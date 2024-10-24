İsrail ile Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Tel Aviv bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Suriye Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başkent Şam'a ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen saldırılarda bir askerin öldüğünü, yedi askerin de yaralandığını bildirdi.
Hizbullah bir yeraltı kompleksinden İsrail'de bulunan askeri üsse fırlatılan balistik füzenin görüntülerini yayımladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara yanıt vermek" için gerçekleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 2 füzeye karşı konulduğu, saldırı nedeniyle ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü öne sürdü.
Adraee, saldırılarda Hizbullah'ın yeraltı altyapısının yanı sıra roket rampaları, tanksavar füzeleri, havan topları, mühimmat ve diğer askeri ekipmanları içeren silah depolarının imha edildiğini belirtti.
İsrail basınına göre, füze saldırıları sonrası Herzliya'da bir kadın şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Herzliya'da şarapnel parçaları nedeniyle park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.
ABD'deki istihbarat sızıntısı sonrası İsrail’in İran’a saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü
İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü.
İngiliz The Times gazetesinin İsrail'deki müzakereler hakkında bilgi sahibi bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD'den istihbarat sızıntısının ardından Tel Aviv yönetimi, saldırıyı ertelemek zorunda kaldı.
The Times'a konuşan istihbarat kaynağının, "ABD belgelerinin sızması, bazı stratejileri ve bileşenleri değiştirme ihtiyacı nedeniyle saldırıyı geciktirdi." ve "Bir misilleme olacak ama bu, olması gerekenden daha uzun sürdü." ifadeleri aktarıldı.
Haberde, İsrail'in alternatif bir plan geliştirdiği ancak harp tatbikatına ihtiyaç duyduğu belirtildi.
İran, misilleme olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
Middle East Spectator tarafından 18 Ekim'de Telegram'da paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgeler yankı uyandırmıştı.
İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansına ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." ifadesi yer almıştı.
Belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti.
Söz konusu belgelerde ayrıca, İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret edilmişti.
İsrail ordusu Lübnan’da yaralı sivilleri taşıyan askerleri hedef aldı. Yater köyünden yaralıları taşıyan üç Lübnan askeri İsrail saldırısında hayatını kaybetti.
Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.
NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.
Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.