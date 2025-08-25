"ÜLKELERE YALVARIYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdi ve yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralananlar, hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.