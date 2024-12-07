CANLI | Suriye Milli Ordusu Münbiç'e girdi çatışmaya giren PKK/YPG'liler esir alındı: "Kafa kesmek yok yargılanacaklar"

Suriye'de muhalifler Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken Şama doğru adım adım ilerliyor. Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'/PKK'nın kökünü kazıyan Suriye Milli Ordusu'ndan ise bir haber daha geldi. Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ele geçirdiği PKK/YPG'li teröristleri A Haber görüntüledi. SMO askeri teröristlerin kendileriyla çatıştıktan sonra teslim olduğunu belirtirken, "Bunlar bizimle çatıştı. Mermileri bittikten sonra aldık. Bunların hepsi burada bize karşı savaştılar. 20'den fazla leş aldık burada. 20'den fazla adam öldükten sonra teslim oldular. Bizim de 1 tane şehidimiz var. Bunlara yarın biz askeriye teslim edeceğiz. Onlar ne yapacağını bilir. Bunlar yargılanacak." dedi.
Esir alınan PKK/YPG'li terörist ise "teslim olun" çağrısında bulundu. Teröristlere işkence yapmadıklarını ifade eden SMO askeri, "Bu keskin nişancı. Bunu biz dövmedik. Biz de vurmak, kafa kesmek, burun kesmek yok. Biz alıyoruz bunlar yargılanıyor. Görüyorsunuz dışarıda da çatışma var. Kendi kardeşlerine çağrı yapıyor "Teslim olun" diyor." şeklinde konuştu.
TASS, yerel kaynaklarına göre, Suriyeli muhaliflerin Lazkiye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Ceble kentinin kontrolünü ele geçirdiği öğrenildi.
SMO'nun Özgürlük Şafağı operasyonuyla birlikte Arap aşiretler PKK'ya karşı sokağa çıktı. PKK'lı teröristler ya kaçıyor ya da teslim oluyor.
Münbiç'in kontrol altına alınmasını A Haber ekranlarında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger şunları söyledi:
"Büyük fotoğrafa baktığımızda ABD’nin himayesi altında PYD’nin kontrol ettiği sahalar var. SMO Türkiye'nin sınırlarını temizlemeye başladı. Önce Tel Rıfat sonra Münbiç. Önümüzdeki zaman diliminde birkaç gün içerisinde Lazkiye ve Tartus bölgeleri de kontrol altına alınacak.
Rusya’nın ayrıldığı bir takım faaliyetlerini tamamen tatil ettiği ve bu bölgeden ayrılma yönünde bir irade ortaya koyduğu anlaşılıyor."
MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ
ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.
ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.
Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.
PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.
Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.
Münbiç'in yüzde 80'ini PKK'nın elinden kurtaran SMO, bölgede yakaladığı bir grup teröristi sıraya böyle dizdi.
SMO'dan yapılan açıklamada "“Özgürlük Şafağı” operasyonunu Tel Rıfat’tan sonra Münbiç’te de sürdürmeye başlamış, harekat devam etmekle birlikte Münbiç’in yüzde 80’ni kontrol altına alınmıştır. YPG/PKK’ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç’in YPG/PKK’nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir" denildi. Öte yandan Münbiç operasyonunun ilk görüntüleri geldi.
Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'yı hedef aldığı belirtiliyor.
Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.
"BİRÇOK CEPHEDE İLERLİYORUZ"
Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Kuvvetlerimiz Münbiç'te taarruza geçmiş olup, birçok cepheden ilerlemektedir." ifadelerine yer verildi.