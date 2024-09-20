İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Hizbullah duyurdu: Üst düzey ismi İbrahim Akil öldürüldü

İsrail-Lübnan hattında tansiyon günden güne yükseliyor. İsrail'in düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmasında intikam mesajı verirken Tel Aviv ise hava saldırısına geçti. İsrail ile Lübnan arasında gün boyunca karşılıklı misilleme salşdırıları devam ederken son olarak İsrail Lübnan'ı vurdu. Peki, sırada kara saldırısı mı var?
Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı.
İsrail’in Beyrut’ta hedef aldığı Hizbullah komutanı İbrahim Akil kimdir?
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi.
Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.
Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.
Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ve Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.
BM: "(Lübnan'da cihazların patlatılması) Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur"
İsrail gazetesi Times of Israel Hizbullah Cihat Konseyi üyesi İbrahim Aqil'in Beyrut saldırısının hedefi olduğunu iddia etti.
İsrail güvenlik kaynakları, kısa bir süre önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail hava saldırısının hedefinin İbrahim Akil olduğunu söyledi.
İBRAHİM AQİL KİMDİR?
Aqil, Hizbullah'ın en üst düzey askeri organı olan Cihat Konseyi'nde görev yapıyor. 1983 yılında Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasındaki rolü ve 1980'lerde Lübnan'da Amerikalı ve Almanların rehin alınmasına yön vermesi nedeniyle ABD tarafından aranıyordu. ABD'nin Aqil'in başına 7 milyon dolar ödül koyduğu biliniyor.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) Beyrut'un güneyindeki Jamous Caddesi'nde bir binaya düzenlenen saldırıda ölenler arasında beş çocuğun da bulunduğunu bildirdi. NNA, bir F35 jetinin yerleşim bölgesini iki saldırıyla hedef aldığını belirtti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıların ardından başkent Beyrut'u vurduğu bildirildi. İsrail ordusu Lübnan'ın başkentine hava saldırısı düzenledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 70 roket daha atıldığını bildirdi. Çok sayıda roket düşürüldüğü belirtilirken Hizbullah’ın son bir saatte İsrail'in kuzeyine toplam 140’a yakın roket fırlattığı duyuruldu.
Reuters’a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah’ın Lübnan’daki patlamadan saatler önce üyelerine yeni Gold Apollo markalı çağrı cihazları dağıttığını söyledi.
Kaynaklardan birinin belirttiğine göre milislerden biri pazartesi günü yeni bir çağrı cihazı aldığını ve cihazın ertesi gün kutusundayken patladığını belirtti.
Telsizlerin pilleri, cihazın bileşenlerine aşina olan bir başka Lübnanlı kaynağın Reuters'a bildirdiğine göre PETN olarak bilinen son derece patlayıcı bir bileşikle bağlanmıştı. Reuters bu haftanın başlarında, çağrı cihazlarında saklanan üç grama kadar patlayıcının Hizbullah tarafından aylarca tespit edilemediğini bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından biri, patlayıcıları "herhangi bir cihaz veya tarayıcıyla" tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Kaynak, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hangi tür tarayıcılardan geçirdiğini belirtmedi.
İsrail kamu yayın kuruluşu Kan, Savunma Kuvvetleri IDF’nin güney Lübnan'da yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi.
Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'da hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir sırada bir üyesinin öldüğünü duyurdu.
Lübnan devlet haber ajansı NNA, Yaroun, Aitaroun, Mays al-Jabal, Taybeh ve Kfar Kila dahil olmak üzere güney Lübnan'daki çeşitli kasabalara saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca Aita al-Shaab'a topçu ateşi açıldığını da bildirdi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın derinleşmesiyle birlikte sükunet çağrısında bulundu ve Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğunu söyledi.
"Lübnan'daki ve bölgedeki sivillere içten taziyelerimi iletiyorum, artık korku içinde yaşıyorlar” ifadelerini kullanan Eide, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum." dedi.