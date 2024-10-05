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Lübnan’da ölü sayısı artıyor! İsrail’den Trablusşam’da Hamas liderine suikast

İsrail Lübnan’da saldırılara devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alan İsrail Kassam Tugayları'nın lideri Said Atallah ve 3 aile üyesini öldürdü. Peki, Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 09:26
Lübnan’da ölü sayısı artıyor! İsrail’den Trablusşam’da Hamas liderine suikast

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    İsrail Lübnan'da saldırılara devam ediyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün İran'da Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen törende yaptığı konuşmanın ardından Lübnan'a yönelik saldırıları artıran İsrail, Lübnan'ın Trablusşam kentinde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah'ı öldürdü.

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    06:23 05 Ekim 2024
    KASSAM TUGAYLARININ LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

    Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. İsrail saldırı hakkında açıklama yapmadı.

     

     

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