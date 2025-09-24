Dünyanın gözü Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı

TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞME OLACAK

Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.

Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE A HABER'E KONUŞTU

Başkan Erdoğan BM temasları için New Yokr'a geldiği 21 Eylül'de A Haber'in, "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayarak, ana gündemin Orta Doğu olacağını bildirmişti. Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.