İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Netanyahu'ya mektup
Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı olan Kahire'ye çevrilmiş durumda. Diğer yandan ise İran-Lübnan- İsrail hattında da gerilim had safhaya ulaştı. Son olarak, ABD tarafından İsrail'e gönderilen 'USS Abraham Lincoln' uçak gemisinin faaliyet alınına ulaştığı öğrenildi. Öte yandan İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanının Netanyahu'ya gündemi sarsan bir mektup gönderdiği de açığa çıktı.
İsrail'in Gazze'deli katliamı sürüyor. Sınır bölgesine kara saldırısı başlatarak Philadelphia Koridoru'nu işgal eden İsrail ordusu, bölgedeki konumunu koruyor.
İşgal ordusuna ABD'den de destek gelmeye devam ediyor.
UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE ULAŞTI
ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un CENTCOM faaliyet alanına ulaştığı öğrenildi. USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.
CENTCOM, ayrıca uçak gemisinde bulunan F-35C tipi savaş uçaklarının, gemiden kalkış yaptığı anları da paylaştı.
Öte yandan Netanyahu cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.
CANLI ANLATIM
15:31
23 Ağustos 2024
13 TAHLİYE EMRİ YAYIMLANDI
UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer Ağustos ayında şimdiye kadar Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen 13 tahliye emri yayınladı. Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere, 1 Ağustos'tan bu yana 13. tahliye emriyle İsrail tarafından sözde 'insani bölgeye' taşınmaları söylendi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi ve şimdi Gazze Şeridi'nin sadece onda biri kadar bir alana itildi. Aileler, askeri operasyonlar ve yaz sıcağında taşıyabildiklerini taşıyarak defalarca yerlerinden ediliyor. Gazze'de bu yorucu döngüden kaçış yok" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin neredeyse tamamına verilen tahliye emirleri sonrasında çocuk felci tehdidinin artığına dikkat çekerek, "Çocuk felci tehdidi, Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Belah şehirlerinde binlerce kişinin tahliye emirleriyle yerlerinden edilmeye devam ettiği ve zaten acı çeken nüfusun fiziksel ve zihinsel yükünün daha da arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Hiç kimse güvende değil, hiçbir yer güvenli değil. Birçok kez yerlerinden edilen insanların, zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı." dedi.
10:00
23 Ağustos 2024
ARACA SALDIRI
Nasır Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.
İHA saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
07:00
23 Ağustos 2024
İSRAİL'İ HER ZAMAN SAVUNACAĞIM
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) 47. ABD Başkanlığı için resmen adaylığı kabul etti. 7 Ekim 2023 saldırısı sonrası Gazze'de yaşananlara değinen Harris, İsrail'in güvenliğine desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım" dedi.