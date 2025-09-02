Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük'teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.
OGM, Kastamonu'nun Araç, Karabük'ün Eflani ilçesinde devam eden yangınlara karşı havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Müdürlük, yaptığı videolu paylaşım ile yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadele edildiğini belirtti.
Yangın hakkında yaşanan gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
YANGINLARDA SON DURUM NASIL?
Yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Karabük-Kastamonu sınırında yangın sürüyor" dedi. Her bir dalı yeniden yeşertecek, filizlendirecek, çocuklarımıza umut verecek güzel ormanların oluşacağını ve gelecek nesillere bunları emanet edeceğimizi buradan tekrar ifade etmek istiyorum.
6 KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle destek verilmeye başlandı.
Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor