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını dile getiren Yumaklı, aşırı sıcak hava, düşük nem, saatte 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle alevlerin büyüyüp yayıldığını anlattı.

Yangınla mücadelenin 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle sürdüğünü kaydeden Yumaklı, "Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla 'yüzde 100 kontrol altına alındı' diyemiyoruz çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Gün içinde burada da inşallah güzel haberi vereceğiz." diye konuştu.

"BOLU'DA YANAN ALAN İLE ÇIKAN DUMAN ARASINDA ORANTISIZLIK VAR"

Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü civarındaki yangının ise dün saat 12.41'de başladığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını ifade etti.

Alevlerle mücadelenin 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel ile yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Günün ağarmasıyla takviye hava araçlarıyla müdahale devam ediyor. Kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız."

Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.

Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren 3 günün yangınlar bakımından riskin yüksek olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Veriler bugün, cumartesi ve pazar; bu 3 günde yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla orman teşkilatı, valiliklerimiz, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Bu 3 gün için çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı; bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum."

ECEABAT'TAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENDİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, Eceabat'taki yangının yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kırsal alana sıçramasıyla başladığını, daha sonra ormana yayıldığını belirlediklerini söyledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda etkilenen hiçbir yapının, tesisin olmadığını anlatan Yumaklı, "Çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten gidiş yönünü rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı." dedi.

Yangının etkili olduğu alanla ilgili soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alandan bahsediyorum, bunun altını çiziyorum etkilenen alan ile yanan alan aynı şey değil; yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı bir önceki yangın. Onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu."

Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan eşlik etti.