CANLI TAKİP | Orta Doğu'da gergin bekleyiş! İran'dan İsrail'e net mesaj: İntikam hakkımız! Ateşkes görüşmelerinde son durum ne?
Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'ye çevrilmiş durumda. Filistinli bir kaynak; Hamas heyetinin Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Cumartesi öğleden sonra Kahire'ye gideceğini söyledi. Diğer yandan ise İran-Lübnan- İsrail hattında da gerilim had safhaya ulaştı. Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktığı bildirildi. İran'dan "Saldırganı cezalandırmak hakkımızdır" şeklinde bir açıklama geldi. Washington ise intikam saldırısına hazırız mesajı verdi.
İsrail'in Gazze'deli katliamı sürüyor. Sınır bölgesine kara saldırısı başlatarak Philadelphia Koridoru'nu işgal eden İsrail ordusu, bölgedeki konumunu koruyor.
İşgal ordusuna ABD'den de destek gelmeye devam ediyor.
UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE ULAŞTI
ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un CENTCOM faaliyet alanına ulaştığı öğrenildi. USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.
CENTCOM, ayrıca uçak gemisinde bulunan F-35C tipi savaş uçaklarının, gemiden kalkış yaptığı anları da paylaştı.
Öte yandan Netanyahu cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Gece boyunca Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini vurduğu öğrenildi.
CANLI ANLATIM
11:10
24 Ağustos 2024
İSRAİL'DEN GÜVENLİ ODA İNŞA EDİN ÇAĞRISI
İsrailli yetkililer, Lübnan ve Gazze sınırlarına yakın bölgelerde oturan kişilerden güvenli odalar inşa etmelerini istiyor. İsrail hükümeti, İsraillere bu konuda maddi destek de sağlıyor.
Uzmanlar güvenli odaların 15 metre mesafeden patlayacak bir ton patlayıcıya dayanacak şekilde tasarlandığını ve kimyasal veya biyolojik saldırı durumunda filtrelenmiş havalandırma ile hava geçirmez olduğunu söyledi.
10:16
24 Ağustos 2024
HAMAS KAHİRE'YE GİDİYOR
AA'ya konuşan Filistinli bir kaynak; Hamas heyetinin ateşkes görüşmeleri konusunda Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere bugün (Cumartesi) öğleden sonra Kahire'ye gideceğini söyledi.
09:52
24 Ağustos 2024
İSRAİL YANLISI DİPLOMATA YENİ GÖREV
ABD'de yayın yapan Huffington Post adlı haber platformunun adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberi, Biden yönetiminin İsrail'e silah desteğine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut getirdi.
Haberde, Biden yönetiminin, İsrail'e düzenli silah desteğinin savunucularından ve bu sürecin koordinasyonunu yürüten Mira Resnick adlı kıdemli diplomatını, Dışişleri Bakanlığında müsteşar yardımcılığı pozisyonuna atadığı belirtildi.
Buna göre Resnick, İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapacak ve Gazze konusunda ABD yönetiminin politikasının şekillenmesinde önemli roller oynayacak.
İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Resnick'in bu göreve getirilmesi, sosyal medyada kısa sürede tepki toplarken, birçok kullanıcı Biden yönetiminin İsrail'e silah yardımından asla geri durmayacağını bu atamayla gösterdiği yorumunu yaptı.
Biden'ın Gazze politikası nedeniyle daha önce Dışişleri Bakanlığından istifa eden Annelle Sheline adlı eski yetkili, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, "Resnick'in atanması, yönetimin İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik soykırımsal saldırılarına koşulsuz desteğine devam edeceğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı, "şu anda yapılacak bir atama duyurusu olmadığını" bildirdi.
09:38
24 Ağustos 2024
100 ROKET ATILDI
Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktığı bildirildi. İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi. Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.
08:00
24 Ağustos 2024
12 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıların adresi, güneydeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.
Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı. Cura el-Lut ile Et-Tahliye bölgesinde topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da bazı Filistinliler yaralandı.
Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli yaralandı. Kamptaki Ayn Calut sitelerinde bir daireye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.
08:00
24 Ağustos 2024
ABD'DEN İRAN SALDIRISINA HAZIRIZ ÇIKIŞI
ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakereler dün Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby müzakerelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini ve bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Tüm tarafların önerilen anlaşmanın uygulanması için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kirby, Hamas'ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Biz buradayız. Onlar da Kahire'de. Hamas'ın görüşmelere katılmasına ve detaylardaki tıkanıklığın derinine inmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonu boyunca buna odaklanacağız" dedi.
Kirby, İran'ın intikam hazırlığına dair bir detayı veya bunun arkasındaki istihbaratı belirtmeyerek yalnızca, "Hazır olmalıyız ve öyleyiz" dedi. "Bölgedeki askeri imkanlarımızı güçlendirdik ve bunu her gün gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı ve bölgedeki ek güçlere ve iyileştirilmiş caydırıcılık duruşuna dikkat çekti. Kirby, yönetimin hem kendisini hem de İsrail'i savunabilmesini sağlamak üzere 'odaklandığını' ve aynı zamanda anlaşmayı uygulamaya çalıştığını da belirtti.
YENİ ÖNERİ İLETİLECEK
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre ise Mısır ve Katar, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından dün Kahire'de sunulan Philadelphia Koridoru ve Refah sınır kapısı konusundaki yeni bir öneriyi Hamas'a iletecek. Gazete, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu hamlenin "göreceli bir ilerlemeye" işaret ettiğini belirtti. Haaretz ayrıca İsrailli bir kaynağın "Perşembe günü Kahire'de yapılan heyetler arası toplantı yapıcıydı. Mısır ile İsrail arasında Philadelphia Koridoru konusundaki boşlukları kapattı. Şimdi Hamas'ın tutumunu bekliyoruz" dediğini aktardı.
07:00
24 Ağustos 2024
"İNTİKAM HAKKIMIZ"
İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine değinerek, bu suikastın "İran'ın güvenlik ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali" olduğunu söyledi. Arakçi, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarak, "Saldırganı cezalandırmak İran'ın hakkıdır" ifadelerini kullandı.
06:45
24 Ağustos 2024
HİZBULLAH 4 MENSUBUNU KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 4'ünün daha öldüğü açıklandı.Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Ayta el-Cebel kasabasından Muhammed Mahmud Necm, Burc Rahal kasabasından Said Mahmud Diyab ve Bekaa'nın El-Kavah kasabasından Ali Ekrem el-Heg'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
16:22
23 Ağustos 2024
İŞKENCE İDDİASINI YALANLADI
İsrailli eski esir Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde tutulduğu dönemde kendisine işkence yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu ve İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını belirtti.
İsrail basını, Argamani'nin Japonya'nın başkenti Tokya'da katıldığı bir toplantıdaki sözlerini çarpıtarak esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti.
Basında hızla yayılan haberlerin ardından Argamani, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı.
Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyleyen Argamani, "Dövülmedim ya saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetlerince vurulan bir binadaydım. Dövülmedim ama (İsrail savaş uçağınca vurulması sonrası) 'binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu' dedim." ifadelerini kullandı.
15:57
23 Ağustos 2024
12-24 SAAT İÇİNDE SALDIRI DÜZENLEYEBİLİRLER
Al Arabiya English'e konuşan bir ABD'li yetkili “İranlılar kararı verdikten sonra 12-24 saat içinde bir saldırı düzenleyebilirler” dedi.
Gazeteye göre Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak İsrail'in kalbine saldırması da beklentiler arasında. Ancak Washington Post gazetesi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Hizbullah'ın Tel Aviv'i füze yağmuruna tutma planından vazgeçtiğini öne sürdü.
İsminin açıklanmaması kaydıyla Al Arabiya English'e konuşan ABD'li yetkili, İranlılar ve Hizbullah'ın tam olarak ne yapacakları konusunda resmin hala karanlık olduğunu söylerken, başka bir kaynak ise verilecek cevapların Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu yazdı.
15:54
23 Ağustos 2024
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Al Arabiya English'e konuştu.
Sing, USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaşnası hakkında konuştu.
Sing, ABD'nin hamlesinin “çok güçlü” bir caydırıcılık mesajı verdiğini ve aynı zamanda saldırıya uğraması halinde Washington'un İsrail'in yanında yer alacağını gösterdiğini söyledi.
15:48
23 Ağustos 2024
YENİDEN GÖÇ YOLUNDALAR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Zeytun mahallesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bazı Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç etmeye başladı.
15:41
23 Ağustos 2024
KARARSIZ DELEGELERDEN ATEŞKES TALEBİ
ABD'de Demokrat Partinin "kararsız" delegeleri, ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını ve Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını talep ediyor.
Delegelerden Michael Berg, "seçilmiş delegeler" olduklarını hatırlatarak, Demokrat Partinin Başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan politika izlemesinin gerektiğini vurguladı.
Durumun ciddiyetine dikkati çeken Berg, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırımla suçlandığını anımsatarak, "Bu, eski bir olay değil. Şu anda yaşanıyor. Hayatları kurtarmalıyız." diye konuştu.
Berg, ABD yasalarına göre insan hakları ihlallerinde bulunan askeri birimlere ülkesinin silah sağlamaması gerektiğini vurgulayarak, "Raporları gördüyseniz belgelenmiş korkunç işkencelere, çocukların kasıtlı öldürülmesine, evlerin, camilerin, hastanelerin, su tesislerinin, okulların, tüm üniversitelerin, her yerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasına, hayatın yaşanmaz hale getirilmesine karıştılar. Bu iş bitmeli." dedi.
15:34
23 Ağustos 2024
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.
15:31
23 Ağustos 2024
13 TAHLİYE EMRİ YAYIMLANDI
UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer Ağustos ayında şimdiye kadar Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen 13 tahliye emri yayınladı. Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere, 1 Ağustos'tan bu yana 13. tahliye emriyle İsrail tarafından sözde 'insani bölgeye' taşınmaları söylendi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi ve şimdi Gazze Şeridi'nin sadece onda biri kadar bir alana itildi. Aileler, askeri operasyonlar ve yaz sıcağında taşıyabildiklerini taşıyarak defalarca yerlerinden ediliyor. Gazze'de bu yorucu döngüden kaçış yok" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin neredeyse tamamına verilen tahliye emirleri sonrasında çocuk felci tehdidinin artığına dikkat çekerek, "Çocuk felci tehdidi, Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Belah şehirlerinde binlerce kişinin tahliye emirleriyle yerlerinden edilmeye devam ettiği ve zaten acı çeken nüfusun fiziksel ve zihinsel yükünün daha da arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Hiç kimse güvende değil, hiçbir yer güvenli değil. Birçok kez yerlerinden edilen insanların, zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı." dedi.
13:20
23 Ağustos 2024
ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK
ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln, CENTCOM faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.
12:45
23 Ağustos 2024
BEN GVİR'E TEPKİ: GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYORSUN
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 'sorumsuz eylemlerinin' ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Gallant, "Bakan Ben Gvir'in İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan ve ulus içinde bir bölünme yaratan sorumsuz eylemleri karşısında Genel Güvenlik Servisi Başkanı ve ekibi görevlerini yerine getirmekte ve bu eylemlerin ciddi sonuçlarına karşı uyarıda bulunmaktadır" dedi.
Ben-Gvir de Gallant'a tepki göstererek, "Lübnan'ı taş devrine döndürme sözü vermiştiniz, bu arada Kuzey'i de taş devrine döndürüyorsunuz. Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" ifadelerini kullandı.
11:00
23 Ağustos 2024
HAMAS'TAN ÇAĞRI
Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin bu sabah yayınladığı habere göre Hamas, Gazze halkını desteklemek için bir günlük seferberlik çağrısında bulundu. Haberde, “Hamas, dünyanın dört bir yanındaki insanları Cuma günü, Gazze ve Kudüs'ün savunulması ve kitlesel zafer günü olması için toplanmaya ve seferber olmaya çağırıyor” denildi.
11:00
23 Ağustos 2024
NETANYAHU'YA UYARI
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdi.
Bar, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından işlenen suç oranlarının artması, olayların patlak vermesine ve taraflar arasında kan akmasına, böylelikle de ulusal güvenliğin çökmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Bar'ın Netanyahu'ya gönderdiği mektubuyla alakalı olarak, "yaklaşan felakete dair son uyarı" değerlendirmesinde bulundu.
Lapid, "Felaketlerin hükümeti, ulusal güvenliğin çöküşü konusunda uyarıldı. Bunu bilmediğimizi iddia edemez." yorumunu yaptı.
10:00
23 Ağustos 2024
ARACA SALDIRI
Nasır Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.
İHA saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
07:00
23 Ağustos 2024
NETANYAHU KORİDOR KONUSUNDA ISRARCI
El-Araby El-Cedid gazetesinin haberine göre, Gazze ateşkesi görüşmeleri için Kahire'de bulunan İsrail heyeti, Philadelphia Koridoru'nda BM gözlem misyonunun görevlendirilmesine olanak tanıyan yeni bir öneri sundu. İsrail'in planına göre Refah Sınır Kapısı'nda Filistin Yönetimi'nin yanı sıra bir Avrupa Birliği misyonunun da bulunması hedefleniyor. Gazeteye göre İsrail askerlerinin sınırdan kademeli olarak çekileceğini belirtti.
Başbakanlık Basın Ofisinden, Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'na uluslararası güç konuşlandırılmasını gözden geçirdiği yönündeki habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Söz konusu haberin "yalan" olduğu savunulan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'ndaki işgalinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
07:00
23 Ağustos 2024
İSRAİL'İ HER ZAMAN SAVUNACAĞIM
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) 47. ABD Başkanlığı için resmen adaylığı kabul etti. 7 Ekim 2023 saldırısı sonrası Gazze'de yaşananlara değinen Harris, İsrail'in güvenliğine desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım" dedi.