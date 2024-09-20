HİZBULLAH SON ANA KADAR TELSİZ DAĞITIYORDU

Reuters’a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah’ın Lübnan’daki patlamadan saatler önce üyelerine yeni Gold Apollo markalı çağrı cihazları dağıttığını söyledi.

Kaynaklardan birinin belirttiğine göre milislerden biri pazartesi günü yeni bir çağrı cihazı aldığını ve cihazın ertesi gün kutusundayken patladığını belirtti.

Telsizlerin pilleri, cihazın bileşenlerine aşina olan bir başka Lübnanlı kaynağın Reuters'a bildirdiğine göre PETN olarak bilinen son derece patlayıcı bir bileşikle bağlanmıştı. Reuters bu haftanın başlarında, çağrı cihazlarında saklanan üç grama kadar patlayıcının Hizbullah tarafından aylarca tespit edilemediğini bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından biri, patlayıcıları "herhangi bir cihaz veya tarayıcıyla" tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Kaynak, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hangi tür tarayıcılardan geçirdiğini belirtmedi.