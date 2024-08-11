CANLI TAKİP | ABD’den İsrail’e hazırlıklı olun çağrısı! İran resmi ajansından flaş paylaşım: Dünya o saate kilitlendi

Son dakika haberleri… İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon had safhaya yükseldi. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastının ardından bölgede gerilim artıyor. İran'dan İsrail'e devam eden intikam tehditlerinin ardından ABD'den kritik bir hamle geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e saldırısının bu hafta olabileceğini dile getirdi. Kayda değer saldırıların olabileceğine işaret eden Kirby, "Hazırlıklı olmalıyız." dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, silah kaçakçılığı yapıldığı iddiasında bulunarak ülkenin Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılması çağrısında bulundu.
Katz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları'nın Ürdün'den para ve silah kaçırmak için Lübnan'da Hamas ile işbirliği yaptığını" iddia etti.
İsrail Dışişleri Bakanı, Ürdün'den İsrail'in doğu sınırı üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığını, işgal altındaki Batı Şeria'ya "tehlikeli silahlar ve yüksek meblağlarda para getirilerek İran destekçisi bir grup kurulmasının hedeflendiğini" öne sürdü.
Katz, bu şekilde "Tel Aviv ve İsrail'in nüfus yoğunluğu olan merkezlerinin hedef alınmasının" amaçlandığına dikkati çekerek, "Ürdün'den İsrail'e silah kaçakçılığının önlenmesi için Ürdün sınırı boyunca doğu bariyeri inşaatının hızlandırılması" çağrısı yaptı.
Öte yandan, Ürdün makamlarından, İsrail Dışişleri Bakanı'nın iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail basını Hizbullah’ın Rıdvan gücünün İsrail sınırına sızma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. İsrailli yetkililere göre, yaygın inanışın aksine Hizbullah'ın Rıdvan Gücü, sınırda organize saldırılar düzenleme, bir topluluğa veya askeri karakola girme girişiminde bulunma kapasitesine sahip.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan gelebilecek olası bir saldırı nedeniyle ülkenin güneyinin bazı bölgelerinde saat 12:00'den itibaren yeni kapatmalar yapılacağını duyurdu .
İran ve Hizbullah'ın İsrail’e yönelik tehditleri devam ederken İsrail hazır ola geçti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tomer Bar, kadrolu personelin derhal yurt dışına tatile çıkmasını yasaklayan özel bir talimat yayımladı. Hava Kuvvetleri Komutanı, ayrıca, daimi personelin daha önce onaylanmış pozisyonlardaki toplantı ve eğitim amaçlı yurt dışı gezilerinin bireysel olarak yeniden onaya tabi olacağına hükmetti.
IDF sözcüsünü “Durum değerlendirmesine göre Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, Hava Kuvvetleri'ndeki daimi personelin uçuşlarını erteleme kararı aldı.” dedi.
ABD gazetesi Axios İran’ın birkaç gün içinde İsrail’e saldıracağını iddia ederken özellikle perşembe gününü işaret etti. Raporda İran içinde İsrail’e saldırı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı belirtildi.
Axios’un iddiasına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sert bir tepkiden kaçınırken Devrim Muhafızları ise 13-14 Nisan’da 300 füze ile düzenlenen saldırıdan daha büyüğü konusunda ısrar ediyor.
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, pazar gecesi İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin İsrail’in savunmasına bağlılığını yineledi. Austin’in, İsrail’in savunmasına yardımcı olmak için iki gemi ve bir denizaltı göndereceği bildirildi.
Gallant’ın Austin’e, İran’ın askeri hazırlıklarının, İsrail’e karşı önemli bir saldırıya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.
Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. Tugayın "onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu" kaydedildi.
CAN KAYBI YOK
Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.
CNN International’ın bildirdiğine göre İsrailli bir kaynak Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’ın bir ateşkes anlaşması istediğini, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların bu hafta sonunda yapılacak kritik zirve öncesinde İsrailli yetkililere bu mesajı ilettiklerini belirtti. İsrailli kaynak, Netanyahu için ise “Bibi’nin ne istediğini kimse bilmiyor” dedi.
İsrailli kaynak, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarına daha geniş çaplı bir bölgesel savaştan kaçınmak için ateşkes anlaşmasına varma zamanının geldiğine inandıklarını açıkça belirttiklerini söyledi.
İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İran’ın İsrail’e 3-4 gün içinde “sürpriz” bir saldırı düzenleyebileceğini belirtti. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Bakhshayesh Ardestani’ye atıf yapan The Jerusalem Post, İran’ın İsrail’e karşı psikolojik savaş yürüttüğünü iddia etti.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Bakhshayesh Ardestani, cumartesi gecesi 'Iran Watch' tarafından yayınlanan bir röportaja atıfta bulunarak "İran'ın İsrail'e yönelik hava operasyonları üç ila dört gün sürebilir" dedi.
Ardestani'nin İran Watch'a İran'ın "böyle bir saldırının sonuçlarına kesinlikle hazır olduğunu ve bundan sonraki gelişmelere hazır olacağını" söylediği bildirildi. Ayrıca İran'ın cevabının "sürpriz olacağını ve hatta üç ila dört gün sürebileceğini" belirtildi ve "Dolayısıyla Siyonist rejimin bu suçuna İran'ın cevabı kesin olacaktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur." dedi.
"İSRAİL PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBEDİYOR"
Ardestani ayrıca İran Watch'a verdiği demeçte, cevabın uzatılmasının veya İsrail'in cevap vermesini beklemesinin İran'ın lehine olduğunu, çünkü İsrail'in "her gece belirsizlik içinde olduğunu hissettiğini ve İsrail'i belirsizlik içinde tutmanın intikam operasyonunun bir parçası olduğunu" söyledi ve "Sabır ve bekleme politikası benimsemek, İslam Cumhuriyeti'nin intikam sürecinin bir parçasıdır." dedi.
The Jerusalem Post’un belirttiğine göre İsrailli uzmanlar psikolojik savaşın İran stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürüyor. Tel Aviv Üniversitesi'nde İran uzmanı olan David Menashri, The Media Line'a "İsrail, sabır oyununda İran kadar iyi değil, bu yüzden önce onun harekete geçip geçmeyeceğini görmek ilginç olacak. İran şu anda psikolojik savaşı açıkça kazanıyor." dedi.
İsrail yayın organı Kanal 12, Lübnan'dan fırlatılan füzenin düşmesi sonucu İsrail’in Kiryat Şmona şehrinin güneyinde yangın çıktığını bildirdi.
ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimine aylar kala İran’dan kritik bir mesaj geldi. İran’dan “ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme motivasyonumuz yok” mesajı geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler'de Temsili “Politico’nun Donald Trump'ın seçim kampanyasının hacklendiği ve İran'ın belgeleri ele geçirdiği yönündeki raporuna inanmıyoruz. İran hükümetinin ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir amacı veya motivasyonu yoktur.” şeklinde açıklama yaptı.
ABD Savunma İnternet NOTAM servisinin Cumartesi gecesi bildirdiğine göre, İran 14 Ağustos'a kadar Tahran üzerindeki hava sahasında planlı silah atış tatbikatı için bir NOTAM (Notice to Airmen) yayımladı.
Uçuşa yasak emri Tahran'ın Hamadan'daki Nojeh hava üssüne yakın olan OID29 bölgesini kapsıyor.
Silah atış tatbikatları 11 Ağustos-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında, her gün 04:30 ile 14:30 UTC saatleri arasında gerçekleştirilecek.