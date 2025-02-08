Gazze’de 5. takas! İsrailli rehine Kassam Tugayları’na teşekkür etti

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında beşinci esir takası yapıldı. Kassam Tugayları Deyr el Balah'ta Ohad Ben Ami, Or Levy ve Eliyahu Şarabi'yi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in ise 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

CANLI ANLATIM 13:26 08 Şubat 2025 "BİZ TUFANIZ" Kassam Tugayları, Deyr el Balah'ta İsrailli tutukluları teslim etmek için sahnede bir pankart açtı. Kassam Tugayları'nın İbranice de açtığı pankartta "Mutlak Zafer! Biz Tufanız" ifadeleri dikkat çekti. 12:24 08 Şubat 2025 İSRAİLLİ REHİNEDEN KASSAM TUGAYLARINA TEŞEKKÜR Kassam Tugayları takas sırasında mikrofonu İsrailli rehineye uzattı. Rehinenin "Kassam Tugayları'na teşekkür ediyorum. Beni hava saldırılarından korudular ve hayatta kalmamı sağladılar. İsrail hükümetinden ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere devam etmelerini talep ediyorum. Ateşkes anlaşmasının aşamalarının tamamlanması çağrısında bulunuyorum." dediği belirtildi. 12:04 08 Şubat 2025 GAZZE'DE 5. REHİNE TAKASI Kassam Tugayları İsrailli rehineleri Deyr el Balah'a getirdi. Rehine takası için imzalar atılıyor. 11:26 08 Şubat 2025 KIZILHAÇ GAZZE'DE Uluslararası Kızılhaç araçları, İsrail işgali ile Filistin direnişi arasındaki esir takası anlaşmasının bir parçası olarak üç İsrailli esiri almak üzere Gazze kentine girmeye başladı. 08:14 08 Şubat 2025 TAKAS ÖNCESİ HAZIRLIK Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti. Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. 3 esire karşılık 183 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.