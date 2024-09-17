Lübnan’da neler oluyor? İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı iki siber saldırı! BMGK acil toplanacak! Nasrallah bugün açıklama yapacak

İsrail'in 17 Eylül'de Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İSRAİL'DEN İKİNCİ SİBER SALDIRI
Daha sonra ise Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. Dehşette 12 kişi ölürken, yaralıların sayısı ise 3 bini aştı.
Eski bir İngiliz Ordusu mühimmat uzmanı yaptığı açıklamada cihazların her birinin sahte bir elektronik bileşenin içine gizlenmiş 10 ila 20 gram arasında askeri sınıf yüksek patlayıcı ile paketlenmiş olabileceğini aktardı.
Cihazların Lübnan'a gelmeden, ya üretildiği yerde, ya da tedarik zincirinde her birine patlayıcılarının monte edildiği düşünülüyor. Patlayıcıların 10 ile 30 gram olduğu, pilin yanına yerleştirildiği iddia edildi. Patlamayı sağlaması için cihazlara bir de switch - devre takıldığı ileri sürüldü.
Saat 15:30'da cihazlara Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi mesaj yollandığı, bu mesajı okumak için cihazı açanların büyük bir dehşet yaşadığı ortaya çıktı.
Başbakan, Lübnanlılara, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdi.
Lübnan'da telsizlerin patlatılmasının ardından Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Hafız Hüseyin Mulhim, Muhammed Hüseyin el-Arab, Fazl Abbas ve Ali Haseni Zuayter'in İsrail saldırılarında öldüğü kaydedildi.
Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, 12 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 461'e çıktı.
Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut ve diğer bölgelerde telsiz patlamalarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.
İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.
Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.
İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.
24 SAATTE PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Lübnan genelinde son 24 saatte önce çağrı cihazları bugün de telsizlerde patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi ise konuya dair sessizliğini koruyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki olayları görüşmek için cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak.
ACİL TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi. Buna göre, acil BMGK oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleşecek.
Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
BM'DEN ÇAĞRI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ve Suriye'deki olayların ardından alarma geçtiklerini belirterek, tüm taraflara gerginliğin yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulundu.
Gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında Lübnan ve Suriye'de çok sayıda telsiz patlamaları meydana geldiğine ilişkin haberler sonrasında alarma geçtiklerini belirten Guterres, "Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
BM Genel Sekreteri, BM'nin bölgede şiddeti sonlandırmayı amaçlayan her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini kaydetti.
Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ise sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini dile getirdi.
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde şehrin farklı noktalarından dumanlar yükseldiği görüldü.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR DA PATLADI
Saldırıda dizüstü bilgisayar, radio vb. cihazların patlatıldığı da iddia edildi.
Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde bugün de telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldü.
Bölgedeki AA muhabiri, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini belirtti.
EV VE ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI
Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.
100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki telsiz cihazların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
CENAZEDE PATLAMALAR
Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.
NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.
DÜN ÇAĞRI CİHAZI BUGÜN TELSİZ
Hizbullah kaynakları, bugün yapılan saldırıda karargahta yer alan telsizlerin patlatıldığını duyurdu. Çağrı cihazlarının yanı sıra telsizlerin, parmak izi okuyucu cihazlarının ve evlerde bulunan güneş enerjisi sistemlerinin de patladığı bildirildi.
Eski Lübnan Ordusu Generali Münir Şehade, Hizbullah'ın beş ay önce 5 bin çağrı cihazı ithal ettiğini ve "örgüt teslim almadan önce cihazların tuzaklandığının neredeyse kesin hale geldiğini" belirtti.
Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) koordinatörü olarak görev yapan Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu cihazlar, tespit edilmesi zor olan birkaç gram patlayıcıyla tuzaklandı, sensörler ve tüm patlayıcı keşif araçları tarafından tespit edilemeyecek şekilde patlayıcılar batarya alanına yerleştirildi." dedi.
Lübnan'daki ilgili laboratuvarların halen üzerinde çalıştığı bu patlayıcıların türünün henüz netleşmediğini aktaran Şehade, "Sensörler tarafından tespit edilemeyen gelişmiş bir patlayıcı türü gibi görünüyor." diye konuştu.
Çağrı cihazlarının patlayıcılarla donatıldığının kanıtının "lityum pillerin alev alması veya patlaması halinde bu kadar zarar veremeyeceği" olduğunu söyleyen Şehade, şöyle konuştu:
Lübnan'da özellikle manav ve süpermarkette görülen çağrı cihazı patlaması görüntüleri, şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini gösteriyor. Ancak lityum piller çok hafif bir alev veya patlama üretirken bu kadar şiddetli bir patlamaya yol açmaz.
Şehade, "5 bin çağrı cihazı içeren bu sevkiyatın Lübnan'daki direniş güçlerine ulaşmadan önce tuzaklandığı artık neredeyse kesin." dedi.
Bunun hangi ülke tarafından ve nerede yapıldığına ilişkin soruya Şehade, "Bunu konuşmak için henüz çok erken ama bubi tuzağı operasyonunun şarj cihazının imalatı aşamasında ya da başka bir üretim aşamasında gerçekleşmiş olması mümkün." yanıtını verdi.
Şehade, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın perşembe akşamı 17.00'de yapacağı açıklamada, olayın ayrıntılarına ve cihazlara nasıl patlayıcı yerleştirildiğine ve Hizbullah'ın tepkisine ilişkin konuşmasının beklendiğini söyledi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Hizbullah çağrı cihazlarına yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu ve bunun askeri bir tırmanış olasılığını artırdığını söyledi. Safadi muhabirlere, "İsrail tüm bölgeyi bölgesel savaşın uçurumuna doğru itiyor. Böyle bir savaşın sadece bölge için değil, dünya için de ciddi sonuçları olacaktır." dedi.
Çağrı cihazı saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.
Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısının en küçük kurbanı olan 9 yaşındaki Fatima Abdullah'ın cenaze töreni çarşamba günü Saraain köyünde düzenlendi. Küçük Fatima’nın yasını tutanlar “Düşman bizi bu küçük cihazı kullanarak öldürdü! Çocuğumuz Fatima'yı öldürdüler!” şeklinde konuştu.
İsrail Lübnan sınırına asker konuşlandırıyor. Times of Israel yaklaşık 10-20 bin askerden oluşan ve ağustos ayında Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’tan çekilen 98. Tümen’in Lübnan’daki saldırının ardından ülkenin kuzeyine konuşlandırıldığını duyurdu.
Al-Monitor, İsrail'in aylardır planladığı saldırıyı Hizbullah'ın fark etmek üzere olduğunu düşündüğü için son dakika kararı ile dün gerçekleştirdiğini iddia etti. Al Monitor'un bildirdiğine göre iki Hizbullah üyesinin çağrı cihazlarının bütünlüğünü sorguladığını ve bunun üzerine İsrail'in önlem amaçlı patlamaları tetiklediğini belirtti. Kararın son dakikada alındığı bildirildi.
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti.
Çağrı cihazlarıyla medyada bağlantısı bulunduğu belirtilen Tayvanlı şirket, söz konusu cihazları üretmediğini söyledi ve cihazların
Gold Apollo CEO'su Hsu Ching-Kuang çarşamba günü gazetecilere salı günkü patlamalarda yer alan çağrı cihazlarının Tayvan şirketinin logosunu taşıdığını ancak şirket tarafından üretilmediğini söyledi. Ching-Kuang çağrı cihazlarının Macaristan merkezli bir şirket tarafından tasarlanıp üretildiğini ve şirketin adının BAC olduğunu belirtti.
Şirket ayrı bir açıklamada "AR-924 çağrı cihazıyla ilgili son medya raporlarına ilişkin olarak bu modelin BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını açıklığa kavuşturuyoruz. Biz yalnızca marka ticari marka yetkisi sağlıyoruz ve bu ürünün tasarımı veya üretiminde hiçbir rolümüz yok." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, "Anlaşmaya göre, BAC'ın belirli bölgelerde ürün satışlarında marka tescilimizi kullanmasına yetki veriyoruz ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştiriliyor" denildi.
Lübnan gazetesi Lebanon 24, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın perşembe günü yerel saatle saat 17.00'de İsrail’in Hizbullah’a düzenlediği saldırı ve bölgedeki son gelişmeler hakkında konuşacağını duyurdu.
İngiliz Daily Mail’in ulaştığı kaynaklar Mossad ve IDF'nin Tayvan'dan ithal edilen Hizbullah araçlarına patlayıcılar koyduğunu doğruladı.
İsrail gazetesi Haaretz ile konuşan uzmanlardan biri, "Bu tamamen bir siber saldırıydı. Tek yapmanız gereken kötü amaçlı bir yazılım güncellemesi yüklemek, sonra da sadece 'enter' tuşuna basmak." şeklinde konuştu. Uzman, tam şarjlı 50 gramlık bir lityum pilin yedi gram TNT'nin patlamasına eşdeğer bir ısı ürettiğini belirtti ve "Bir lityum pili kısa devre yaparsanız saniyeler içinde aşırı hızlı bir şekilde ısınır" dedi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.
Mısır'ın Lübnan'ın yanında yer aldığını belirten Abdulati, ülkesinin, yaralıların tedavisi için elinden gelen her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin Lübnan'da yaşanan tehlikeli gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Sözcü Avadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, yaralı masum sivillerin acısını hafifletmek için mümkün olan en kısa sürede acil yardım sağlamak amacıyla Irak sağlık ekiplerinin ve acil durum ekiplerinin kardeş Lübnan'a gönderilmesi talimatını verdiğini kaydetti.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, çağrı cihazlarının patlaması olayında yaralanan Lübnanlıların tedavisi için gerekli her türlü tıbbi yardımın sunulması talimatı verdiğini söyledi.
Safedi, Ürdün'ün, Lübnan'ın güvenliğinin, egemenliğinin ve istikrarının yanında yer aldığını ve Lübnan ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıları tedavi etmek için Lübnan'daki tüm Filistin hastanelerini açarak sağlık çalışanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Debbur, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yaralıların hastanelere kabul edilmesi ve onlara her türlü desteğin sağlanması talimatının yanı sıra Lübnan'daki Filistinlileri yaralılara destek için kan bağışında bulunmaya çağırdığını aktardı.
Açıklamalarda, 10 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde sıralandı:
Necib Abdulhuseyn Aladdin "Ali Mazlum" (1991), Hasan Muhammed Yasin "Yamin" (1986), Hüseyin Ahmed Menteş "Salah" (1994), Muhammed Zekeriya Abbas "Haydara" (1986), Abbas Bilal Munim "Mirza Mehdi" (1996), Muhammed Mehdi Ali Ammar "Zülfikar" (1985), Hüseyin Ali Aladdin "Zekeriya" (1989), Hüseyin Eyyub Fakih "Bakır" (1988), Abbas Fadl Yasin "Ebulfadl" (1993) ve Mehdi Abbas Semhat "Cevad Matuk" (1995).
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri ülkesinin egemenliğine yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu dile getirdi.
Hachem, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.
İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırılarına aynı zamanda sertleşen söylemlerin de eşlik ettiğine dikkati çeken Hachem, İsrail'in uluslararası hukuk, BM kararları ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti.
Hachem, İsrail'in bugün düzenlediği "siber saldırının" binlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğu dahil 9 kişinin ölmesine yol açtığını belirterek, "Bu saldırı savaş suçudur." vurgusunda bulundu.
Saldırının çok ciddi olduğunu kaydeden Hachem, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik halini de tetiklediğini ifade etti.
İRAN'DAN KINAMA
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani ise İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik "saldırı ve terör faaliyetlerinin" aralarında İran'ın Beyrut Büyükelçisi de dahil binlerce kişinin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.
"Söz konusu sabotaj ve terör faaliyetini en güçlü şekilde kınıyoruz." diyen İravani, İsrail'in suçlarının hesabını vermek zorunda olduğunu dile getirdi.
İravani, "Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha kaç kadın ve çocuğu öldürmesi lazım?" sorusunu yöneltti.
Diğer taraftan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, AA muhabirine, Lübnan'da birçok çağrı cihazını patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Emani'nin tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
500'den fazla Hizbullah üyesi ve İran'ın Lübnan büyükelçisi Mojtaba Amani, İsrail'in gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırısı neticesinde görme yeteneğini kaybetti.
Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çoğunlukla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.
Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki Lübnanlı bir çocuk da hayatını kaybetti. Sosyal medyada aktivistlerin yaptığı paylaşımlarda ölen çocuğun isminin Fatıma Cafer Abdullah olduğu belirtildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fatıma ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Sareen kasabasında ailesinin evinde bulunduğu sırada patlama meydana geldi.
Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıların ardından, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi.
Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullandı.
Hizbullah tarafından söz konusu olayın sorumlusu olarak İsrail'in gösterilmesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Miller, olayın halen yeni olduğunu ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgi topladıklarını vurgulayarak, "Şu anda bunun ötesinde herhangi bir değerlendirmemiz yok." dedi.
İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimde uçurumun eşiğinde olduklarını belirterek yakında İsraillilerin kendilerini sığınaklarda bulabileceği uyarısında bulundu.
"Israel Hayom" gazetesinde yer alan habere göre İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin konuştu.
İsrail'de son saatlerde güvenlikle ilgili istişare toplantılarının yapıldığına vurgu yapan yetkili, Hizbullah'ın "gerçek saldırı" ihtimalinin olduğunu savundu.
Güvenlik yetkilisi, "Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde. Belki yakında İsrailli tüm vatandaşlar sığınaklarda yaşar." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ndeki savaşın artık bittiğini ve İsrail ordusunun kuzeye doğru hareket ettiğini iddia eden yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kış mevsiminin gelmesiyle yağışların artması bekleniyor. Bu durumda Hizbullah'ın hareket alanı kolaylaşırken koşullar, İsrail ordusu için pek uygun olmayacak.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hizbullah'a karşı şu anda harekete geçilmezse savaştan kayıplarla çıkabileceklerini anladı. Bu nedenle Netanyahu, bu hamleyi yapmak için tüm adımları attı."
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmesinde, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasını "İsrail'in terör eylemi" şeklinde niteleyerek kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile telefonda görüştü.
Lübnan'daki patlamalara ilişkin bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını belirten Erakçi, olayı "siyonist rejimin Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi" şeklinde niteledi.
Erakçi, yaralıların tedavisi veya Tahran'a nakli konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin son durumuna ilişkin de bilgi aldı.
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise İranlı mevkidaşının dayanışma mesajı için teşekkür ederek, Lübnan hükümetinin söz konusu terör eylemine ilişkin ciddi soruşturma içinde olduğunu kaydetti.
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.
Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, İsrail'in, Şam'da Keferuse yolu ile Muvasa tünelini bağlayan yolda Lübnan Hizbullahı'na ait bir araçta ve Seyyde Zeyneb bölgesindeki bir noktada taşınabilir çağır cihazı patlattığı iddia edildi.
Patlamalar sonucu Lübnan Hizbullahı'ndan az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu yaralanan çok sayıda kişinin, Şam'daki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.
Lübnan hükümeti, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak bunun "İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu açıkladı.
Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in canice saldırısının Lübnan'ın egemenliğinin ciddi ihlali ve her anlamda suç olduğu" vurgulandı.
Açıklamada, Lübnan hükümetinin "devam eden bu suçla ilgili sorumluluklarını almaları için ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletlerle derhal tüm temasları kurduğu" belirtildi.
LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONUYU BMGK'YA TAŞIYACAK
Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'ın birçok bölgesinde çok sayıda çağrı cihazının patlamasına sebep olan İsrail'in siber saldırısı en güçlü ifadelerle" kınandı.
"İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine" dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in gerilimi de "tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde" artırdığına vurgu yapıldı.
Açıklamada, Bakanlar Kuruluyla yapılan istişarelerin ardından "saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmak üzere hazırlıkların" başlatıldığı aktarıldı.
Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.
Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.
Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.
Cihazın patlamadan önce ve sonraki hali A Haber ekranlarına yansıdı. Cihazın patlamanın etkisiyle parçalandığı anları A Haber muhabiri İslim İstanbullu canlı yayın ekranlarında gözler önüne serdi.
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada, yaralıların Lübnan’ın çeşitli bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Açıklama şunlar kaydedildi:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”
Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.
KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.
İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği bildirildi. Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi.
Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi.
Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.