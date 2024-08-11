İRAN'IN PSİKOLOJİK SAVAŞI: 3-4 GÜN İÇİNDE SÜRPRİZ SALDIRI

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İran’ın İsrail’e 3-4 gün içinde “sürpriz” bir saldırı düzenleyebileceğini belirtti. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Bakhshayesh Ardestani’ye atıf yapan The Jerusalem Post, İran’ın İsrail’e karşı psikolojik savaş yürüttüğünü iddia etti.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Bakhshayesh Ardestani, cumartesi gecesi 'Iran Watch' tarafından yayınlanan bir röportaja atıfta bulunarak "İran'ın İsrail'e yönelik hava operasyonları üç ila dört gün sürebilir" dedi.

Ardestani'nin İran Watch'a İran'ın "böyle bir saldırının sonuçlarına kesinlikle hazır olduğunu ve bundan sonraki gelişmelere hazır olacağını" söylediği bildirildi. Ayrıca İran'ın cevabının "sürpriz olacağını ve hatta üç ila dört gün sürebileceğini" belirtildi ve "Dolayısıyla Siyonist rejimin bu suçuna İran'ın cevabı kesin olacaktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur." dedi.

"İSRAİL PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBEDİYOR"

Ardestani ayrıca İran Watch'a verdiği demeçte, cevabın uzatılmasının veya İsrail'in cevap vermesini beklemesinin İran'ın lehine olduğunu, çünkü İsrail'in "her gece belirsizlik içinde olduğunu hissettiğini ve İsrail'i belirsizlik içinde tutmanın intikam operasyonunun bir parçası olduğunu" söyledi ve "Sabır ve bekleme politikası benimsemek, İslam Cumhuriyeti'nin intikam sürecinin bir parçasıdır." dedi.

The Jerusalem Post’un belirttiğine göre İsrailli uzmanlar psikolojik savaşın İran stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürüyor. Tel Aviv Üniversitesi'nde İran uzmanı olan David Menashri, The Media Line'a "İsrail, sabır oyununda İran kadar iyi değil, bu yüzden önce onun harekete geçip geçmeyeceğini görmek ilginç olacak. İran şu anda psikolojik savaşı açıkça kazanıyor." dedi.