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CANLI | Lübnan ateş hattı! Hizbullah’tan Mossad’a füze iddiası

İsrail ile Hizbullah arasında misilleme savaşı devam ediyor. İsrail Lübnan’a yönelik hava saldırısını sürdürürken Hizbullah ise Tel Aviv yakınlarındaki Mossad karargahına balistik füze gönderdiğini iddia etti. Peki, Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:52 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:52
CANLI | Lübnan ateş hattı! Hizbullah’tan Mossad’a füze iddiası

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    İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı misilleme saldırıları devam ederken yeni cephe resmen Lübnan'da açıldı.

    CANLI ANLATIM
    09:50 25 Eylül 2024
    HİZBULLAH'TAN MOSSAD'A FÜZE

    Hizbullah Tel Aviv yakınlarındaki Mossad karargahını hedef alan bir balistik füze ateşlediğini iddia etti. Hizbullah, Mossad’ın son haftalarda Lübnan'da düzenlenen saldırılarda liderlerin öldürülmesi ve çağrı cihazları ile telsizlerin havaya uçurulması olaylarından sorumlu olduğunu söyledi.

    08:24 25 Eylül 2024
    ORTALIĞI KARIŞTIRAN İRAN İDDİASI
    İki İsrailli yetkili ve bir Batılı diplomatın, ABD'li haber kaynağı Axios'a verdiği bilgiye göre Hizbullah çatışmaların tırmanması sonrası İran'ı İsrail'e saldırı başlatmaya çağırdı ancak Tahran şimdiye kadar doğduran müdahaleden kaçındı.

    İsrailli yetkililere göre, İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın şu anda BM Genel Kurulu için New York'ta olması nedeniyle İsrail'e saldırı düzenlemek için "zamanlamanın doğru olmadığını" düşünüyor.

    Pezeşkiyan dün New York'ta gazetecilere verdiği röportajda bölgede daha geniş çaplı bir savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu, İsrail'in İran'ı kışkırttığını ancak böyle bir "tuzağa" düşmek istemediklerini söyledi.

    Olası bir müdahaleye kapıyı da kapatmayan İranlı lider, Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getirdi ve "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.

    İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastına cevap vereceğini söylediğini ancak hala herhangi bir misilleme saldırısı gerçekleştirmediğini hatırlatan Axios haberinde "İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve muhtemelen ABD'yi daha aktif bir çatışmaya çekecektir." ifadelerini kullandı.

    İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM genel kurulunda yaptığı konuşmada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının cevapsız kalmaması gerektiğini belirterek, bölgede olası bir tırmanış konusunda uyardı:

    "Uluslararası toplumun şiddeti derhal durdurması, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlaması ve İsrail'in Lübnan'daki barbarlığına son vermesi zorunludur "

    08:18 25 Eylül 2024
    KAHİRE'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME
    Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fetih Hareketi ve Hamas'ın yakında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini söyledi.Başbakan Mustafa, Katar'ın Al Jazeera Mobasher kanalına açıklamalarda bulundu.

    Bugün, bir sonraki aşamada Gazzelilere hizmet etmek amacıyla, durumun daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak bazı anlaşmalara varmak için Fetih ile Hamas arasında bir toplantı yapılmasının konuşulduğunu aktaran Mustafa, görüşmenin yakında Kahire'de gerçekleşeceğini ve daha sonra diğer grupları da içerecek şekilde genişleyebileceğini söyledi.

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