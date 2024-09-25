İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı misilleme saldırıları devam ederken yeni cephe resmen Lübnan'da açıldı.
Hizbullah Tel Aviv yakınlarındaki Mossad karargahını hedef alan bir balistik füze ateşlediğini iddia etti. Hizbullah, Mossad’ın son haftalarda Lübnan'da düzenlenen saldırılarda liderlerin öldürülmesi ve çağrı cihazları ile telsizlerin havaya uçurulması olaylarından sorumlu olduğunu söyledi.
İsrailli yetkililere göre, İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın şu anda BM Genel Kurulu için New York'ta olması nedeniyle İsrail'e saldırı düzenlemek için "zamanlamanın doğru olmadığını" düşünüyor.
Pezeşkiyan dün New York'ta gazetecilere verdiği röportajda bölgede daha geniş çaplı bir savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu, İsrail'in İran'ı kışkırttığını ancak böyle bir "tuzağa" düşmek istemediklerini söyledi.
Olası bir müdahaleye kapıyı da kapatmayan İranlı lider, Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getirdi ve "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastına cevap vereceğini söylediğini ancak hala herhangi bir misilleme saldırısı gerçekleştirmediğini hatırlatan Axios haberinde "İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve muhtemelen ABD'yi daha aktif bir çatışmaya çekecektir." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM genel kurulunda yaptığı konuşmada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının cevapsız kalmaması gerektiğini belirterek, bölgede olası bir tırmanış konusunda uyardı:
"Uluslararası toplumun şiddeti derhal durdurması, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlaması ve İsrail'in Lübnan'daki barbarlığına son vermesi zorunludur "
Bugün, bir sonraki aşamada Gazzelilere hizmet etmek amacıyla, durumun daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak bazı anlaşmalara varmak için Fetih ile Hamas arasında bir toplantı yapılmasının konuşulduğunu aktaran Mustafa, görüşmenin yakında Kahire'de gerçekleşeceğini ve daha sonra diğer grupları da içerecek şekilde genişleyebileceğini söyledi.