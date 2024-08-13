CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail’de gergin bekleyiş! ABD basını saldırı için ’son 24 saat’ dedi

Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail arasında tansiyon her geçen dakika daha da artarken Orta Doğu'da topyekün savaşın fitili ateşlendi. İran İsrail'e saldırı tehdidine devam ederken İsrail'de ise gergin bekleyiş hakim. Karşılıklı misilleme tehditleri artık resmen bir psikolojik savaşa dönüştü.

CANLI ANLATIM 09:35 13 Ağustos 2024 İSRAİL'DE ÜST DÜZEY ALARM Times of Israel, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin pazartesi günü “en üst düzey alarma” geçtiğini bildirdi. ABD ve İsrail basını İran’ın bu hafta içinde İsrail’e büyük çaplı saldırılar başlatabileceğini belirtirken Tel Aviv’de gerilim artıyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, son açıklamasında “İsrailli mevkidaşlarımız ile buradaki potansiyel zamanlama konusunda endişeleri paylaşıyoruz.” demişti.