İsrail Hamas'a saldırdı Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Barbarca bir terör eylemidir"

"NETANYAHU İÇİN BARIŞ BİR SEÇENEK DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı, bir kez daha gösterdi ki Netanyahu ve savaş kabinesi için barış bir seçenek değildir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı, bir kez daha gösterdi ki Netanyahu ve savaş kabinesi için barış bir seçenek değildir. Bu kirli zihniyet, kan ve gözyaşından beslenmekte, kaosu, savaşı, soykırımı ve masumların ölümünü pervasızca bir politika haline getirip sıradanlaştırmakta ve tüm dünyaya da zalimliğini maalesef kabul ettirmektedir. Tüm bu alçak zihniyet ve politikalara karşı Gazze'ye doğru yola çıkan vicdan gemileri insanlığın onurunu temsil ederken, İsrail bu onuru bombalarla yok etmeye çalışmaktadır.

Uluslararası toplum artık sessizliğini bozmalı, bu barbarlık karşısında harekete geçmeli ve Netanyahu hükümeti mutlaka uluslararası savaş mahkemelerinde yargılanmalıdır. Akan her damla kan, insanlığın vicdanını kanatmakta ve tarih karşısında susanları da sorumlu kılmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle AK Parti olarak mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."