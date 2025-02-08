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Gazze'de rehine takasında 5. tur! 183 Filistinli serbest bırakılacak

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında beşinci rehine takası bugün gerçekleştirilecek. İsrail kanadı 3 rehineye karşılık 183 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 08:14 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 11:26
Gazze’de rehine takasında 5. tur! 183 Filistinli serbest bırakılacak

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    Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze ateşkesi ve esir takası anlaşmasında beşinci aşamaya geçildi.

    Bugün 5. esir takası yapılacak.

    Gazze'de 5. tur takası bugün!

    CANLI ANLATIM
    11:26 08 Şubat 2025
    KIZILHAÇ GAZZE'DE
    Uluslararası Kızılhaç araçları, İsrail işgali ile Filistin direnişi arasındaki esir takası anlaşmasının bir parçası olarak üç İsrailli esiri almak üzere Gazze kentine girmeye başladı.
    08:14 08 Şubat 2025
    TAKAS ÖNCESİ HAZIRLIK

    Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı.

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

    Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti.

    Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

    3 esire karşılık 183 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

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