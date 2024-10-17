İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti. Yahya Sinwar olduğunu iddia ettikleri bir Hamas şehidinin görüntülerini paylaşırken Sinwar'ın cephede savaşırken öldüğü görüldü.
Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mahmud Hamdan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la birlikte girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları'nın Tel Sultan Komutanı Mahmud Hamdan'ın İsrail askerleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Hamdan'ın, Hamas lideri Sinvar'la birlikte İsrail ordusuna karşı girdikleri çatışmada öldüğü ifade edildi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Lübnan Hizbullah'ı, Yahya Sinwar'ın şehit edildiğini duyurmasının ardından bugün bir açıklama yayımladı.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada "İslami Direniş Hareketi Hamas'taki kardeşlerimize, Arap ve İslam milletimize ve dünyadaki tüm savaşçı, direnişçi ve özgür insanlara, Aksa Tayfunu Harekatı lideri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı, Mücahit Kardeş Yahya Sinwar'ın şehadeti dolayısıyla en derin taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.
"Şehit komutan İsmail Haniye'den sorumluluk ve liderlik misyonunu devralan Sinwar, kahraman savaşçılar ve cesur direnişçilerle birlikte direniş, fedakarlık ve fedakarlık yolculuğuna devam etti." denilen açıklamada “Amerikan gündemine ve siyonist işgale karşı dik durdu, şehitlik mertebesine ulaşana, en yüksek şeref ve insani olgunluk mertebelerine ulaşana kadar kanını bu davaya adadı.” ifadelerine yer verildi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. El Hayye, "Sinwar'ın ve ondan önceki liderlerin ölümü yalnızca hareketimizin gücünü artıracaktır; kaçırılanları savaşın sonuna ve mahkumlarımızın hapishanelerden serbest bırakılmasına kadar serbest bırakmayacağız." dedi.
"Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." şeklinde konuşan Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail güçleri Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça İsrailli esirlerin ülkelerine geri dönmeyeceğini vurguladı.
Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Filistinli grubun liderlerinin öldürülmesiyle ortadan kaldırılamayacağını söyledi ancak liderleri Yahya Sinvar'ın ölümünü doğrulamaktan kaçındı.
Hamas'ın siyasi bürosunun kıdemli üyesi Basem Naim AFP'ye yaptığı açıklamada “Hamas özgürlük ve onur arayan insanların liderlik ettiği bir kurtuluş hareketidir ve ortadan kaldırılamaz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u telefonla arayarak İsrail’in "Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürdüğü" yönündeki açıklamasına ilişkin görüşme yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla İsrail Cumhurbaşkanı'nı ayrı ayrı telefonla aradığı belirtildi.
Açıklamada, Blinken'ın Al Sani ve bin Ferhan ile İsrail'in Hamas lideri Sinvar'la ilgili açıklamasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve Orta Doğu'daki çatışmaların sonlanması için çabaların artırılmasını görüştüğü bildirildi.
Görüşmelerde, Gazze halkının çatışmaların sonlanmasının ardından "kentlerini ve hayatlarını yeniden inşa etme" konusundaki yol haritasının önemine de vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada, Blinken'ın "İsrail-Lübnan sınırında Mavi Hat'taki çatışmaların 1701 sayılı BMGK kararı doğrultusunda çözümü" yönündeki diplomatik girişimlere ABD'nin desteğini yinelediği aktarıldı.
Açıklamada, Blinken'ın "Sinvar'ın öldürülmesi nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u tebrik ettiği", ABD'nin "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" yinelediği belirtildi.
Blinken'ın Herzog'la görüşmesinde ayrıca "Gazze'deki esirlerin salıverilmesi ve Filistin halkının acısını azaltmak amacıyla savaşın sonlandırılması için acilen adım atılması" konusunun da gündeme geldiği kaydedildi.
İbrani medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın şehadetinin ardından bugün ilerleyen saatlerde Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında hükümet bakanları ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla özel bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.
Hamas lideri Yahya Sinwar'ın son anları drone kamerasına yansıdı. Sinwar'ın son ana kadar İsrail'e karşı mücadele ettiği görüldü. İşte, o görüntüler...
Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesine bir tepki de İran’dan geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin hatırlatılarak, “ABD güçleri darmadağınık bir haldeki Saddam Hüseyin'i bir yeraltı çukurundan çıkardıklarında, silahlı olmasına rağmen kendisini öldürmemeleri için yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler sonunda yıkıldılar” ifadelerine yer verildi.
“İŞGAL VAR OLDUĞU SÜRECE DİRENİŞ DE SÜRECEK”
Buna rağmen Sinwar’ın son anına kadar direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, “Müslümanlar Şehit Sinwar'ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken hatırladıklarında direniş ruhu güçlenecektir” ifadelerine yer verildi. Sinwar’a ithafen “O, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır” denilen açıklamada, “İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece direniş de sürecektir. Çünkü şehitler yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Sinvar’ın şehit olmadan önceki konuşması ortaya çıktı. Sinvar açıklamasında, “Evet ölümden korkuyorum. Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden ya da trafik kazasından ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum.” dediği görüldü.
Hizbullah, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artıran İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak." ifadeleri kullanıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan sorumlu olan Hamas’ın son lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.
Sinvar’ın “İsrail’e yönelik en ölümcül saldırının” planlayıcısı olduğunu söyleyen Hagari, “Sinvar adaletten kaçmaya çalışıyordu. Ancak başarısız oldu” dedi. “Onu bulup adalete teslim edeceğimizi söylemiştik ve bunu yaptık” ifadelerini kullandı. Hagari, “Gazze'deki sivillerin arkasına saklanarak İsrail’e karşı savaşmayı seçen oydu” şeklinde konuştu.
“OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK”
Gazze'ye yönelik saldırılardan Hamas’ı sorumlu tutan ordu sözcüsü “Sinvar'ın 7 Ekim'de başlattığı savaşın başından beri şunu söyledik: Bizim savaşımız Hamas'la, Gazze halkıyla değil" dedi.
Gazze halkının şimdiye dek Yahya Sinvar yüzünden acı çektiğini savunan Hagari, bölgeye yönelik insani yardımların artırılması için çalıştıkları iddiasında bulundu. “İşimiz daha bitmedi” diyen Hagari, “Tüm rehineleri evlerine döndürene dek durmayacağız. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığının, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin, Gazze'de ateşkes için "fırsat" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından, bölgeyle ilgili öngörülerini gazetecilere değerlendirdi.
"BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEYE KARARLIYIZ"
Miller, Hamas'ın İsrail için hala bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in bu tehdidin üzerine gitme hakkının olduğunu, bununla birlikte Sinvar'ın öldürülmesini "çatışmaları sonlandırıp ateşkes sağlanması için" bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.
ABD destekli ateşkes önerisinin mayıs ayından bu yana masada olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme potansiyelinin arttığını ifade eden Miller, "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız." dedi. Ayrıca, İsraillilerin savaşı sona erdirmek adına bir anlaşmaya varmak için "zor kararlar" alması gerekeceğini de vurguladı.
"ONLARIN GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"
İsrail'in hala çok meşru bir stratejik hedefi olduğunu belirten Miller, "Bu da tüm rehinelerin geri dönmesi ve biz de bu hedefe çok gerçek bir ilgi duyuyoruz. Çünkü bu 101 rehineden 7'si Amerikalı ve onların geri dönmesini istiyoruz." diye konuştu.
Miller, Hamas'ın aracılar tarafından sunulan ateşkes tasarısını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine, Hamas liderliğinin ABD'nin teklifinin bir kısmını kabul etmediğini ve "bir karşı teklife döndüklerini" ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Biden, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyerek, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.
Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.
Terör devleti İsrail'in düzenlediği operasyonda şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. İsrail dronu tarafından görüntülenen Sinvar'ın, kolundan yara aldığı, muhtemelen enkazın tozundan korunmak için yüzüne bandana sardığı ve dronu fark ederek bir cisimle uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.
ABD Başkan Yardımcısı Harris de konuyla ilgili kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu." diyerek İsrail'i tebrik etti. Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini kaydeden Harris, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.
Harris, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların girmesi konusunda da çağrıda bulundu. İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklaması sonrası Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini söylemişti.
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklamalarının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.
BEYAZ SARAY DUYURDU
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Netanyahu’yu tebrik ettiği aktarılarak, “Başkan Biden ve Başbakan Netanyahu, ayrıca rehineleri eve getirmek ve savaşı İsrail'in güvenliği sağlanmış ve Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla kontrol edemeyeceği bir şekilde nasıl sona erdirileceğini görüştü” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Biden ve Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde hem doğrudan hem de ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları söylenildi.
Hamas'ın yeni lideri şehit Yahya Sinvar'ın cebinden çıkan eşyalar sosyal medyada gündem oldu.
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadeti Batı Şeria'da camilerden ilan edildi. Anonslarda "En büyük savaşçı komutan Yahya Sinvar şehit edildi" ifadeleri yer aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, “Yahya Sinvar öldürüldü, tüm rehineler geri gelinceye kadar tüm gücümüzle savaşacağız. Savaş henüz bitmedi. Hamas, Gazze’yi yönetemeyecek” ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DNA testi sonuçları Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. Yahya Sinvar'ın öldürülmesi, İsrail ve ABD için güzel bir günü temsil ediyor" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Katz'ın, dünya genelindeki görüştüğü mevkidaşlarına İsrail ordusunun saldırısında Sinvar'ın Gazze'de hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj gönderdiğini duyurdu.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan Sinvar'ı sorumlu tutan Katz, Sinvar'ın ölümünün "İsrail'in askeri başarısı ve İran'a karşı zafer olduğunu" ileri sürdü.
Katz, Sinvar'ın ölümünün "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması, Gazze'de Hamas ve İran'ın kontrolü olmayacağı yeni bir gerçeklik oluşturmak için fırsat olduğunu" iddia etti.
İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Sinvar’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, Sinvar'ın Gazze’nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan Hamas ise Sinvar'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialara dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı.
İSRAİL: HAMAS LİDERİ ÖLDÜ!
İsrail Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialarla algı yönetimi yaparken El Cezire muhabirleri ise Hamas'ın iddiaları doğrulamadığına dikkat çekti. El Cezire muhabiri Nour Odeh, şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz dakikalarda İsrail ordusu ve istihbarat servislerinden bir binayı hedef aldıklarını, üç Hamas mensubunun öldürüldüğünü ve bunlardan birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olup olmadığını doğruladıklarını belirten bir açıklama aldık.
Kanal 12, Yahya Sinwar'ın saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladıklarını iddia etti. Öte yandan İsrail kabine bakanları, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ortadan kaldırıldığına dair kişisel ve ayrıntılı bir güncelleme aldığını belirtti.
AFP haber ajansına konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ordunun Hamas lideri Yahya Sinar olup olmadığını teyit etmek için bir militanın cesedi üzerinde DNA testi yaptığını söyledi.
“İsrail ordusu bir militanın cesedinin Sinwar'a ait olup olmadığını teyit etmek için DNA testi yapıyor” diyen yetkili, konuyla ilgili olarak medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemedi.
IDF ve Shin Bet sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
IDF savaşçılarının Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü. IDF ve Shin Bet, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimalini araştırıyor. Şu anda teröristlerin kimliklerinin doğrulanması mümkün değil.
Teröristlerin öldürüldüğü binada, bölgede kaçırılanların varlığına dair herhangi bir iz bulunamadı. Bölgede faaliyet gösteren İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet güçleri gerekli tedbirle faaliyetlerini sürdürüyor.