Dünyanın gözü Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye dakikalar kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi'ndeki temasları sonrası gözler Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik zirveye çevrildi.
Beyaz Saray'da saat 18.00'de yapılacak görüşmeye ilişkin gelişmeleri Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor.
CANLI ANLATIM
BEYAZ SARAY'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Görüşmeye dakikalar kala Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan'ın gelişi için hazırlıklar başladı.
10 DAKİKASI BASINA AÇIK
Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki kritik zirvenin ilk 10 dakikasının basına açık olacağını belirten A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçileceğini bildirdi.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre, Başkan Erdoğan ve Trump ilk olarak TSİ 18.15’te Oval Ofis’te ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.
Programın devamında liderler, TSİ 18.45’te Kabine Odası’nda öğle yemeğinde buluşacak. Bu oturum da basına kapalı şekilde yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHINGTON'DA
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak New York'tan ayrıldı.
Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal uğurladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi. Joint Base Andrews Havalimanı'nda Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.
Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Öte yandan ABD Gizli Servisi'nin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞME OLACAK
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." yanıtını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE A HABER'E KONUŞTU
Başkan Erdoğan BM temasları için New Yokr'a geldiği 21 Eylül'de A Haber'in, "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayarak, ana gündemin Orta Doğu olacağını bildirmişti. Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.
TARİHİ TRUMP DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüşecek. Kritik buluşmayı Trump sosyal medya hesabından duyurdu.
İkili zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Başkan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"