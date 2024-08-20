SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Canlı Anlatım Güncel Haberleri

CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas'tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dokuzuncu kez yaptığı Orta Doğu ziyaretinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi kabul ettiğini iddia etti. Hamas ise ABD’nin İsrail’in soykırımı sürdürmesi için zaman kazanmaya çalıştığını iddia etti. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-İsrail-İran-Lübnan hattında dakika dakika yaşananlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:37 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:12
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşması için köprü önerisini kabul ettiğini açıklamasının ardından ABD'yi "İsrail'in soykırımını sürdürmesi için zaman kazanmakla" suçladı. ABD'den sözde ateşkes açıklamaları gelirken İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. Peki, Gazze-İsrail-İran-Lübnan hattında neler oluyor? İşte, dakika dakika yaşananlar…

    CANLI ANLATIM
    10:11 20 Ağustos 2024
    HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E KARŞI SALDIRI

    Hizbullah İsrail ordusuna ait Golan 210. Tümen'in Nafah kışlasındaki karargahını ve 210. Tümen'in Yarden kışlasındaki topçu ve zırhlı alay karargahını hedef aldığını bildirdi.

    Saldırıyı "yoğun roket saldırıları" olarak nitelendiren açıklama, bunun İsrail'in Bekaa bölgesine gece boyunca düzenlediği saldırılara yanıt olduğunu belirtti.

    Dün gece İsrail, sınır bölgesinden uzakta, doğu Lübnan'daki bölgeye bir dizi hava saldırısı düzenledi. Hizbullah silah depolarını hedef aldığını iddia etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.

    İsrail ordusu ise Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne "yaklaşık 55" roket atıldığını tespit ettiğini, bunlardan bazılarının engellendiğini, geri kalanının ise can kaybına yol açmadan açık alanlara düştüğünü belirtti.

    Ordu açıklamasında, "Fırlatmalardan kısa bir süre sonra hava kuvvetlerine ait uçaklar, fırlatmaların yapıldığı fırlatıcılardan birine saldırdı" denildi.

    09:36 20 Ağustos 2024
    HAMAS: ABD İSRAİL'E ZAMAN KAZANIYOR
    Hamas, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşması için köprü önerisini kabul ettiğini açıklamasının ardından ABD'yi "İsrail'in soykırımını sürdürmesi için zaman kazanmakla" suçladı ve Filistinli grubu da aynısını yapmaya çağırdı.

    SON DAKİKA