CANLI TAKİP | Blinken’dan ateşkes oyunu! Müzakereler devam ederken Gazze’de saldırılar arttı

Son dakika haberleri… İsrail ateşkes görüşmelerine rağmen Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail'in son saldırılarında en az 52 Filistinli hayatını kaybetti. 12 Filistinli Gazze'nin merkezindeki bir okulda, 9 kişi ise Deyr el-Balah'taki kalabalık bir Pazar yerinde öldürüldü. İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'ın mühimmat depolarına ve bir hava savunma sistemine saldırı düzenlediğini bildirdi. Peki, Gazze-İsrail-İran-Lübnan hattında neler oluyor? İşte, dakika dakika yaşananlar…
İsrail ordusu savaş uçaklarının Lübnan'ın derinliklerindeki Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait mühimmat depolarına ve bir hava savunma sistemine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada “Saldırıların ardından, vurulan tesislerde büyük miktarda silah bulunduğunu gösteren ikincil patlamalar tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Ed-Dahira köyüne iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Dahira'ya hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisini de doğrudan hedef alması sonucu 3 kişinin orta derecede yaralandığı ve içinde bulundukları ambulansın ciddi hasar gördüğü kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İsrail ve Hamas arasında İsrailli esirlerin takasını da içeren Gazze Şeridi’nde ateşkese dair müzakerelere yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. İsrail basında yer alan haberlere göre Hamas ile yapılan müzakerelere katılan adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etmekle suçladı.
Söz konusu haberlerde, kaynaklar, "Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri suya düşürmeye yönelik, bunun başka bir açıklaması yok. Başbakan, bir sonraki görüşme öncesinde Philadelphia Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor. İlerleme olduğunu biliyor ama sonra arabulucularla üzerinde anlaşmaya varılanın tam tersi açıklamalar yapıyor" dedi.
İsrail ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.
Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.
Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.
İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes ve esir takası anlaşmalarına yönelik müzakerelerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 168 Filistinli hayatını kaybetti, 456 Filistinli de yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması için Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin başlamasından bu yana saldırıları yoğunlaştırdı.
Bu durum, müzakerelerin gidişatı, ateşkes, esir takası, yerinden edilmiş kişilerin iadesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi konularında anlaşmaya varılma olasılığına ilişkin endişelere yol açıyor.
İsrail'in saldırıları artırırken, gözler yeni müzakere turlarının devam ettiği Doha'ya çevrildi.
Uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, müzakere öncesinde “güvenliği sağlama” bahanesiyle saldırılarına devam etti. İsrail, saldırıların ve "katliamların" hızını artırarak Hamas'a ve uluslararası topluma taleplerini kabul ettirmek için baskı yapmaya çalışıyor.
İsrail ordusu müzakerelerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "13 katliam" gerçekleştirdi; bu saldırılarda 168 Filistinli hayatını kaybetti, 456 Filistinli de yaralandı.
Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti.
Einav Zangauker, Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda konuştu.
Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü Barnea'nın İsrailli esirlerin yakınlarıyla buluşmayı reddettiğini dile getiren Zangauker, Barnea'nın mayıs ayında kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" aktardı.
İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayınlanan Mossad'ın yazılı açıklamasında ise Zangauker'in iddiaları yalanlandı.
Mossad, "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" belirterek "Mossad Direkörü'nün tüm esirlerin serbest kalması için bir anlaşma sağlamak adına çalışmaya devam edeceğini" öne sürdü.
Gazze Sivil Savunması, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Mustafa Hafız okuluna düzenlediği saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AFP'ye yaptığı açıklamada, ikinci katı doğrudan bombalanan okuldan cesetlerin çıkarıldığını söyledi.
Basal, hayatını kaybedenlerden en az ikisinin çocuk olduğunu söyledi.
İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulduğu 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıkladı.
Ordu, cenazeleri Gazze'de bulunan İsrailli esirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'de tutulan 6 esirin cansız bedenlerinin Han Yunus'tan İsrail'e getirildiği bildirildi.
Cenazesi getirilen İsrailli esirlerin Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olduğu duyuruldu.
Cenazeleri getirilen İsrailli esirlerin aileleri ve yakınlarına haber verildiği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ailelerine başsağlığı diledi.
ESİRLERİ İSRAİL ORDUSU VURDU
İsrail ordusu 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğrulamıştı.
Hamas, 10 Mart'ta söz konusu 2 esirin çatışmalarda öldüğünü duyurmuş ancak İsrail ordusu, aylar sonra İsrailli esirleri "yanlışlıkla" öldürmüş olabileceğini doğrulamıştı.
Hamas'ın marttaki açıklamasını aylarca kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğrulamıştı.
Hizbullah İsrail ordusuna ait Golan 210. Tümen'in Nafah kışlasındaki karargahını ve 210. Tümen'in Yarden kışlasındaki topçu ve zırhlı alay karargahını hedef aldığını bildirdi.
Saldırıyı "yoğun roket saldırıları" olarak nitelendiren açıklama, bunun İsrail'in Bekaa bölgesine gece boyunca düzenlediği saldırılara yanıt olduğunu belirtti.
Dün gece İsrail, sınır bölgesinden uzakta, doğu Lübnan'daki bölgeye bir dizi hava saldırısı düzenledi. Hizbullah silah depolarını hedef aldığını iddia etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusu ise Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne "yaklaşık 55" roket atıldığını tespit ettiğini, bunlardan bazılarının engellendiğini, geri kalanının ise can kaybına yol açmadan açık alanlara düştüğünü belirtti.
Ordu açıklamasında, "Fırlatmalardan kısa bir süre sonra hava kuvvetlerine ait uçaklar, fırlatmaların yapıldığı fırlatıcılardan birine saldırdı" denildi.