Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!

YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların yangın havuzlarına su takviyesi yaptığı anlar ve akşam saatlerinde ormanın içerisinde farklı noktalardan yükselen alevler yer aldı. Orman ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi de görüntüledi.