CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? ABD basını saat vermişti: Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı

ABD'DEN FLAŞ TALEP

Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı faydalı role dikkat çeken ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den Orta Doğu'daki gerilimi azaltması için İran'ı ikna etmesini talep ettiklerini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Jeff Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" ifadelerini kullandı. Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.