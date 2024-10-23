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CANLI | Hizbullah’tan misilleme geldi! Tel Aviv ve Hayfa’da siren sesleri

Tel Aviv-Beyrut-Tahran hattında misilleme savaşı devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah’tan misilleme geldi. Tel Aviv ve Hayfa’da siren seslerinin duyulduğu bildirildi. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:10
CANLI | Hizbullah’tan misilleme geldi! Tel Aviv ve Hayfa’da siren sesleri

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    İsrail ile Lübnan arasında misilleme atışları devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah harekete geçti. Tel Aviv ve Hayfa'da siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

    CANLI ANLATIM
    08:42 23 Ekim 2024
    TEL AVİV VE HAYFA'DA SİREN SESLERİ

    Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini çevreleyen bölgelerde sirenler çaldığı bildirildi. İsrail hava kuvvetleri Lübnan'dan fırlatılan iki roketin önlendiğini duyurdu. Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelmediği bildirildi. Kuzey İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi gibi bazı kasabalarda da roket sirenleri çaldı.

    07:38 23 Ekim 2024
    İSRAİL HEDEFLERİNE İHA SALDIRISI

    İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi.

    Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

    Saldırıların İsrail'e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü'nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.

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