İsrail Küresel Sumud Filosu'nu tehditlerle yıldırma çabasına devam ediyor. İsrail ordusunun, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için saldırıya hazırlandığı bildirildi. Küresel Sumud Filosu ise Gazze'ye yaklaşıyor.
İSRAİL'DEN PSİKOLOJİK SAVAŞ
İsrail devlet televizyonu KAN, 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.
İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.
Gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
CANLI ANLATIM
FİLOYA SİBER SALDIRI
Sumud Filosu’nda en önde ilerleyen teknelerden Sirius İsrail müdahalesine uğradı. Sirius’ta bulunan Lisi Proença adlı aktivist dün gece İsrail donanmasının müdahalesinde teknenin iletişiminin 15 dakika boyunca keslidiğini söyledi.
Proença, “İsrail gemisi Alma’dan ayrıldıktan sonra Sirius’a yaklaştı ve önüne geçti. Doğrudan temas kurmadı ama yaklaşık 15 dakika boyunca geminin etrafında dolaştı.” dedi ve bu süre içinde geminin iletişiminin kesildiğini söyledi.
GAZZE'YE SON 1
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Dilek Tekocak Gazze'ye son 1-2 saatlerinin kaldığını söyledi ve "Birkaç saate Filistin karasularına gireceğiz." dedi.
İSRAİL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
İsrail Sumud Filosu'nu tehdit etmeye devame diyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, "İsrail makamları, çok sayıda gemiyi engellemek ve yüzlerce aktivisti sınır dışı edilmek ya da gözaltına alınmak üzere kıyıya çıkarmak için hazırlık yapıyor. Bu karmaşık operasyonun," Yahudilikte yılın en kutsal günü olan ve çarşamba akşamı başlayacak Yom Kippur sırasında en kritik noktaya ulaşabileceği belirtiliyor. ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN GECE BOYUNCA SALDIRI
Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinde bulunan aktivist Metehan Sarı, dün gece İsrail'e ait bir geminin tacizine uğradıklarını ancak yollarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.
İsrail'e ait bir geminin dün gece "tacizine uğradıklarını" kaydeden Sarı, "Şu ana kadar yaşadığımız en büyük tacizlerden biriydi. Bizi korkutmaya çalıştılar ama elhamdülillah korkmadık, korkmayacağımızı da söyledik." dedi.
Gazze seferine kararlılıkla çıktıklarını dile getiren Sarı, "(Taciz esnasında) Büyük bir askeri jammer (sinyal bozucu) kullandılar. Normal bir jammer değildi. Çünkü (bazılarımızın) kameraları yandı." ifadelerini kullandı.
Katılımcıların bazılarının "cihazlarına girilerek hacklenmeye çalışıldığını" belirten Sarı, bazılarının telefonlarını suya atmak zorunda kaldığını söyledi.
"Biz (telefonları) atmadık, süreci takip edelim diye." ifadesini kullanan Sarı, İsrail'e ait geminin Alma gemisine yanaştığı mesafeye eliyle işaret ederek "aramızda 5-10 metrelik mesafe vardı." diye konuştu.
Olay esnasında derhal acil durum moduna geçildiğini kaydeden Sarı, "Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyoruz, dua bekliyoruz." dedi.
Uluslararası toplumun filo konusunda yüksek hassasiyet göstermesini istediklerini belirten Sarı, "Lütfen Gazze'yi ve Sumud'u unutmayın, duyurabildiğiniz kadar duyurun." çağrısında bulundu.
SUMUD GAZZE'YE İLERLİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerliyor.
İTALYA SUMUD'U TERK Mİ EDİYOR?
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan hükümetinin, Gazze kıyılarına yakın sözde "tehlike bölgesi"ne yaklaşan filodan çekilme kararını sert bir dille eleştirdi.
Albanese, X sitesinde yaptığı paylaşımda, "Filo, insani misyonuyla Gazze sularına girmeye hazırlanırken, İtalyan hükümeti onları terk etmeye hazırlanıyor. Bu da İsrail'in daha fazla ihlalde bulunmasına ve soykırımı rahatsız edilmeden sürdürmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.
3 SAAT SONRA GAZZE
Küresel Sumud Filosu’ndan aktivist Ayçin Kantoğlu AHaber yayınına katıldı. Kantoğlu, “3 saate kadar Gazze kıyılarını görebileceğiz” dedi. Gece boyunca İsrail tarafından iki kez kuşatıldıklarını söyleyen Kantoğlu, İsrail teknelerinin etraflarında tur attığını söyledi.
Kantoğlu, Gazze'ye yeterince yaklaşabilirlerse tekneden atlayıp karaya yüzmeyi planladıklarını söyledi.
İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'da bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.
İşte Eyüpoğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
İLETİŞİMİ KESTİLER
Şu anda Gazze’ye 135 mil yakındayız. Kırmızı bölgeyi geçmiş bulunuyoruz. Dün gece saat 3’ten sonra büyük bir İsrail savaş gemisi ve botlarla filonun kenarlarındaki iki bota tacizde bulundular. İletişimi kestiler. Teyakkuz halindeydik. Gün ağarınca onlar kayboldular. Yolumuza devam ediyoruz.
FİLO NE ZAMAN GAZZE’DE OLACAK?
Hızımız normale geri döndü. Bu hızla gidersek inşallah yarın öğleden sonra Gazze’de oluruz.
1 ay önce yola çıkıldı. Gecikme oldu bunun nedeni müdahaleler oldu. Dronlar saldırdı. Hiç bizi yıldırmadı. Bütün herkes 46 ülkeden farklı arkadaşlar var. Her bir sabotaj her bir müdahaleden sonra daha da bilenmiş şekilde yola devam ediliyor. 130 mil kaldı. Bundan sonra artık müdahale bekliyoruz ama inşallah onlar da akıllarını değiştirirler. Açıkladıkları planda samimilerse güvenlik geçiş sağlarlar. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyoruz. Oraya Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz. Samimilerse bize güvenli geçiş sağlarlar.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Filonun formasyonu gereği hareket etme formasyonumuz var. Her tekne birbirine 100’er 150’şer metre takip eder. Kenardaki teknelere müdahale yapıldı. Onlarla iletişimimiz kesildi. Onlara ulaşamadık. Dronlarla Zodyaklarla tacizler yapıldı. Bu denemeydi muhtemelen. Gün ağardığında kayboldu. Gündüz böyle şeylere cesaret edemiyorlar.
ALMA'DAN HABER GELDİ!
Sumud Filosu’nda, Alma gemisiyle iletişim yeniden sağlandığı aktarıldı. Alma gemisiyle VHF haberleşmesi ve canlı yayın, birkaç dakikalık kesintinin ardından yeniden kuruldu. Al Jazeera muhabiri Hayat Yamani, Sirius gemisinde benzer iletişim sorunları yaşadıklarını aktardı.
“ALMA İLE İLETİŞİM KESİLDİ”
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilirken filoda Alma gemisi ile iletişimin kesildiği aktarıldı.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
SUMUD FİLOSU RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.