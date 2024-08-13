CANLI TAKİP | İran İsrail'e saldıracak mı? Biden “ateşkes olursa misilleme gelmeyecek” dedi

Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail arasında tansiyon her geçen dakika daha da artarken Orta Doğu'da topyekün savaşın fitili ateşlendi. İran İsrail'e saldırı tehdidine devam ederken İsrail'de ise gergin bekleyiş hakim. Karşılıklı misilleme tehditleri artık resmen bir psikolojik savaşa dönüştü.
ABD Başkanı Joe Biden, salı günü New Orleans’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılması halinde İran’ın İsrail’e misilleme saldırısı düzenlenmesinin beklenmediğini belirtti ve “Benim beklentim bu.” dedi.
İran haber ajansı IRNA, Hizbullah’ın İsrail’e çok sayıda roket fırlattığını bildirdi.
Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi." ifadesine yer veren Ryder, bu yüzden Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini "emrettiğini" söyledi.
Bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ryder, "Kesinlikle mümkün." cevabını verdi.
Pentagon Sözcüsü, "(Muhtemel saldırıyı) ciddiye almamız gerektiğini ve bunu yaptığımızı söylemek dışında, ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız." ifadesini kullandı.
Pat Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak, güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek istediğini yineledi.
"DİPLOMASİNİN İŞE YARAMASI İÇİN HER ZAMAN ZAMAN VARDIR"
Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bölgede kimsenin "gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını" belirtti.
"Diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır." diyen Ryder, bununla birlikte, "Yani, umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız." diye ekledi.
Ryder şunları söyledi:
"Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk."
Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.
ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.
ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları ise Deyrizor ilinin doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevrisini iki roketle hedef aldıklarını duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı yaptığı katliamlara karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kasıtlı olarak yerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini iki M90 roketiyle bombaladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü bildirildi.
Roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı aktarıldı.
İsrail sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin de tespit edildiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nden Tel Aviv kentine 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir saldırı gerçekleştirilmiş oldu.
İsrail'deki Kanal 12'nin de aralarında bulunduğu yerel basın, Tel Aviv ve İsrail'in orta kesiminde yaşayanların büyük bir patlama sesi duyduklarını aktardı.
İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinde güvenliği artırmak için 715 milyon Şekel tutarında bir program duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre “Bu stratejik girişim, fiziksel savunmayı güçlendirmeye, yerel hızlı müdahale ekiplerini güçlendirmeye ve gelişmiş teknolojik savunma çözümlerini entegre etmeye odaklanıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaan, diğer üst düzey İranlı yetkililerin yorumlarını yankılayarak "İsrail'i cezalandırmak gerekiyor" dedi ve aynı zamanda "Tahran'ın bölgesel çatışmaları tırmandırmakla ilgilenmediğini" de söyledi.
İsrail ordu radyosu, Tel Aviv’in son günlerde ABD ve bazı Avrupa ülkelerine İran’ın doğrudan herhangi bir saldırısına karşılık vereceğini iletti.
Ordu radyosuna göre İran’ın olası bir saldırısında İsrail’de can kaybı yaşanması durumunda İsrail’in İran’a saldırmaya kararlı olduğu belirtildi.
Times of Israel, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin pazartesi günü “en üst düzey alarma” geçtiğini bildirdi. ABD ve İsrail basını İran’ın bu hafta içinde İsrail’e büyük çaplı saldırılar başlatabileceğini belirtirken Tel Aviv’de gerilim artıyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, son açıklamasında “İsrailli mevkidaşlarımız ile buradaki potansiyel zamanlama konusunda endişeleri paylaşıyoruz.” demişti.
Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı faydalı role dikkat çeken ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den Orta Doğu'daki gerilimi azaltması için İran'ı ikna etmesini talep ettiklerini söyledi.
Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Jeff Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" ifadelerini kullandı. Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.