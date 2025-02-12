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CANLI TAKİP | İstanbul buz kesecek! Meteoroloji'den 3 ile saatli uyarı: Hangi ilçelerde kar etkili olacak?

Sibirya'dan gelen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Bütün okullar tatil edilirken, trafik kazaları da yaşandı. Meteoroloji'den gelen yeni hava durumu raporuna göre bugün 3 ile sarı kodlu alarm verildi. Özellikle İstanbul ve çevresinde rüzgarın kuzey yönlerinden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer sis ve pus da etkili olacak. Peki bugün İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olacak mı? İşte il il hava durumu raporu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 07:29 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:17
CANLI TAKİP | İstanbul buz kesecek! Meteoroloji’den 3 ile saatli uyarı: Hangi ilçelerde kar etkili olacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da geçen hafta soğuyan hava koşulları şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle kendini gösterdi. Bu soğuk hava Meteoroloji ve AKOM'un güncel tahminlerine göre hafta boyunca da etkisini sürdürecek.

    İşte 12 Şubat anlık durumu raporu...

    CANLI ANLATIM
    07:58 12 Şubat 2025
    SAAT VERİLDİ: HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLAŞACAK?

    İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla İstanbul genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

    Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Başlıyor

    Avrupa Yakası'nın batısında yer alan Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışının sabah saatleri itibarıyla etkili olması bekleniyor. Uzmanlar yağışın hızla yayılacağını ve öğleden sonra İstanbul’un diğer bölgelerinde de etkili olacağını duyurdu.

    07:26 12 Şubat 2025
    3 İLE SARI KODLU ALARM
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu.
    07:23 12 Şubat 2025
    METEOROLOJİ'DEN KAR ALARMI: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışların, özellikle İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgelerde kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

    07:23 12 Şubat 2025
    YAĞIŞLAR KARLA KARIŞIK OLACAK

    Yağışların, Akdeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in bazı yerlerinde yağmur şeklinde olması beklenirken, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise kuzeybatı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, yağışların 5-15 cm arasında bir kar birikintisi oluşturması mümkün. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve buzlanma sorunlarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    07:22 12 Şubat 2025
    KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİ

    Meteoroloji Marmara ile Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesinin beklendiğini duyurdu. Bu kuvvetli rüzgarın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerektirdiği bildirildi. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don tehlikesi yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, özellikle yürüyüş yapanlar ve araç kullananlar için don olayına karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.

    07:22 12 Şubat 2025
    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelere seyahat edenler için ciddi bir risk oluşturabilecek çığ olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu bölgelerdeki vatandaşlar ve dağcılar, kar kalınlığının artabileceğini göz önünde bulundurarak tedbirli olmalı.

    07:21 12 Şubat 2025
    HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

    Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmakta fayda var. Meteoroloji, sıcaklıkların ani düşüşlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

    07:20 12 Şubat 2025
    VATANDAŞLARA UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, rüzgar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle seyahat etmeyi planlayanlar ve dağcılık gibi açık hava etkinliklerine katılacakların, hava durumunu takip ederek hareket etmeleri öneriliyor.

    Bu soğuk ve karla karışık havaların etkisiyle, İstanbul ve çevresinde zorlayıcı hava koşullarının birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışların ardından, karla kaplanan bölgelerde yürüyüş ve araç kullanımında dikkatli olunmalı, güvenli bir seyahat için her türlü önlem alınmalıdır.

    07:16 12 Şubat 2025
    BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımını da vurdu. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    İptal Edilen Seferler

    Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren birçok hatta sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında şunlar yer alıyor:

    ❗️07.00 Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı
    ❗️07.20 Rumelikavağı - Eminönü Hattı
    ❗️Küçüksu - İstinye Hattı
    ❗️İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
    ❗️Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı

    07:15 12 Şubat 2025
    İSTANBUL YOĞUN SİSLE GÜNE BAŞLADI

    İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin büyük ölçüde azalması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki deniz ulaşımı geçici olarak askıya alındı. 

    07:13 12 Şubat 2025
    BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: MARMARA'DA YENİ KAR ALARMI!

    Marmara: İstanbul’da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

    Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli yağış görülebilir. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgâr, özellikle batı kesimlerde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.

    İstanbul: 5°C, yükseklerde kar yağışlı

    Çanakkale: 6°C, doğusunda karla karışık yağmur

    Edirne: 7°C, çok bulutlu

    Sakarya: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur

    07:12 12 Şubat 2025
    EGE: İÇ KESİMLERDE KAR SÜRPRİZİ

    Ege Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak iç kesimlerde bulutluluk artarken, özellikle Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

    Afyonkarahisar: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

    Denizli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

    İzmir: 11°C, parçalı ve az bulutlu

    Muğla: 7°C, parçalı ve az bulutlu

    07:11 12 Şubat 2025
    AKDENİZ VE İÇ ANADOLU: KARLA KARIŞIK YAĞMUR

    Akdeniz: Kıyılarda Yağmur, İç Kesimlerde Kar

    Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Adana: 14°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    Antalya: 16°C, doğusu yağmurlu

    Hatay: 11°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    Mersin: 15°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    İç Anadolu: Kar Yağışı ve Don Olayları Kapıda

    İç Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı kar yağışı beklenirken, don ve buzlanma riski de yüksek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanabilir.

    Ankara: 4°C, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    Eskişehir: 3°C, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

    Konya: 3°C, gece saatlerinde kar yağışlı

    Sivas: 2°C, aralıklı kar yağışlı

    Batı Karadeniz: Kar ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

    Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.

    Bolu: 2°C, aralıklı kar yağışlı

    Düzce: 7°C, yükseklerde kar yağışlı

    Kastamonu: 4°C, yüksek kesimlerde kar yağışlı

    Zonguldak: 6°C, kıyılar karla karışık yağmurlu

    07:09 12 Şubat 2025
    DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ BUZ KESECEK

    Orta ve Doğu Karadeniz: Yağışlar Devam Ediyor

    Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis olayları da gözlemlenebilir. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.

    Samsun: 7°C, aralıklı yağmurlu

    Trabzon: 8°C, aralıklı yağmurlu

    Rize: 9°C, iç kesimleri kar yağışlı

    Gümüşhane: 1°C, kar yağışlı

    Doğu Anadolu’da Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Malatya’da ise aralıklı kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar çoğu noktada sıfırın altına düşeceği için buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pusa karşı da dikkat edilmesi gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski devam ediyor.

    07:08 12 Şubat 2025
    GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

    Güyneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Diyarbakır’da kar, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da ise aralıklı yağış görülecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 4 ila 11 derece arasında değişecek.