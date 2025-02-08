Gazze’de 5. takas! İsrailli rehine Kassam Tugayları’na teşekkür etti

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında beşinci esir takası yapıldı. Kassam Tugayları Deyr el Balah'ta Ohad Ben Ami, Or Levy ve Eliyahu Şarabi'yi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in ise 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.
Kassam Tugayları, Deyr el Balah'ta İsrailli tutukluları teslim etmek için sahnede bir pankart açtı. Kassam Tugayları'nın İbranice de açtığı pankartta "Mutlak Zafer! Biz Tufanız" ifadeleri dikkat çekti.
Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.
Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti.
Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.
3 esire karşılık 183 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.