Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi'ndeki temasları sonrası gözler Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik zirveye çevrildi.
Beyaz Saray'da saat 18.00'de yapılacak görüşmeye ilişkin gelişmeleri Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor.
CANLI ANLATIM
TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞME OLACAK
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." yanıtını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE A HABER'E KONUŞTU
Başkan Erdoğan BM temasları için New Yokr'a geldiği 21 Eylül'de A Haber'in, "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayarak, ana gündemin Orta Doğu olacağını bildirmişti. Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.
TARİHİ TRUMP DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüşecek. Kritik buluşmayı Trump sosyal medya hesabından duyurdu.
İkili zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Başkan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"