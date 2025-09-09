İsrail Hamas'a saldırdı Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Barbarca bir terör eylemidir"

Terör devleti İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı düzenledi. Saldırının ardından İsrail'e Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi!
"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının lanetlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
"İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."
"NETANYAHU İÇİN BARIŞ BİR SEÇENEK DEĞİLDİR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı, bir kez daha gösterdi ki Netanyahu ve savaş kabinesi için barış bir seçenek değildir." ifadesini kullandı.
Sırakaya, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı, bir kez daha gösterdi ki Netanyahu ve savaş kabinesi için barış bir seçenek değildir. Bu kirli zihniyet, kan ve gözyaşından beslenmekte, kaosu, savaşı, soykırımı ve masumların ölümünü pervasızca bir politika haline getirip sıradanlaştırmakta ve tüm dünyaya da zalimliğini maalesef kabul ettirmektedir. Tüm bu alçak zihniyet ve politikalara karşı Gazze'ye doğru yola çıkan vicdan gemileri insanlığın onurunu temsil ederken, İsrail bu onuru bombalarla yok etmeye çalışmaktadır.
Uluslararası toplum artık sessizliğini bozmalı, bu barbarlık karşısında harekete geçmeli ve Netanyahu hükümeti mutlaka uluslararası savaş mahkemelerinde yargılanmalıdır. Akan her damla kan, insanlığın vicdanını kanatmakta ve tarih karşısında susanları da sorumlu kılmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle AK Parti olarak mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."
"BARBARCA SALDIRI TERÖR EYLEMİDİR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.
Çelik, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."
"KINIYOR VE LANETLİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise İsrail'in saldırısını şu sözlerle kınadı;
Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir.
İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.
Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.
Katar’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir.
İsrail’in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz.
"ULUSLARARASI TOPLUM ARTIK SESSİZ KALMAMALI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Saldırıyı en güçlü şekilde kınayan Duran, paylaşımında şunları kaydetti:
"Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar'ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hakim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız."