İstanbul'da geçen hafta soğuyan hava koşulları şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle kendini gösterdi. Bu soğuk hava Meteoroloji ve AKOM'un güncel tahminlerine göre hafta boyunca da etkisini sürdürecek.
İşte 12 Şubat anlık durumu raporu...
İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla İstanbul genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Başlıyor
Avrupa Yakası'nın batısında yer alan Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışının sabah saatleri itibarıyla etkili olması bekleniyor. Uzmanlar yağışın hızla yayılacağını ve öğleden sonra İstanbul’un diğer bölgelerinde de etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışların, özellikle İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgelerde kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Akdeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in bazı yerlerinde yağmur şeklinde olması beklenirken, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise kuzeybatı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, yağışların 5-15 cm arasında bir kar birikintisi oluşturması mümkün. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve buzlanma sorunlarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Marmara ile Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesinin beklendiğini duyurdu. Bu kuvvetli rüzgarın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerektirdiği bildirildi. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don tehlikesi yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, özellikle yürüyüş yapanlar ve araç kullananlar için don olayına karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelere seyahat edenler için ciddi bir risk oluşturabilecek çığ olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu bölgelerdeki vatandaşlar ve dağcılar, kar kalınlığının artabileceğini göz önünde bulundurarak tedbirli olmalı.
Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmakta fayda var. Meteoroloji, sıcaklıkların ani düşüşlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, rüzgar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle seyahat etmeyi planlayanlar ve dağcılık gibi açık hava etkinliklerine katılacakların, hava durumunu takip ederek hareket etmeleri öneriliyor.
Bu soğuk ve karla karışık havaların etkisiyle, İstanbul ve çevresinde zorlayıcı hava koşullarının birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışların ardından, karla kaplanan bölgelerde yürüyüş ve araç kullanımında dikkatli olunmalı, güvenli bir seyahat için her türlü önlem alınmalıdır.
İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımını da vurdu. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İptal Edilen Seferler
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren birçok hatta sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında şunlar yer alıyor:
❗️07.00 Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı
❗️07.20 Rumelikavağı - Eminönü Hattı
❗️Küçüksu - İstinye Hattı
❗️İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
❗️Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı
İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin büyük ölçüde azalması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki deniz ulaşımı geçici olarak askıya alındı.
Marmara: İstanbul’da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli yağış görülebilir. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgâr, özellikle batı kesimlerde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.
İstanbul: 5°C, yükseklerde kar yağışlı
Çanakkale: 6°C, doğusunda karla karışık yağmur
Edirne: 7°C, çok bulutlu
Sakarya: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur
Ege Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak iç kesimlerde bulutluluk artarken, özellikle Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz: Kıyılarda Yağmur, İç Kesimlerde Kar
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Adana: 14°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Antalya: 16°C, doğusu yağmurlu
Hatay: 11°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Mersin: 15°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İç Anadolu: Kar Yağışı ve Don Olayları Kapıda
İç Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı kar yağışı beklenirken, don ve buzlanma riski de yüksek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanabilir.
Ankara: 4°C, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Eskişehir: 3°C, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya: 3°C, gece saatlerinde kar yağışlı
Sivas: 2°C, aralıklı kar yağışlı
Batı Karadeniz: Kar ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.
Bolu: 2°C, aralıklı kar yağışlı
Düzce: 7°C, yükseklerde kar yağışlı
Kastamonu: 4°C, yüksek kesimlerde kar yağışlı
Zonguldak: 6°C, kıyılar karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Yağışlar Devam Ediyor
Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis olayları da gözlemlenebilir. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.
Samsun: 7°C, aralıklı yağmurlu
Trabzon: 8°C, aralıklı yağmurlu
Rize: 9°C, iç kesimleri kar yağışlı
Gümüşhane: 1°C, kar yağışlı
Doğu Anadolu’da Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Malatya’da ise aralıklı kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar çoğu noktada sıfırın altına düşeceği için buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pusa karşı da dikkat edilmesi gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski devam ediyor.
Güyneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Diyarbakır’da kar, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da ise aralıklı yağış görülecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 4 ila 11 derece arasında değişecek.