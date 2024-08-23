CANLI TAKİP | İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Savaş makinesi Orta Doğu’da

13 TAHLİYE EMRİ YAYIMLANDI

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer Ağustos ayında şimdiye kadar Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen 13 tahliye emri yayınladı. Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere, 1 Ağustos'tan bu yana 13. tahliye emriyle İsrail tarafından sözde 'insani bölgeye' taşınmaları söylendi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi ve şimdi Gazze Şeridi'nin sadece onda biri kadar bir alana itildi. Aileler, askeri operasyonlar ve yaz sıcağında taşıyabildiklerini taşıyarak defalarca yerlerinden ediliyor. Gazze'de bu yorucu döngüden kaçış yok" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin neredeyse tamamına verilen tahliye emirleri sonrasında çocuk felci tehdidinin artığına dikkat çekerek, "Çocuk felci tehdidi, Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Belah şehirlerinde binlerce kişinin tahliye emirleriyle yerlerinden edilmeye devam ettiği ve zaten acı çeken nüfusun fiziksel ve zihinsel yükünün daha da arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Hiç kimse güvende değil, hiçbir yer güvenli değil. Birçok kez yerlerinden edilen insanların, zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı." dedi.