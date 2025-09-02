Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük'teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.



OGM, Kastamonu'nun Araç, Karabük'ün Eflani ilçesinde devam eden yangınlara karşı havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Müdürlük, yaptığı videolu paylaşım ile yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadele edildiğini belirtti.

