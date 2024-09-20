İsrail ile Hizbullah’tan karşılıklı saldırı! Çağrı cihazları ile ilgili kritik detay: Ne zaman dağıtıldı?

İsrail-Lübnan hattında tansiyon günden güne yükseliyor. İsrail'in düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmasında intikam mesajı verirken Tel Aviv ise hava saldırısına geçti. Peki, sırada kara saldırısı mı var?
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 70 roket daha atıldığını bildirdi. Çok sayıda roket düşürüldüğü belirtilirken Hizbullah’ın son bir saatte İsrail'in kuzeyine toplam 140’a yakın roket fırlattığı duyuruldu.
Reuters’a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah’ın Lübnan’daki patlamadan saatler önce üyelerine yeni Gold Apollo markalı çağrı cihazları dağıttığını söyledi.
Kaynaklardan birinin belirttiğine göre milislerden biri pazartesi günü yeni bir çağrı cihazı aldığını ve cihazın ertesi gün kutusundayken patladığını belirtti.
Telsizlerin pilleri, cihazın bileşenlerine aşina olan bir başka Lübnanlı kaynağın Reuters'a bildirdiğine göre PETN olarak bilinen son derece patlayıcı bir bileşikle bağlanmıştı. Reuters bu haftanın başlarında, çağrı cihazlarında saklanan üç grama kadar patlayıcının Hizbullah tarafından aylarca tespit edilemediğini bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından biri, patlayıcıları "herhangi bir cihaz veya tarayıcıyla" tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Kaynak, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hangi tür tarayıcılardan geçirdiğini belirtmedi.
İsrail kamu yayın kuruluşu Kan, Savunma Kuvvetleri IDF’nin güney Lübnan'da yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi.
Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'da hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir sırada bir üyesinin öldüğünü duyurdu.
Lübnan devlet haber ajansı NNA, Yaroun, Aitaroun, Mays al-Jabal, Taybeh ve Kfar Kila dahil olmak üzere güney Lübnan'daki çeşitli kasabalara saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca Aita al-Shaab'a topçu ateşi açıldığını da bildirdi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın derinleşmesiyle birlikte sükunet çağrısında bulundu ve Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğunu söyledi.
"Lübnan'daki ve bölgedeki sivillere içten taziyelerimi iletiyorum, artık korku içinde yaşıyorlar” ifadelerini kullanan Eide, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum." dedi.