Son dakika haberleri… İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon had safhaya yükseldi. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastının ardından bölgede gerilim artıyor. İran'dan İsrail'e devam eden intikam tehditlerinin ardından ABD'den kritik bir hamle geldi.
İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İran’ın İsrail’e 3-4 gün içinde “sürpriz” bir saldırı düzenleyebileceğini belirtti. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Bakhshayesh Ardestani’ye atıf yapan The Jerusalem Post, İran’ın İsrail’e karşı psikolojik savaş yürüttüğünü iddia etti.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Bakhshayesh Ardestani, cumartesi gecesi 'Iran Watch' tarafından yayınlanan bir röportaja atıfta bulunarak "İran'ın İsrail'e yönelik hava operasyonları üç ila dört gün sürebilir" dedi.
Ardestani'nin İran Watch'a İran'ın "böyle bir saldırının sonuçlarına kesinlikle hazır olduğunu ve bundan sonraki gelişmelere hazır olacağını" söylediği bildirildi. Ayrıca İran'ın cevabının "sürpriz olacağını ve hatta üç ila dört gün sürebileceğini" belirtildi ve "Dolayısıyla Siyonist rejimin bu suçuna İran'ın cevabı kesin olacaktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur." dedi.
"İSRAİL PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBEDİYOR"
Ardestani ayrıca İran Watch'a verdiği demeçte, cevabın uzatılmasının veya İsrail'in cevap vermesini beklemesinin İran'ın lehine olduğunu, çünkü İsrail'in "her gece belirsizlik içinde olduğunu hissettiğini ve İsrail'i belirsizlik içinde tutmanın intikam operasyonunun bir parçası olduğunu" söyledi ve "Sabır ve bekleme politikası benimsemek, İslam Cumhuriyeti'nin intikam sürecinin bir parçasıdır." dedi.
The Jerusalem Post’un belirttiğine göre İsrailli uzmanlar psikolojik savaşın İran stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürüyor. Tel Aviv Üniversitesi'nde İran uzmanı olan David Menashri, The Media Line'a "İsrail, sabır oyununda İran kadar iyi değil, bu yüzden önce onun harekete geçip geçmeyeceğini görmek ilginç olacak. İran şu anda psikolojik savaşı açıkça kazanıyor." dedi.
İsrail yayın organı Kanal 12, Lübnan'dan fırlatılan füzenin düşmesi sonucu İsrail’in Kiryat Şmona şehrinin güneyinde yangın çıktığını bildirdi.
ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimine aylar kala İran’dan kritik bir mesaj geldi. İran’dan “ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme motivasyonumuz yok” mesajı geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler'de Temsili “Politico’nun Donald Trump'ın seçim kampanyasının hacklendiği ve İran'ın belgeleri ele geçirdiği yönündeki raporuna inanmıyoruz. İran hükümetinin ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir amacı veya motivasyonu yoktur.” şeklinde açıklama yaptı.
ABD Savunma İnternet NOTAM servisinin Cumartesi gecesi bildirdiğine göre, İran 14 Ağustos'a kadar Tahran üzerindeki hava sahasında planlı silah atış tatbikatı için bir NOTAM (Notice to Airmen) yayıMladı.
Uçuşa yasak emri Tahran'ın Hamadan'daki Nojeh hava üssüne yakın olan OID29 bölgesini kapsıyor.
Silah atış tatbikatları 11 Ağustos-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında, her gün 04:30 ile 14:30 UTC saatleri arasında gerçekleştirilecek.