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CANLI | Şam ve Humus'ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi

İsrail Lübnan’ın ardından Suriye’yi de hedef almaya başladı. Suriye Savunma Bakanlığı Tel Aviv’in Şam ve Humus yakınlarına düzenlediği saldırıda bir askerin öldüğünü ve yedi askerin ise yaralandığını bildirdi. Öte yandan İsrail, Lübnan’da çok sayıda Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini belirtti. Hizbullah, İsrail ordusunun Tel Aviv eteklerindeki "Glilot" üssünü "Kadir-2" füzeleriyle hedef aldığı sahneleri yayımlarken İsrail’in gizli belgelerin ortaya çıkması dolayısıyla İran’a yönelik saldırıyı ertelediği iddia edildi. Peki bölgede neler oluyor? İşte, dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:17
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail ile Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Tel Aviv bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Suriye Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başkent Şam'a ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen saldırılarda bir askerin öldüğünü, yedi askerin de yaralandığını bildirdi.

    CANLI ANLATIM
    14:46 24 Ekim 2024
    İSRAİL ÜSSÜNE KADİR 2! HİZBULLAH GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI

    Hizbullah bir yeraltı kompleksinden İsrail'de bulunan askeri üsse fırlatılan balistik füzenin görüntülerini yayımladı.

    Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu saldırının "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara yanıt vermek" için gerçekleştirildiği ifade edildi.

    Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 2 füzeye karşı konulduğu, saldırı nedeniyle ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü öne sürdü.

    Adraee, saldırılarda Hizbullah'ın yeraltı altyapısının yanı sıra roket rampaları, tanksavar füzeleri, havan topları, mühimmat ve diğer askeri ekipmanları içeren silah depolarının imha edildiğini belirtti.

    İsrail basınına göre, füze saldırıları sonrası Herzliya'da bir kadın şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

    Herzliya'da şarapnel parçaları nedeniyle park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

    14:41 24 Ekim 2024
    BELGELER SIZDI İSRAİL SALDIRIYI ERTELEDİ

    ABD'deki istihbarat sızıntısı sonrası İsrail’in İran’a saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü

    İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

    İngiliz The Times gazetesinin İsrail'deki müzakereler hakkında bilgi sahibi bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD'den istihbarat sızıntısının ardından Tel Aviv yönetimi, saldırıyı ertelemek zorunda kaldı.

    The Times'a konuşan istihbarat kaynağının, "ABD belgelerinin sızması, bazı stratejileri ve bileşenleri değiştirme ihtiyacı nedeniyle saldırıyı geciktirdi." ve "Bir misilleme olacak ama bu, olması gerekenden daha uzun sürdü." ifadeleri aktarıldı.

    Haberde, İsrail'in alternatif bir plan geliştirdiği ancak harp tatbikatına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

    İran, misilleme olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

    Middle East Spectator tarafından 18 Ekim'de Telegram'da paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgeler yankı uyandırmıştı.

    İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansına ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." ifadesi yer almıştı.

    Belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti.

    Söz konusu belgelerde ayrıca, İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret edilmişti.

    09:21 24 Ekim 2024
    YARALILARI TAŞIYAN ASKERLERE SALDIRI

    İsrail ordusu Lübnan’da yaralı sivilleri taşıyan askerleri hedef aldı. Yater köyünden yaralıları taşıyan üç Lübnan askeri İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

    06:27 24 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI
    Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

    Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.

    NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.

    Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.
    Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
    06:21 24 Ekim 2024
    ŞAM'A SALDIRI
     SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı. Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi. Şam'ın birçok mahallesinde, Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.
    Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.
     

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