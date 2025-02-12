YAĞIŞLAR KARLA KARIŞIK OLACAK

Yağışların, Akdeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in bazı yerlerinde yağmur şeklinde olması beklenirken, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise kuzeybatı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, yağışların 5-15 cm arasında bir kar birikintisi oluşturması mümkün. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve buzlanma sorunlarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.