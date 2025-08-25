İşgalci İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırdı.
GAZETECİLER KATLEDİLDİ
Saldırıda 4'ü gazeteci 15 kişi katledildi.
GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Saldırıda ölenler arasında Reuters için çalışan bir gazeteci ve El Cezire kameramanı da bulunuyor. Öldürülen gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak açıklandı. Aynı zamanda NBC için çalışan Moaz Abu Taha'nın da hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Reuters ile sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri'nin hayatını kaybettiğini, fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını bildirdi.
"ÜLKELERE YALVARIYORUM"
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.
