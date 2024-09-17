TAYVAN AVRUPA'YI İŞARET ETTİ

Çağrı cihazlarıyla medyada bağlantısı bulunduğu belirtilen Tayvanlı şirket, söz konusu cihazları üretmediğini söyledi ve cihazların

Gold Apollo CEO'su Hsu Ching-Kuang çarşamba günü gazetecilere salı günkü patlamalarda yer alan çağrı cihazlarının Tayvan şirketinin logosunu taşıdığını ancak şirket tarafından üretilmediğini söyledi. Ching-Kuang çağrı cihazlarının Macaristan merkezli bir şirket tarafından tasarlanıp üretildiğini ve şirketin adının BAC olduğunu belirtti.

Şirket ayrı bir açıklamada "AR-924 çağrı cihazıyla ilgili son medya raporlarına ilişkin olarak bu modelin BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını açıklığa kavuşturuyoruz. Biz yalnızca marka ticari marka yetkisi sağlıyoruz ve bu ürünün tasarımı veya üretiminde hiçbir rolümüz yok." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre, BAC'ın belirli bölgelerde ürün satışlarında marka tescilimizi kullanmasına yetki veriyoruz ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştiriliyor" denildi.