Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor.
Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçradı. Kumralı ve Gereyli mevkilerini aşarak Bostanyerine Mahallesi'ne ulaşan alevler, Bölmekaya ile Sazak mahallelerine doğru ilerliyor.
CANLI ANLATIM
ÇALIŞMALAR GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.
Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti. Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
YANGINLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.
Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
BİR KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı.
Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.
Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangında, dün akşam kurtarılan Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'ndeki evler yanmaya başladı. Kırsal mahalledeki evlerin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
VALİ BÖLGEDE
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların yangın havuzlarına su takviyesi yaptığı anlar ve akşam saatlerinde ormanın içerisinde farklı noktalardan yükselen alevler yer aldı. Orman ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi de görüntüledi.
CANHIRAŞ MÜCADELE
Günlerdir süren orman yangınına 3 yangın uçağı, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personelle müdahale ediliyor. Vatandaşlar da traktörlerine taktıkları su tankerleri ile helikopterlerin yangına daha hızlı müdahale etmesini sağlamak amacıyla yangın bölgesine yakın yangın söndürme havuzlarına su doldurarak mücadeleye destek oluyorlar.
ÇEVRE İLLERDEN DESTEK
Geceleri havadan desteğin kesildiği söndürme çalışmalarına karadan destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR
Değişken hava şartlarına bağlı olarak yangın rüzgarın şiddetiyle ilerlerken, rüzgarın şiddetinin düştüğü anlarda yangına hızlıca müdahale ediliyor.