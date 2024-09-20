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İsrail ile Hizbullah'tan karşılıklı saldırı! Çağrı cihazları ile ilgili kritik detay: Ne zaman dağıtıldı?

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının ardından Hizbullah karşı atağa geçti. İsrail’in kuzeyine yaklaşık 150 füze atıldı. Reuters ise İsrail'in siber saldırısından hemen önce Hizbullah'ın çağrı cihazı dağıtmaya devam ettiğini bildirdi. Peki, Beyrut -Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 09:56 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:29
İsrail ile Hizbullah’tan karşılıklı saldırı! Çağrı cihazları ile ilgili kritik detay: Ne zaman dağıtıldı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail-Lübnan hattında tansiyon günden güne yükseliyor. İsrail'in düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmasında intikam mesajı verirken Tel Aviv ise hava saldırısına geçti. Peki, sırada kara saldırısı mı var?

    CANLI ANLATIM
    15:04 20 Eylül 2024
    HİZBULLAH HAREKETE GEÇTİ

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 70 roket daha atıldığını bildirdi. Çok sayıda roket düşürüldüğü belirtilirken Hizbullah’ın son bir saatte İsrail'in kuzeyine toplam 140’a yakın roket fırlattığı duyuruldu.

     

    15:02 20 Eylül 2024
    HİZBULLAH SON ANA KADAR TELSİZ DAĞITIYORDU

    Reuters’a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah’ın Lübnan’daki patlamadan saatler önce üyelerine yeni Gold Apollo markalı çağrı cihazları dağıttığını söyledi.

    Kaynaklardan birinin belirttiğine göre milislerden biri pazartesi günü yeni bir çağrı cihazı aldığını ve cihazın ertesi gün kutusundayken patladığını belirtti.

    Telsizlerin pilleri, cihazın bileşenlerine aşina olan bir başka Lübnanlı kaynağın Reuters'a bildirdiğine göre PETN olarak bilinen son derece patlayıcı bir bileşikle bağlanmıştı. Reuters bu haftanın başlarında, çağrı cihazlarında saklanan üç grama kadar patlayıcının Hizbullah tarafından aylarca tespit edilemediğini bildirdi.

    Güvenlik kaynaklarından biri, patlayıcıları "herhangi bir cihaz veya tarayıcıyla" tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Kaynak, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hangi tür tarayıcılardan geçirdiğini belirtmedi.

    13:06 20 Eylül 2024
    İSRAİL'DEN LÜBNAN'A YENİ SALDIRI

    İsrail kamu yayın kuruluşu Kan, Savunma Kuvvetleri IDF’nin güney Lübnan'da yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi.

    Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'da hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir sırada bir üyesinin öldüğünü duyurdu.

    Lübnan devlet haber ajansı NNA, Yaroun, Aitaroun, Mays al-Jabal, Taybeh ve Kfar Kila dahil olmak üzere güney Lübnan'daki çeşitli kasabalara saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca Aita al-Shaab'a topçu ateşi açıldığını da bildirdi.

    13:04 20 Eylül 2024
    "ORTA DOĞU UÇURUMUN KENARINDA"

    Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın derinleşmesiyle birlikte sükunet çağrısında bulundu ve Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğunu söyledi.

    "Lübnan'daki ve bölgedeki sivillere içten taziyelerimi iletiyorum, artık korku içinde yaşıyorlar” ifadelerini kullanan Eide, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum." dedi.

    09:53 20 Eylül 2024
    O SINIRI GEÇERSE İNGİLİZ İLE KARŞILAŞACAK
    İsrail-Lübnan hattında gerilim tırmanırken İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Daily Mail, "İsrail'in Lübnan'a karadan saldırması, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngiltere tarafından eğitilen Lübnanlı askerlerle karşı karşıya gelmesiyle 'KIYAMET sahnelerine ve topyekün savaşa' yol açacak." ifadelerini kullandı. Daily Mail'in İngiltere vurgusu dikkat çekti.
    09:52 20 Eylül 2024
    SIRADA KARA SALDIRISI MI VAR?
    İsrail gece boyunca Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Batı basını İsrail'in hava saldırısının son dönemin en büyük atağı olduğuna dikkat çekerken "topyekün savaş" ve "kıyamet savaşı" ifadelerini kullandı. Gazze'nin ardından Lübnan, savaşın yeni cephesi olarak görülüyor. 

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