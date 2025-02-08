Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze ateşkesi ve esir takası anlaşmasında beşinci aşamaya geçildi.
Bugün 5. esir takası yapılacak.
CANLI ANLATIM
11:26 08 Şubat 2025
KIZILHAÇ GAZZE'DE
Uluslararası Kızılhaç araçları, İsrail işgali ile Filistin direnişi arasındaki esir takası anlaşmasının bir parçası olarak üç İsrailli esiri almak üzere Gazze kentine girmeye başladı.
08:14 08 Şubat 2025
TAKAS ÖNCESİ HAZIRLIK
Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.
Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti.
Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.
3 esire karşılık 183 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.