CANLI ANLATIM | İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!

İsrail Küresel Sumud Filosu'nu tehditlerle yıldırma çabasına devam ediyor. İsrail ordusunun, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için saldırıya hazırlandığı bildirildi.
İSRAİL'DEN PSİKOLOJİK SAVAŞ
İsrail devlet televizyonu KAN, 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.
İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.
CANLI ANLATIM
ALMA'DAN HABER GELDİ!
Sumud Filosu’nda, Alma gemisiyle iletişim yeniden sağlandığı aktarıldı. Alma gemisiyle VHF haberleşmesi ve canlı yayın, birkaç dakikalık kesintinin ardından yeniden kuruldu. Al Jazeera muhabiri Hayat Yamani, Sirius gemisinde benzer iletişim sorunları yaşadıklarını aktardı.
“ALMA İLE İLETİŞİM KESİLDİ”
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilirken filoda Alma gemisi ile iletişimin kesildiği aktarıldı.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
SUMUD FİLOSU RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.