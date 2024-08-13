CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? ABD basını saat vermişti: Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı

Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail arasında tansiyon her geçen dakika daha da artarken Orta Doğu'da topyekün savaşın fitili ateşlendi. İran İsrail'e saldırı tehdidine devam ederken İsrail'de ise gergin bekleyiş hakim. Karşılıklı misilleme tehditleri artık resmen bir psikolojik savaşa dönüştü.
İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinde güvenliği artırmak için 715 milyon Şekel tutarında bir program duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre “Bu stratejik girişim, fiziksel savunmayı güçlendirmeye, yerel hızlı müdahale ekiplerini güçlendirmeye ve gelişmiş teknolojik savunma çözümlerini entegre etmeye odaklanıyor.
İsrail ordu radyosu, Tel Aviv’in son günlerde ABD ve bazı Avrupa ülkelerine İran’ın doğrudan herhangi bir saldırısına karşılık vereceğini iletti.
Ordu radyosuna göre İran’ın olası bir saldırısında İsrail’de can kaybı yaşanması durumunda İsrail’in İran’a saldırmaya kararlı olduğu belirtildi.
Times of Israel, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin pazartesi günü “en üst düzey alarma” geçtiğini bildirdi. ABD ve İsrail basını İran’ın bu hafta içinde İsrail’e büyük çaplı saldırılar başlatabileceğini belirtirken Tel Aviv’de gerilim artıyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, son açıklamasında “İsrailli mevkidaşlarımız ile buradaki potansiyel zamanlama konusunda endişeleri paylaşıyoruz.” demişti.
Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı faydalı role dikkat çeken ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den Orta Doğu'daki gerilimi azaltması için İran'ı ikna etmesini talep ettiklerini söyledi.
Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Jeff Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" ifadelerini kullandı. Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.