SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Canlı Anlatım Güncel Haberleri

CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail'de gergin bekleyiş! ABD basını saldırı için 'son 24 saat' dedi

Son dakika haberleri... İran resmi ajansı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak İsrail'e saldırı için gece 02.00'yi işaret etmişti. Tahran'dan Tel Aviv'e saldırı tehditleri her geçen gün artarken ABD basını da olası saldırı ile geri sayıma devam ediyor. FOX News, İran'ın 24 saat içinde harekete geçebileceğini iddia etti. İşte, dakika dakika İran-Lübnan-İsrail hattında yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:36 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:52
CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail’de gergin bekleyiş! ABD basını saldırı için ’son 24 saat’ dedi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail arasında tansiyon her geçen dakika daha da artarken Orta Doğu'da topyekün savaşın fitili ateşlendi. İran İsrail'e saldırı tehdidine devam ederken İsrail'de ise gergin bekleyiş hakim. Karşılıklı misilleme tehditleri artık resmen bir psikolojik savaşa dönüştü.

    CANLI ANLATIM
    09:35 13 Ağustos 2024
    İSRAİL'DE ÜST DÜZEY ALARM

    Times of Israel, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin pazartesi günü “en üst düzey alarma” geçtiğini bildirdi. ABD ve İsrail basını İran’ın bu hafta içinde İsrail’e büyük çaplı saldırılar başlatabileceğini belirtirken Tel Aviv’de gerilim artıyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, son açıklamasında “İsrailli mevkidaşlarımız ile buradaki potansiyel zamanlama konusunda endişeleri paylaşıyoruz.” demişti.

    SON DAKİKA