Lübnan’da ölü sayısı artıyor! İsrail’den Trablusşam’da Hamas liderine suikast

İsrail Lübnan'da saldırılara devam ediyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün İran'da Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen törende yaptığı konuşmanın ardından Lübnan'a yönelik saldırıları artıran İsrail, Lübnan'ın Trablusşam kentinde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah'ı öldürdü.

CANLI ANLATIM 06:23 05 Ekim 2024 KASSAM TUGAYLARININ LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. İsrail saldırı hakkında açıklama yapmadı.