HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E KARŞI SALDIRI

Hizbullah İsrail ordusuna ait Golan 210. Tümen'in Nafah kışlasındaki karargahını ve 210. Tümen'in Yarden kışlasındaki topçu ve zırhlı alay karargahını hedef aldığını bildirdi.

Saldırıyı "yoğun roket saldırıları" olarak nitelendiren açıklama, bunun İsrail'in Bekaa bölgesine gece boyunca düzenlediği saldırılara yanıt olduğunu belirtti.

Dün gece İsrail, sınır bölgesinden uzakta, doğu Lübnan'daki bölgeye bir dizi hava saldırısı düzenledi. Hizbullah silah depolarını hedef aldığını iddia etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu ise Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne "yaklaşık 55" roket atıldığını tespit ettiğini, bunlardan bazılarının engellendiğini, geri kalanının ise can kaybına yol açmadan açık alanlara düştüğünü belirtti.

Ordu açıklamasında, "Fırlatmalardan kısa bir süre sonra hava kuvvetlerine ait uçaklar, fırlatmaların yapıldığı fırlatıcılardan birine saldırdı" denildi.