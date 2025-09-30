CANLI ANLATIM | İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE

Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.

Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:

“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”