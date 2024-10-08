Katil İsrail yine Beyrut’u hedef aldı! İşgal ordusundan Şam’a saldırı

İsrail Lübnan'da suikastlara devam ediyor. İsrail Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'ni öldürdüğünü iddia etti. Hizbullah'tan ise Hüseyni ile ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesinin başladığını duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.
IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişinin öldüğünü,150 kişinin ise yaralandığı bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.
Netanyahu, yayımladığı İngilizce görüntülü mesajda, Lübnan halkına seslenerek, mevcut duruma ilişkin iddialarda bulundu.
Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu savundu.
Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra muhtemel halefi olarak gösterilen Safiyuddin'i de öldürdüklerini öne sürdü.
Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Lebbune beldesine sızmaya çalışan İsrail güçlerini, püskürttüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, mensuplarının Labbune'ye sızmaya çalışan İsrail askerlerini tespit ettiği ve çıkan çatışmalar sonucunda, İsrail askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı, İsrail saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordusunun resmi sitesinde yayınlanan güncel bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki son 24 saatteki çatışmalarda 48 İsrail askeri yaralandı.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi ile güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, Bekaa kentinin Batı Bekaa ilçesinde bir evi hedef aldı. Suhmur beldesindeki saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi.
YIKILAN ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haberde, Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu ile Emel Hareketine yakın İslami Mesaj Yardım Derneği'nin tamamen yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail, başkentin güneyindeki Dahiye'nin Haret Hıreyk-Ruveys bölgesinde de şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda havalimanı ile Gubeyri Belediyesi arasındaki bir otopark hedef alındı.
CENAZE TAŞINDIĞI ESNADA BOMBALADILAR
Bu saldırıdan 15 dakika sonra Haret Hıreyk bölgesi bir kez daha hava saldırısının hedefi oldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesindeki Hiram Hastanesine yakın bölgeyi cenaze taşındığı esnada bombaladı.
İsrail, güneydeki Nebatıye ilinin bazı kasabaları ile İklim et-Tuffah bölgesine de hava saldırıları gerçekleştirdi.
İSRAİL SALDIRILARINDA 2083 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
YÜZBİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, bugün İran'a planlanan tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.
Emirates'in bugünkü uçuş planlamasına göre, Dubai'den İran'a yönelik tüm uçuşlar iptal edildi.
Emirates'in yolcularına gönderdiği bildirimde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası güncellemeler konusunda seyahat edenlerle iletişim kurmaya devam edileceği kaydedildi.
İsrail'in bir yıldır Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'ın ekim ayı başında Tel Aviv'e yönelik füze saldırısından sonra Orta Doğu'da gerilim daha da arttı.
Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısından sonra, İran'a misilleme saldırısı planladığını açıklamıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hasan Nasrallah'ın olası halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in "muhtemelen öldürüldüğünü" ileri sürdü.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail'in kuzeyine gerçekleştirdiği ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gallant, son saldırılarla Hizbullah'a "ağır darbe" vurduklarını savundu.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah dahil İsrail'in düzenlediği bir dizi suikasta değinen Gallant, "Hizbullah, lideri olmayan bir örgüttür, Nasrallah ortadan kaldırıldı, yerine geçen de (Safiyuddin) muhtemelen ortadan kaldırıldı. Bunun, olan her şey üzerinde dramatik bir etkisi var. Karar verecek kimse yok, harekete geçecek kimse yok." yorumunda bulundu.
Lübnan'daki saldırılara işaret ederek İran'a mesaj veren Gallant, "Lübnan'daki duman dağıldığında, İran da en değerli varlıkları olan Hizbullah'ı kaybettiğini anlayacak." ifadesini kullandı.
Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.
Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.
İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım’ın canlı yayında yaptığı açıklamadan saatler sonra Lübnan’dan İsrail’e füze yağdı. İsrail basını Hayfa’ya çok sayıda füze düştüğünü bildirdi. Yediot Ahronot, bir buçuk saat içinde Lübnan’dan İsrail’e 130 füze fırlatıldığını duyurdu.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım bugün canlı yayında İsrail'e resmen rest çekti.
Kasım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreç ne kadar uzarsa uzasın, bu halk özgürlüğüne kavuşacak. Bu halk özgürlüğü hak ediyor. Bu halk şu anda vahşi canavarlarla karşı karşıya. Bir sene geçti İsrail amacına ulaşamadığını söylüyor. Daha çok kaybedeceksiniz. Bu size ders olsun, Netanyahu'ya ders olsun. Bizi asla kontrol altına alamayacaksınız. Bu süreç İsrail'in ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.Bütün bölge ülkelerine saldırabilirler.
"İran'ın desteğine şüphe duyanlara şunu söylüyoruz. İran direnişe uygun gördüğü şekilde destek veriyor. Peki siz Filistin için ne yaptınız? İran Filistinlilerin Filistin'i savunmalarına yardımcı oluyor. Yemen bu süreçte çok fazla katkıda bulundu, bulanacağına da inanıyoruz."
Hamas'ın askeri kanadı el Kassam Tugayları'ndan Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya çağrı yaptı.
Kassam Tugayları'nın çağrısında şu ifadelere yer verildi:
Filistin halkını ve direnişlerini desteklemek ve ABD-Siyonist yanıltıcı ve yalan makinesine karşı koymak için en büyük Arap, İslam ve uluslararası medya kampanyasını başlatma çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, tüm elektronik savaş uzmanları ve direnişin destekçileri tarafından aiyonist varlığa karşı en büyük siber saldırının başlatılmasını talep ediyoruz.
Siyonistler, tüm özgür dünyadan dışlanmış olduklarını ve ABD yönetimi ve bazı Batı Avrupa hükümetleri tarafından kendilerine sağlanan utanç şemsiyesinin delikli bir şemsiye olduğunu anlamalıdır.
İsrail gazetesi Ynet'in Salı sabahı yayınladığı habere göre, Hamas ve Fetih heyetleri "uzlaşmaya varmak" amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi
Hamas heyetine, terör örgütünün Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve örgütün üst düzey yetkilisi Halil el-Hayya ile Hamas Arap İlişkileri Daire Başkanı Hüsam Bedran başkanlık ediyor.
Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türklerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.
Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.
Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.
Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.
Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."
Katil İsrail, Beyrut'u hedef almaya devam ederken Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'ni öldürdüğünü iddia etti.
İsrail ordusu Pazartesi günü Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın karargâh komutanı Suhail Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüğünü öne sürdü.
Açıklamada Hüseyni'nin İran'dan silah transferinden ve silahların Hizbullah'ın çeşitli birimlerine dağıtılmasından sorumlu olduğu belirtildi.
Hüseyni'nin ayrıca “savaş için operasyonel plan da dahil olmak üzere örgütün en hassas projelerinin bütçelendirilmesi ve mantıksal yönetiminde yer aldığı” belirtildi. Hizbullah'tan hemen bir yorum gelmedi.
Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.
Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.
Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.
Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında "İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı" yapmıştı.