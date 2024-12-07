CANLI | Suriye Milli Ordusu Münbiç'e girdi çatışmaya giren PKK/YPG'liler esir alındı: "Kafa kesmek yok yargılanacaklar"

KURŞUNU BİTEN YPG/PKK'LILAR TESLİM OLDU

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ele geçirdiği PKK/YPG'li teröristleri A Haber görüntüledi. SMO askeri teröristlerin kendileriyla çatıştıktan sonra teslim olduğunu belirtirken, "Bunlar bizimle çatıştı. Mermileri bittikten sonra aldık. Bunların hepsi burada bize karşı savaştılar. 20'den fazla leş aldık burada. 20'den fazla adam öldükten sonra teslim oldular. Bizim de 1 tane şehidimiz var. Bunlara yarın biz askeriye teslim edeceğiz. Onlar ne yapacağını bilir. Bunlar yargılanacak." dedi.

Esir alınan PKK/YPG'li terörist ise "teslim olun" çağrısında bulundu. Teröristlere işkence yapmadıklarını ifade eden SMO askeri, "Bu keskin nişancı. Bunu biz dövmedik. Biz de vurmak, kafa kesmek, burun kesmek yok. Biz alıyoruz bunlar yargılanıyor. Görüyorsunuz dışarıda da çatışma var. Kendi kardeşlerine çağrı yapıyor "Teslim olun" diyor." şeklinde konuştu.