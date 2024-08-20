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CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas'tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze'de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dokuzuncu kez yaptığı Orta Doğu ziyaretinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi kabul ettiğini iddia etti. Hamas ise ABD’nin İsrail’in soykırımı sürdürmesi için zaman kazanmaya çalıştığını iddia etti. İsrail’in Gazze’de bir okula düzenlediği saldırıda ise ölü sayısı 10’a yükseldi. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-İsrail-İran-Lübnan hattında dakika dakika yaşananlar…

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:37 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 14:53
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşması için köprü önerisini kabul ettiğini açıklamasının ardından ABD'yi "İsrail'in soykırımını sürdürmesi için zaman kazanmakla" suçladı. ABD'den sözde ateşkes açıklamaları gelirken İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. Peki, Gazze-İsrail-İran-Lübnan hattında neler oluyor? İşte, dakika dakika yaşananlar…

    CANLI ANLATIM
    14:51 20 Ağustos 2024
    İSRAİLLİ ESİRİN AİLESİNDEN MOSSAD İDDİASI

    Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti.

    Einav Zangauker, Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda konuştu.

    Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü Barnea'nın İsrailli esirlerin yakınlarıyla buluşmayı reddettiğini dile getiren Zangauker, Barnea'nın mayıs ayında kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" aktardı.

    İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayınlanan Mossad'ın yazılı açıklamasında ise Zangauker'in iddiaları yalanlandı.

    Mossad, "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" belirterek "Mossad Direkörü'nün tüm esirlerin serbest kalması için bir anlaşma sağlamak adına çalışmaya devam edeceğini" öne sürdü.

    14:20 20 Ağustos 2024
    İSRAİL YİNE OKULA SALDIRDI

    Gazze Sivil Savunması, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Mustafa Hafız okuluna düzenlediği saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

    Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AFP'ye yaptığı açıklamada, ikinci katı doğrudan bombalanan okuldan cesetlerin çıkarıldığını söyledi.

    Basal, hayatını kaybedenlerden en az ikisinin çocuk olduğunu söyledi.
     

    11:49 20 Ağustos 2024
    6 İSRAİLLİ ESİR GAZZE'DEN ÇIKARILDI

     İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulduğu 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıkladı.

    Ordu, cenazeleri Gazze'de bulunan İsrailli esirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, Gazze'de tutulan 6 esirin cansız bedenlerinin Han Yunus'tan İsrail'e getirildiği bildirildi.

    Cenazesi getirilen İsrailli esirlerin Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olduğu duyuruldu.

    Cenazeleri getirilen İsrailli esirlerin aileleri ve yakınlarına haber verildiği kaydedildi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ailelerine başsağlığı diledi.

    ESİRLERİ İSRAİL ORDUSU VURDU

    İsrail ordusu 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğrulamıştı.

    Hamas, 10 Mart'ta söz konusu 2 esirin çatışmalarda öldüğünü duyurmuş ancak İsrail ordusu, aylar sonra İsrailli esirleri "yanlışlıkla" öldürmüş olabileceğini doğrulamıştı.

    Hamas'ın marttaki açıklamasını aylarca kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğrulamıştı.

    10:11 20 Ağustos 2024
    HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E KARŞI SALDIRI

    Hizbullah İsrail ordusuna ait Golan 210. Tümen'in Nafah kışlasındaki karargahını ve 210. Tümen'in Yarden kışlasındaki topçu ve zırhlı alay karargahını hedef aldığını bildirdi.

    Saldırıyı "yoğun roket saldırıları" olarak nitelendiren açıklama, bunun İsrail'in Bekaa bölgesine gece boyunca düzenlediği saldırılara yanıt olduğunu belirtti.

    Dün gece İsrail, sınır bölgesinden uzakta, doğu Lübnan'daki bölgeye bir dizi hava saldırısı düzenledi. Hizbullah silah depolarını hedef aldığını iddia etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.

    İsrail ordusu ise Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne "yaklaşık 55" roket atıldığını tespit ettiğini, bunlardan bazılarının engellendiğini, geri kalanının ise can kaybına yol açmadan açık alanlara düştüğünü belirtti.

    Ordu açıklamasında, "Fırlatmalardan kısa bir süre sonra hava kuvvetlerine ait uçaklar, fırlatmaların yapıldığı fırlatıcılardan birine saldırdı" denildi.

    09:36 20 Ağustos 2024
    HAMAS: ABD İSRAİL'E ZAMAN KAZANIYOR
    Hamas, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşması için köprü önerisini kabul ettiğini açıklamasının ardından ABD'yi "İsrail'in soykırımını sürdürmesi için zaman kazanmakla" suçladı ve Filistinli grubu da aynısını yapmaya çağırdı.

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