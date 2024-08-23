CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan'ı vurdu! Tel Aviv'de uçuşlar askıya alındı: Hizbullah'tan 'Şükür' misillemesi | ABD topa girdi
Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'ye çevrilmiş durumda. Filistinli bir kaynak; Hamas heyetinin Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gideceğini söyledi. Diğer yandan İsrail, ateşi bölgeye yayma niyetinde. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı. Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail'in kuzeyinden siren sesleri duyuldu. Bölgedekilere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yapıldı.
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor. Sınır bölgesine kara saldırısı başlatarak Philadelphia Koridoru'nu işgal eden İsrail ordusu, bölgedeki işgal faaliyetlerini sürdürüyor.
'Şeytanın Avukatı' ABD ise, işgalci siyonist orduya kesintisiz destek sağlıyor.
UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE ULAŞTI
ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un CENTCOM faaliyet alanına ulaştığı öğrenildi.
USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.
CENTCOM, ayrıca uçak gemisinde bulunan F-35C tipi savaş uçaklarının, gemiden kalkış yaptığı anları da paylaştı.
Öte yandan Netanyahu cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.
Bir yandan da Lübnan topraklarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini vurduğu öğrenildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.
Tel Aviv'de tüm uçuşlar askıya alınırken, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinden siren sesleri yükseldi. Bölgedekilere sığınaklarda kalmaları söylendi.
CANLI ANLATIM
10:45
25 Ağustos 2024
NASRALLAH SAAT VERDİ
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah saat 18.00'de İsrail'e yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapacak
10:41
25 Ağustos 2024
HİZBULLAH: İSRAİL'İN "ENGELLEDİK" İDDİALARI YALAN
Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Lübnan'dan yapılan direniş saldırılarını İsrail'in engellediğine ilişkin iddiaların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı kaydedildi.
Konuya dair ayrıntılı bilgilerin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşmada ortaya konacağı belirtilen açıklamada, "Tüm saldırı İHA'larının belirlenen saatlerde Lübnan sınırını geçerek istenilen hedefe doğru çok yönlü şekilde gerçekleştirdiği askeri harekat tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.
10:30
25 Ağustos 2024
NETANYAHU'DAN KÜSTAH TEHDİT
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Lübnan’da düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz” dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan’a yaklaşık 100 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırılarına yönelik açıklamasında, “Bu sabah Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere hazırlık yaptığını tespit ettik. Savunma Bakanı ve IDF Genelkurmay Başkanı ile mutabık kalarak IDF'nin tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmesi talimatını verdik. O günden bu yana IDF tehditleri bertaraf etmek için güçlü adımlar atmaktadır. Kuzey İsrail'i hedef alan binlerce roketi imha etti. Diğer pek çok tehdidi de bertaraf ediyor ve hem savunma hem de saldırı anlamında çok güçlü adımlar atıyor. Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz” dedi.
10:10
25 Ağustos 2024
BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMAS
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı
10:00
25 Ağustos 2024
İSRAİL: 100 SAVAŞ UÇAĞI GÖREV YAPTI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’a düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah’a ait 40’tan fazla fırlatma alanının hedef alındığı, binlerce roketatar namlusunun vurulduğunu duyurdu.
IDF’ten yapılan açıklamada, saldırıda yaklaşık 100 savaş uçağının görev yaptığı ifade edilerek, “Yaklaşık 100 IAF savaş uçağı Hizbullah'ın kuzey ve orta İsrail'i hedef alan binlerce roketatar namlusunu vurarak imha etti. Hizbullah'ın 40'tan fazla fırlatma alanı vurulmuştur. Sivillerimizi ve İsrail Devletini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız” denildi.
09:45
25 Ağustos 2024
BIDEN TOPA GİRDİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiğini" ve "akşam boyu ulusal güvenlik ekibiyle temasta olduğunu" aktaran Savett, Başkan'ın talimatı üzerine üst düzey ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.
Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.
Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.
08:20
25 Ağustos 2024
HİZBULLAH: İLK AŞAMADA 320 FÜZE ATILDI
Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı.
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı.” ifadelerine yer verildi.
İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.
Açıklamada, operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
08:10
25 Ağustos 2024
48 SAAT OHAL İLAN EDİLDİ
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.
TEL AVİV VE İSRAİL'İN KUZEYİNDE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ
Hizbullah ile yaşanan son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi. Bu kapsamda açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişiyi aşacak toplantılar yasaklandı. Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajlar kullanılamayacak.
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşını "Lübnan'a önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.
Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.
Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.
07:10
25 Ağustos 2024
GALLANT ACİL DURUM İLAN ETTİ
Lübnan Hizbullahı: Füzelerle İsrail'e ait 11 askeri hedefi vurduk
06:50
25 Ağustos 2024
HİZBULLAH'TAN 'MİSİLLEME' AÇIKLAMASI
Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyururken İsrail, Lübnan’ın güneyini vuruyor.
06:41
25 Ağustos 2024
İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR
İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.
Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Öte yandan İsrail’in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.
Walla News’in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.
06:00
25 Ağustos 2024
TEL AVİV'DE TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.
İsrail’in Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.
Havalimanından yapılacak tüm uçuşların iptal edilirken, Ben Gurion’a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirildi.
İSRAİL’İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi.
Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı.
Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail makamları, bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.
05:00
25 Ağustos 2024
İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA BAŞLADI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.
Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.
Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.
Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.
40 HEDEF VURULDU
Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.
Hizbullah, dün akşam, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.
Hizbullah’tan yapılan iki farklı yazılı açıklamada ise İsrail’in kuzeyinde 10 ayrı noktanın daha hedef aldığı kaydedilmişti.
16:26
24 Ağustos 2024
%55 ERKEN SEÇİM İSTİYOR
İsrail'de yapılan bir ankete katılanların yüzde 75'i, Binyamin Netanyahu hükümetinin, "Hizbullah ile yürütülen savaşı oldukça kötü yönettiğini" düşündüğünü ifade etti.Katılımcıların yüzde 55'i aynı yoklamada, "Şimdi bir erken seçim yapılması gerektiğini" düşünürken, yüzde 36'lık kesim ise var olan hükümetin görevini sürdürmesi gerektiği görüşünde. Yüzde 9'luk katılımcının ise söz konusu soruyu cevapsız bıraktıkları kaydedildi. Belirlenen seçim takvimine göre, İsrail'de erken seçime gidilmemesi durumunda, ülkede ilk parlamento seçimi Ekim 2026'da yapılacak.
16:23
24 Ağustos 2024
NETANYAHU'DAN BIDEN'A SÖZ
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Mısır'ın, İsrail ordusunun Philadelphia eksenindeki varlığına ilişkin güncellenmiş haritaları Hamas'a teslim etmeyi kabul ettiği iddia edildi.
Haberde, 21 Ağustos Çarşamba akşamı Netanyahu ile Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Netanyahu'nun, Biden'ın baskısıyla özellikle iki şartına yanıt vermeyi kabul ettiği aktarıldı.
Haberde, Netanyahu'nun, Biden'ın Philadelphia koridorunun deniz yolunun bir kilometresinin tahliye edilmesi ve askeri alanların minimum sayıda olmasıyla yetinilmesi talebini kabul ettiği ifade edildi.
Televizyonun haberinde, Netanyahu'nun, İsrail ordu güçlerinin Philadelphia'da kalması konusunda Hamas'ın onayının alınması halinde, "Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim ekseni nedeniyle" onlarla yapılacak anlaşmayı baltalamayacağı sözünü verdiği aktarıldı.
Başbakan Netanyahu'nun, Filistinli direnişçilerin ve silahların Netzarim'de kuzeye geçişini engelleyecek Amerikan çözümünü kabul ettiği ve İsrail ordusunun kontrolünde kontrol noktaları veya askeri alanlar kurulması talebinden vazgeçtiği dile getirilen açıklamada, ABD'nin Netzarim eksenine ilişkin çözümünün mahiyetine açıklık getirilmedi.
Mısırlıların konuya ilişkin ayrıntıları alarak Hamas'a teslim ettiği, ancak İsraillilerin Hamas'ın öneri hakkında ne düşündüğünü bilmediği ifade edilen açıklamada, İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın bu teklifi kabul etmeyeceğine inandığı aktarıldı.
16:18
24 Ağustos 2024
NETANYAHU İTİRAF ETTİ
Jerusalem Post'un aktardığı habere göre, bir aile üyesinin Netanyahu'ya, "Tüm kaçırılanları getirecek bir anlaşmaya varmanız gerekiyor” demesi üzerine Netanyahu, “Ne anlaşması? Ne anlaşması? Her kim size bir anlaşmanın hazır olduğunu ve bizim bunu şu ya da bu nedenle, kişisel nedenlerle kabul etmediğimizi söylediyse yalan söylüyordur” ifadesinde bulundu.
Netanyahu, anlaşmayı kabul etmemesinin nedeni olarak Philadelphia koridorundan İsrail askerlerini çekmek istememesini gösterdi.
16:17
24 Ağustos 2024
CAN KAYBI YÜKSELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 212 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
11:20
24 Ağustos 2024
NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA YAKALAMA KARARI
UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması talebini değerlendiren UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine 64 kişi, ülke ve kurum tarafından yapılan yazılı beyanlara topluca yanıt verdi.
Han, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirterek, Mahkemeden Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama talebini "ivedilikle" karara bağlamasını talep etti.
UCM'den, İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi olduğuna hükmetmesini isteyen Han, "Oslo Anlaşmaları, Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle İsrail vatandaşları üzerinde Mahkeme'nin yargı yetkisini kullanmasını engellemez." ifadesini kullandı.
İsrail'in ve İsrail'i destekleyen ülkelerin ileri sürdüğü gibi Oslo anlaşmalarının UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılamasına engel teşkil etmediğini savunan Han, "Oslo Anlaşması üzerinden yapılan itiraz dayanaktan yoksundur." değerlendirmesinde bulundu.
Han, İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria ve Gazze'yi işgal altında tuttuğunu ve Doğu Kudüs'ü ilhak ettiğini anlatarak "Mağdurların uluslararası düzeyde tanınan haklarına, özellikle de mağdurların gerçeği bilme, adalete erişim ve tazminat talep etme haklarına saygı göstermesi gerektiğinin" altını çizdi.
11:10
24 Ağustos 2024
İSRAİL'DEN GÜVENLİ ODA İNŞA EDİN ÇAĞRISI
İsrailli yetkililer, Lübnan ve Gazze sınırlarına yakın bölgelerde oturan kişilerden güvenli odalar inşa etmelerini istiyor. İsrail hükümeti, İsraillere bu konuda maddi destek de sağlıyor.
Uzmanlar güvenli odaların 15 metre mesafeden patlayacak bir ton patlayıcıya dayanacak şekilde tasarlandığını ve kimyasal veya biyolojik saldırı durumunda filtrelenmiş havalandırma ile hava geçirmez olduğunu söyledi.
10:16
24 Ağustos 2024
HAMAS KAHİRE'YE GİDİYOR
ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk faaliyetleri sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başlayan ateşkes müzakereleri, Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ifade etti.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya'nın başkanlığındaki heyet, müzakerelerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Mısır'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.
09:52
24 Ağustos 2024
İSRAİL YANLISI DİPLOMATA YENİ GÖREV
ABD'de yayın yapan Huffington Post adlı haber platformunun adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberi, Biden yönetiminin İsrail'e silah desteğine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut getirdi.
Haberde, Biden yönetiminin, İsrail'e düzenli silah desteğinin savunucularından ve bu sürecin koordinasyonunu yürüten Mira Resnick adlı kıdemli diplomatını, Dışişleri Bakanlığında müsteşar yardımcılığı pozisyonuna atadığı belirtildi.
Buna göre Resnick, İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapacak ve Gazze konusunda ABD yönetiminin politikasının şekillenmesinde önemli roller oynayacak.
İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Resnick'in bu göreve getirilmesi, sosyal medyada kısa sürede tepki toplarken, birçok kullanıcı Biden yönetiminin İsrail'e silah yardımından asla geri durmayacağını bu atamayla gösterdiği yorumunu yaptı.
Biden'ın Gazze politikası nedeniyle daha önce Dışişleri Bakanlığından istifa eden Annelle Sheline adlı eski yetkili, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, "Resnick'in atanması, yönetimin İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik soykırımsal saldırılarına koşulsuz desteğine devam edeceğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı, "şu anda yapılacak bir atama duyurusu olmadığını" bildirdi.
09:38
24 Ağustos 2024
100 ROKET ATILDI
Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktığı bildirildi. İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi. Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.
08:00
24 Ağustos 2024
12 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıların adresi, güneydeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.
Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı. Cura el-Lut ile Et-Tahliye bölgesinde topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da bazı Filistinliler yaralandı.
Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli yaralandı. Kamptaki Ayn Calut sitelerinde bir daireye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.
08:00
24 Ağustos 2024
ABD'DEN İRAN SALDIRISINA HAZIRIZ ÇIKIŞI
ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakereler dün Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby müzakerelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini ve bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Tüm tarafların önerilen anlaşmanın uygulanması için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kirby, Hamas'ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Biz buradayız. Onlar da Kahire'de. Hamas'ın görüşmelere katılmasına ve detaylardaki tıkanıklığın derinine inmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonu boyunca buna odaklanacağız" dedi.
Kirby, İran'ın intikam hazırlığına dair bir detayı veya bunun arkasındaki istihbaratı belirtmeyerek yalnızca, "Hazır olmalıyız ve öyleyiz" dedi. "Bölgedeki askeri imkanlarımızı güçlendirdik ve bunu her gün gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı ve bölgedeki ek güçlere ve iyileştirilmiş caydırıcılık duruşuna dikkat çekti. Kirby, yönetimin hem kendisini hem de İsrail'i savunabilmesini sağlamak üzere 'odaklandığını' ve aynı zamanda anlaşmayı uygulamaya çalıştığını da belirtti.
YENİ ÖNERİ İLETİLECEK
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre ise Mısır ve Katar, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından dün Kahire'de sunulan Philadelphia Koridoru ve Refah sınır kapısı konusundaki yeni bir öneriyi Hamas'a iletecek. Gazete, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu hamlenin "göreceli bir ilerlemeye" işaret ettiğini belirtti. Haaretz ayrıca İsrailli bir kaynağın "Perşembe günü Kahire'de yapılan heyetler arası toplantı yapıcıydı. Mısır ile İsrail arasında Philadelphia Koridoru konusundaki boşlukları kapattı. Şimdi Hamas'ın tutumunu bekliyoruz" dediğini aktardı.
07:00
24 Ağustos 2024
"İNTİKAM HAKKIMIZ"
İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine değinerek, bu suikastın "İran'ın güvenlik ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali" olduğunu söyledi. Arakçi, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarak, "Saldırganı cezalandırmak İran'ın hakkıdır" ifadelerini kullandı.
06:45
24 Ağustos 2024
HİZBULLAH 4 MENSUBUNU KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 4'ünün daha öldüğü açıklandı.Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Ayta el-Cebel kasabasından Muhammed Mahmud Necm, Burc Rahal kasabasından Said Mahmud Diyab ve Bekaa'nın El-Kavah kasabasından Ali Ekrem el-Heg'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
16:22
23 Ağustos 2024
İŞKENCE İDDİASINI YALANLADI
İsrailli eski esir Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde tutulduğu dönemde kendisine işkence yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu ve İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını belirtti.
İsrail basını, Argamani'nin Japonya'nın başkenti Tokya'da katıldığı bir toplantıdaki sözlerini çarpıtarak esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti.
Basında hızla yayılan haberlerin ardından Argamani, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı.
Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyleyen Argamani, "Dövülmedim ya saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetlerince vurulan bir binadaydım. Dövülmedim ama (İsrail savaş uçağınca vurulması sonrası) 'binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu' dedim." ifadelerini kullandı.
15:57
23 Ağustos 2024
12-24 SAAT İÇİNDE SALDIRI DÜZENLEYEBİLİRLER
Al Arabiya English'e konuşan bir ABD'li yetkili “İranlılar kararı verdikten sonra 12-24 saat içinde bir saldırı düzenleyebilirler” dedi.
Gazeteye göre Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak İsrail'in kalbine saldırması da beklentiler arasında. Ancak Washington Post gazetesi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Hizbullah'ın Tel Aviv'i füze yağmuruna tutma planından vazgeçtiğini öne sürdü.
İsminin açıklanmaması kaydıyla Al Arabiya English'e konuşan ABD'li yetkili, İranlılar ve Hizbullah'ın tam olarak ne yapacakları konusunda resmin hala karanlık olduğunu söylerken, başka bir kaynak ise verilecek cevapların Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu yazdı.
15:54
23 Ağustos 2024
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Al Arabiya English'e konuştu.
Sing, USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaşnası hakkında konuştu.
Sing, ABD'nin hamlesinin “çok güçlü” bir caydırıcılık mesajı verdiğini ve aynı zamanda saldırıya uğraması halinde Washington'un İsrail'in yanında yer alacağını gösterdiğini söyledi.
15:48
23 Ağustos 2024
YENİDEN GÖÇ YOLUNDALAR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Zeytun mahallesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bazı Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç etmeye başladı.
15:41
23 Ağustos 2024
KARARSIZ DELEGELERDEN ATEŞKES TALEBİ
ABD'de Demokrat Partinin "kararsız" delegeleri, ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını ve Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını talep ediyor.
Delegelerden Michael Berg, "seçilmiş delegeler" olduklarını hatırlatarak, Demokrat Partinin Başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan politika izlemesinin gerektiğini vurguladı.
Durumun ciddiyetine dikkati çeken Berg, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırımla suçlandığını anımsatarak, "Bu, eski bir olay değil. Şu anda yaşanıyor. Hayatları kurtarmalıyız." diye konuştu.
Berg, ABD yasalarına göre insan hakları ihlallerinde bulunan askeri birimlere ülkesinin silah sağlamaması gerektiğini vurgulayarak, "Raporları gördüyseniz belgelenmiş korkunç işkencelere, çocukların kasıtlı öldürülmesine, evlerin, camilerin, hastanelerin, su tesislerinin, okulların, tüm üniversitelerin, her yerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasına, hayatın yaşanmaz hale getirilmesine karıştılar. Bu iş bitmeli." dedi.
15:34
23 Ağustos 2024
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.
15:31
23 Ağustos 2024
13 TAHLİYE EMRİ YAYIMLANDI
UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer Ağustos ayında şimdiye kadar Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen 13 tahliye emri yayınladı. Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere, 1 Ağustos'tan bu yana 13. tahliye emriyle İsrail tarafından sözde 'insani bölgeye' taşınmaları söylendi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi ve şimdi Gazze Şeridi'nin sadece onda biri kadar bir alana itildi. Aileler, askeri operasyonlar ve yaz sıcağında taşıyabildiklerini taşıyarak defalarca yerlerinden ediliyor. Gazze'de bu yorucu döngüden kaçış yok" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin neredeyse tamamına verilen tahliye emirleri sonrasında çocuk felci tehdidinin artığına dikkat çekerek, "Çocuk felci tehdidi, Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Belah şehirlerinde binlerce kişinin tahliye emirleriyle yerlerinden edilmeye devam ettiği ve zaten acı çeken nüfusun fiziksel ve zihinsel yükünün daha da arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Hiç kimse güvende değil, hiçbir yer güvenli değil. Birçok kez yerlerinden edilen insanların, zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı." dedi.
13:20
23 Ağustos 2024
ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK
ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln, CENTCOM faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.
12:45
23 Ağustos 2024
BEN GVİR'E TEPKİ: GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYORSUN
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 'sorumsuz eylemlerinin' ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Gallant, "Bakan Ben Gvir'in İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan ve ulus içinde bir bölünme yaratan sorumsuz eylemleri karşısında Genel Güvenlik Servisi Başkanı ve ekibi görevlerini yerine getirmekte ve bu eylemlerin ciddi sonuçlarına karşı uyarıda bulunmaktadır" dedi.
Ben-Gvir de Gallant'a tepki göstererek, "Lübnan'ı taş devrine döndürme sözü vermiştiniz, bu arada Kuzey'i de taş devrine döndürüyorsunuz. Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" ifadelerini kullandı.
11:00
23 Ağustos 2024
HAMAS'TAN ÇAĞRI
Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin bu sabah yayınladığı habere göre Hamas, Gazze halkını desteklemek için bir günlük seferberlik çağrısında bulundu. Haberde, “Hamas, dünyanın dört bir yanındaki insanları Cuma günü, Gazze ve Kudüs'ün savunulması ve kitlesel zafer günü olması için toplanmaya ve seferber olmaya çağırıyor” denildi.
11:00
23 Ağustos 2024
NETANYAHU'YA UYARI
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdi.
Bar, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından işlenen suç oranlarının artması, olayların patlak vermesine ve taraflar arasında kan akmasına, böylelikle de ulusal güvenliğin çökmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Bar'ın Netanyahu'ya gönderdiği mektubuyla alakalı olarak, "yaklaşan felakete dair son uyarı" değerlendirmesinde bulundu.
Lapid, "Felaketlerin hükümeti, ulusal güvenliğin çöküşü konusunda uyarıldı. Bunu bilmediğimizi iddia edemez." yorumunu yaptı.
10:00
23 Ağustos 2024
ARACA SALDIRI
Nasır Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.
İHA saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
07:00
23 Ağustos 2024
NETANYAHU KORİDOR KONUSUNDA ISRARCI
El-Araby El-Cedid gazetesinin haberine göre, Gazze ateşkesi görüşmeleri için Kahire'de bulunan İsrail heyeti, Philadelphia Koridoru'nda BM gözlem misyonunun görevlendirilmesine olanak tanıyan yeni bir öneri sundu. İsrail'in planına göre Refah Sınır Kapısı'nda Filistin Yönetimi'nin yanı sıra bir Avrupa Birliği misyonunun da bulunması hedefleniyor. Gazeteye göre İsrail askerlerinin sınırdan kademeli olarak çekileceğini belirtti.
Başbakanlık Basın Ofisinden, Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'na uluslararası güç konuşlandırılmasını gözden geçirdiği yönündeki habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Söz konusu haberin "yalan" olduğu savunulan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'ndaki işgalinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
07:00
23 Ağustos 2024
İSRAİL'İ HER ZAMAN SAVUNACAĞIM
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) 47. ABD Başkanlığı için resmen adaylığı kabul etti. 7 Ekim 2023 saldırısı sonrası Gazze'de yaşananlara değinen Harris, İsrail'in güvenliğine desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım" dedi.