İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak?

İRAN'DAN KÖRFEZ'E AÇIK TEHDİT

ABD gazetesi Wall Street Journal, İran’ın Körfez ülkelerini ve Orta Doğu’daki diğer ABD müttefiklerini, topraklarını veya hava sahalarını, İran’a saldırı için kullanırsa hedef almakla tehdit ettiğini öne sürdü. WSJ’nin haberine göre İran’ın söz konusu tehdidini Arap yetkililer aktardı.

Yetkililer, İran'ın bu durumda İsrail'in sivil altyapısına yıkıcı saldırılarla karşılık vereceği ve saldırıyı kolaylaştıran herhangi bir Arap devletine misillemede bulunacağı konusunda uyardığını söyledi.

ÜRDÜN, BAE, SUUDİ ARABİSTAN, KATAR…

Arap yetkililer, İran'ın tehdit ettiği ülkeler arasında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğunu ve bunların hepsinin ABD askerlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Yetkililer, bu ülkelerin Biden yönetimine askeri altyapılarının veya hava sahalarının ABD veya İsrail tarafından İran'a karşı herhangi bir saldırı operasyonu için kullanılmasını istemediklerini söylediklerini söyledi.

Arap yetkililer, İran tehditlerinin belirsiz olmasına rağmen enerji zengini Basra Körfezi ülkelerinde, uzun süredir Amerikan güvenlik şemsiyesi tarafından korunduğu düşünülen petrol tesislerinin vurulabileceği endişesini artırdığını söyledi. Ayrıca, bölgedeki ABD askeri tesisleri ve kuvvetlerinin, dünyadaki en yüksek Amerikan askeri yoğunluğuna sahip bölgelerden birinde risk altında olabileceğini eklediler.