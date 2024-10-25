CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!

Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara devam eden İsrail, cuma gecesi İran'a saldırdı ve Orta Doğu'da yeni cephe resmen açıldı.
Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef alan İsrail İran'a üç buçuk saatlik bir saldırı düzenledi.
İşte Tel Aviv - Tahran hattındaki füze düellosundan öne çıkanlar;
İsrail ordusu, hava saldırılarının yanı sıra 24 gündür kara saldırıları ve sıkı kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya beldesi ve kampındaki birliklerinin sayısını "kısmen" azalttı.
İsrail Ordu Radyosunun haberinde, 460. Tugayın bölgeyi terk ettiği, Givati ile 401. tugayların ise bölgede bulundukları belirtildi.
Bölgede 600 Filistinlinin gözaltına alındığı paylaşılan haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nın neredeyse tamamen boşaltıldığı, 50 bin kişinin bölgeden çıkarıldığı aktarıldı.
Cibaliya kampında İsrail ordusunun hala "yüzlerce silahlı savaşçının olduğu" tahmininde bulunduğu ve bu kişilerin yerinden edilen Filistinlilerle bölgeyi boşaltmadığı kaydedildi.
İsrail askerlerinin çektiği ve İsrailli gazetecilerin sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflarda, İsrail ordusunun Cibaliya'da sebep olduğu büyük yıkım ve Filistinlileri elbiselerini çıkarmaya zorlayarak gözaltına alması dikkati çekiyor.
Paylaşılan fotoğraflarda çoğu kadın ve çocuk olan on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiği bölgelerden İsrail tankları ve moloz yığınları arasında, İsrail askerlerinin gözetiminde uzun mesafeler yürümek zorunda kaldığı fark ediliyor.
İSRAİL ORDUSU, KEMAL ADVAN HASTANESİ BASKININI TAMAMLADIĞINI DUYURDU
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162. Tümen ve istihbarat birimlerinin Kemal Advan Hastanesine düzenlenen "baskını tamamladığı" belirtildi.
Gözaltına alınan Filistinlilerin 504. Birim yetkilileri tarafından sorgulandığı ve soruşturmanın devamı için İsrail'e götürüldükleri ifade edildi.
Açıklamada, "hastanenin içinde ve çevresinde savaş ekipmanları, saldırıları finanse etmek için para ve Hamas'a ait belgeler bulunduğu" iddia edildi.
İsrail ordusu Gazze'de daha önce de baskın yaparak büyük yıkıma sebep olduğu ve hizmet dışı bıraktığı hastanelerde benzer materyaller bulduğunu iddia etmiş ancak söz konusu materyallerin varlığını kanıtlayamamıştı.
İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.
Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.
Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail, tahliye tehditlerinin ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur'a yönelik şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), İsrail'in Sur'da çeşitli noktalara yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
İsrail'in yoğun saldırılarının ardından çok sayıda bina zarar görürken kentte, gökyüzünü duman ve toz bulutu kapladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından geniş bir alanın işaretli olduğu bir harita paylaşarak, Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddelerinde ikamet eden halka, evlerini boşaltarak Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulunmuştu.
İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 672 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.
İsrail’in İran’a yönelik füze saldırısının ardından, Tahran meydanlarında İsrail ve ABD karşıtı afişler asıldı.
Başkent Tahran’daki Filistin Meydanı'nda asılan dev afişte, Farsça ve İbranice "Yeni bir fırtına yaklaşıyor" ifadeleri yer aldı.
Dünkü görüşmelere ilişkin bir açıklamada da Hamas yetkilisinden geldi.
Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, Hamas’ın İsrail ile anlaşmaya “açık” olduğunu söyleyerek “Taleplerimiz net ve biliniyor. Netanyahu’nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalması durumunda bir anlaşmaya varılabilir” dedi.
"Güvenlik endişesi" nedeniyle kabinenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde toplanmayacağı belirtildi.
Devlet televizyonu KAN, kabinenin toplantılarını Başbakanlık Ofisi ve Savunma Bakanlığı yerleşkesi yerine bir başka yerde yapmaya başladığını belirtti.
Walla haber sitesi, kabine toplantılarının yerinin değiştirilmesi kararının Netanyahu'nun Kayserya'daki evine 19 Ekim'de Hizbullah'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası alındığını yazdı.
İran’ın acil toplantı talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplanma kararı aldı. BMGK, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle toplanma kararı aldı. İran’ın talebi üzerine yapılacak toplantıda Orta Doğu’daki son durum değerlendirecek.
Sosyal medya platformu X, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önceki gün platformda açtığı İbranice hesabı askıya aldı.
İran lideri Hamaney'in X sosyal medya platformunda İbranice dilindeki hesabına girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.
Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca, İspanyolca dahil bir çok dilde hesabı olan Hamaney'in diğer dillerdeki hesapları açık görünüyor.
Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve dün bir konuşmasından alınan "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadeleri paylaşılmış ve söz konusu ifadeler İsrail'in devlet televizyonu KAN dahil olmak üzere İsrail medyası tarafından paylaşılmıştı.
X veya Hamaney'in ofisinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD merkezli sosyal medya platformu X, İran liderinin hesaplarını daha önce de birkaç kez geçici olarak askıya almıştı.
İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı.
İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.
Kanal 12'nin internet sitesindeki haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi.
Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi.
Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.
Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.
Hizbullah, İsrail'de bir askeri üs ile 9 yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi.
Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı aktarıldı. Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.
Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımda, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı” dedi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı. Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.
Konuşmasında, İsrail'in ülkesine saldırısına değinen Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." dedi.
ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti.
Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.
Sağlık kaynakları saldırıda 11 kişinin öldüğünü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını ve yaralıların Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine nakledildiğini aktardı.
İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki Güney iline bağlı Sayda ilçesinde düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 4’ü çocuk 10'a yükseldiği belirtildi.
Öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadan sivil bir yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda çok sayıda bina hasar gördü. Çevrede hasar gören binalarda yaşayanlar tahliye edildi.
Saldırı anında binalardan birinde bulunan Lübnanlı Şalan ez-Zeyn, öğle saatlerinde 3 patlama sesi duyduklarını ve birden evdeki eşyaların üzerlerine düşmeye başladığını, annesi ile kız kardeşinin hafif şekilde yaralandığını, diğer binada yaralılar ve hatta ölenler olduğunu söyledi.
Saldırı öncesinde binanın boşaltılması yönünde hiçbir uyarı yapılmadığını kaydeden Zeyn, "Bu düşman, Gazze'de, Lübnan'da, Irak'ta hep bunu yapıyor. Tarihi boyunca hep böyle korkak ve cani olmuştur." dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun, başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Sisi basın toplantısında, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." dedi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia ettikleri Filistinliyi öldürdü.
Katil İsrail polisinden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce, "437 numaralı" güzergahta Hızma beldesi yakınlarında "Filistinli bir aracın askerlerin üzerinden geçmeye çalıştığı" yönünde ihbar geldiği belirtildi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücünün olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. Eylemin ardından Hızma'dan Anta'ya giden 437 numaralı yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
KUDÜS VALİLİĞİ AÇIKLADI!
Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndan Sami el-Amudi'nin saldırı iddiasıyla İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaşamını yitirdiği ve İsrail güçlerinin Amudi'nin evine de baskın düzenlediği kaydedildi.
Katil İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi.
Dün gece saatlerinde düzenlediği saldırıda ölü sayısı arttı. İran basını, başkent Tahran'daki Baharistan bölgesinde Allahverdi Rahimpur adlı bir sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırıdaki can kaybının 5'e yükseldiğini aktardı.
Rahimpur'un cenaze töreninin ise yarın düzenleneceği bildirildi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'daki çatışmalarda birer askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 47 yaşındaki başçavuş Shaul Moyal'ın Lübnan'ın güneyinde, 22 yaşındaki çavuş Yahuda Harari'nin ise Gazze'nin kuzeyinde öldüğü belirtildi.
Buna göre, son 72 saatte İsrail, Gazze'de 4, Lübnan'da ise 15 askerini kaybetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırının 'kesin ve güçlü' olduğunu vurgularken saldırının tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti. Netanyahu açıklamasında "İran saldırısına karşılık vereceğimize söz verdik ve cumartesi günü saldırdık. İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü, tüm hedeflerine ulaştı" ifadelerini kullandı.
AP'nin haberine göre, hasar gören binalardan bazıları Parchin askeri üssünde, diğerleri ise füze üretimi ile ilişkilendirilen Khojir askeri üssünde görülüyor.
İsrail basını, İran'a yönelik saldırının başarısız olması durumunda ABD savaş uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmayı planladığını belirtti. İsrail Ordu Radyosunun haberinde, ABD'nin İran'a saldırmadığı ancak Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmak için hazırlık yaptığı kaydedildi. Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin de pilotları ABD'nin yardımı olmadan kurtarmak için bağımsız bir plan hazırladığı aktarıldı.
İran lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda düzenlenen bir toplantıda konuştu.
İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Hamaney, "İki gece önce bir hata yaptılar elbette abartıyorlar. Bunu büyütmek yanlış ancak küçültmek de yanlış." dedi.
Hamaney, "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Yetkililerin bu konuda en iyi yöntemi uygulaması gerektiğini belirten Hamaney, İsrail'in önceki saldırılarında olduğu gibi bu kez doğrudan misilleme çağrısında bulunmadı.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin internet yasaklarının bir kısmını kaldırma konusundaki çalışmalarına işaret eden Hamaney, "Siber alana ilişkin karar vericiler ve karar alıcılar toplumun psikolojik güvenliği konusuna da dikkat etmeli. Ülkenin yetkilileri halkın psikolojik güvenliğini sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Al Jazeera kamyonun altında sıkışıp kalan yaralılar olduğunu iddia ederken İsrail basını olayın bir 'terör saldırısı' olduğunu öne sürdü. Gelen son bilgilere göre olay yeri MOSSAD karargahına çok yakın ve yaralananların çoğu İsrail askeri. Times of Israel kamyon sürücüsünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.
İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırının ardından itidal çağrıları yeniden yükseldi. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, bölgedeki gerilimi azaltma fırsatlarını vurguladığını söyledi. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Austin açıklamasında, “İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in misilleme saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi üyelerine yazdığı mektupta, “İran, suçlu İsrail rejiminin söz konusu ihlallerini ve yasa dışı saldırılarını ele almak ve bu rejiminin hesap vermesini sağlamak için acil bir toplantı düzenlenmesini talep etmektedir” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını ifade etti.Erakçi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine saldırısında ABD'nin rolünü değerlendirdi. "Amerikalıların bu saldırıya katılımı bizim tarafımızdan tamamen açıktır, en azından Siyonist hava kuvvetlerine hava koridoru açmışlardır." diyen Erakçi, "Ayrıca önceden gönderdikleri savunma teçhizatının da bu operasyona katılması değerlendirilmekte ve bizce ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına ve bölgede gerginlik yaratmaya katkısı oldukça açıktır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İsrail'in her türlü saldırısının sorumlusu olduğunu söyleyen Erakçi, "Görünen o ki ABD olmadan İsrail'in bölgede hiçbir gücünün olmadığı, sadece İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze'de Lübnan'da ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği tüm saldırılarda bu gerçek tamamen kanıtlanmış oldu." dedi. ABD'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendiren Erakçi, "Bu saldırılar, hiçbir uluslararası forum ve çevrede Siyonist rejime karşı en ufak bir açıklama yapılmasına bile izin vermeyen ABD'nin siyasi desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.
İranlı Bakan, İsrail'in ülkesine saldırısı sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.
CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili ise İsrail güvenlik kabinesinin bugün toplanarak "İsrail'in İran'a yönelik saldırısını ve İran'ın buna karşılık verme olasılığını" görüşeceğini söyledi. Kaynak, "Saldırının hedefleri önceden belirlendi ve son on günde değiştirilmedi" diyerek bunun Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA'lı saldırı ile bağlantısı olmadığını öne sürdü.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya kentine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda da 6 kişi öldü.
ÜRDÜN
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırı "uluslararası hukukun ihlali, egemenliğin ihlali ve bölgede gerilimi daha da tırmandıran bir adım" olarak değerlendirildi.Yaşanan gerilimin bölgenin istikrarını ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir çatışmaya sürüklenmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için acil önlemler alması çağrısı yapıldı.
FİLİSTİN
Filistin de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak bunun "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu bildirdi.Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma tırmanan gerilimi durdurma çağrısında bulunulurken, bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik ilk adım olarak İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.
KİK
KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırısını kınadığını ifade ederek, saldırının İran'ın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.Budeyvi, İsrail'in saldırısının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu da belirterek, uluslararası topluma gerilimi azaltma yönündeki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.
HAMAS VE İSLAMİ CİHAD
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısının kınandığı kaydedilerek, İran'la dayanışma içinde olunduğu bildirildi.İslami Cihad'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'a yönelik saldırısı "Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak değerlendirildi.
HUSİLER
Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bölge halklarına ve uluslararası barışa karşı siyonist çılgınlığın bir uzantısıdır." ifadesine yer verildi.
Hizbullah askeri medyası, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine" seslenilerek "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler." ifadelerine yer verildi.
İsrail, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik katliamlarına devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail güçleri, son günlerde yoğun saldırılar düzenlediği Beyt Lahya kentini vurdu. İsrail ordusunun bölgenin kuzeyindeki kentte bulunan çok sayıda binayı hedef alması sonucu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yıkılan binaların altında kalırken, sivil savunma ekipleri İsrail bombardımanı nedeniyle bölgeye ulaşamadıklarını bildirdi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.
Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.
Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınadı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz. Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir."
ABD Başkanı Joe Biden, Philadelphia'da İsrail'in İran'a saldırısına dair basına açıklamalarda bulundu.
Konuya dair istihbarat yetkilileriyle görüşme yaptığını vurgulayan Biden, "Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umarım bu bir sondur." dedi.
Biden, İsrail saldırıları öncesinde bilgilendirildiğine işaret etti. Biden yönetimi yetkilileri ise ABD'nin saldırıda doğrudan yer almadığını ancak İsrail ile yakın istişarelerde bulunduğunu söyledi.
"Gazze'nin kuzeyindeki durum felaket" ifadesini kullanan Ghebreyesus, sağlık tesislerinin etrafında ve içinde gerçekleşen (İsrail tarafından) yoğun saldırıların, sınırlı erişimin ve kritik tıbbi malzeme eksikliğinin, insanları hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bıraktığını bildirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında dün 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının da 12 bin 360'a yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinden, geride ölüler ve büyük bir yıkım bırakarak çekildiği belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesinden çekildi.
Ordu geride çok sayıda ölü ve hastane içinde ve civardaki evlerde büyük bir yıkım bıraktı.
İsrail ordusu hastanenin bahçe duvarını, hastane içindeki ve dışındaki yerinden edilenlerin çadırlarını da buldozerle yıktı.
Hastane içindeki hasta, yaralı ve yerinden edilenler, İsrail ordusunun hastaneye baskın düzenlediği 2 gün boyunca aç, susuz ve ilaçsız bırakıldı.
Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni hedef almasının "savaş suçu ve insanlığa karşı büyük bir ihlal" olduğunu belirtti.
Ebu Ramazan, İsrail ordusunun dün kuşattığı ve çekilmeden önce geride büyük tahribat ve can kayıpları bıraktığı Kemal Advan Hastanesi’ndeki son duruma dair yazılı açıklama yaptı.
"İsrail’in Kemal Advan Hastanesi'ne saldırısı bir savaş suçudur." ifadelerini kullanan Ebu Ramazan, İsrail'in hastaneyi kuşatmasını, sağlık çalışanlarını ve yaralıları gözaltına almasını ve sağlık desteğinin ulaşımını engellemesini "insanlığa karşı büyük bir ihlal" olarak nitelendirdi.
Ebu Ramazan, İsrail güçlerinin tüm unsurlarını hedef alan bir yıkım ve ihlal gerçekleştirdiği Gazze'deki sağlık sistemini onlarca yıl geriye götürdüğünü belirtti.
Ebu Ramazan, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında bir sağlık görevlisi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı el-Bazuriyye'de bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık görevlisi şehit oldu, 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.
Son ölümlerle birlikte geçtiğimiz 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekibinden ölenlerin sayısının 164'e, yaralıların ise 275'e yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin ısrarla tıp ve sağlık merkezleri ve ekiplerini hedef alma konusundaki ısrarını kınıyoruz." denildi.
Açıklamada, uluslararası topluma "insanlık dışı bu saldırı dizisine son verilmesi" çağrısında bulunuldu.
Libya, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları barbarlık olarak niteleyerek en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barbarlık olarak nitelendiği açıklamada, Bakanlığın bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınadığı aktarıldı.
Libya'nın bölge ülkeleri ve halklarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden tırmanışın kabul edilemez olduğunu vurguladığı ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma bölgedeki askeri tırmanışın azaltılması için üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuldu.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı.
İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.
İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü.
Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.
İsrail ordusu son 24 saatte Lübnan'da Hizbullah'a ait 70'ten fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin son 24 saatte 70'ten fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırı düzenlenen hedefler arasında tanksavar füze fırlatma sahaları, askeri binalar, mühimmat depoları, terör hücreleri ve askeri karargahların yer aldığı ifade edildi.
Güney Lübnan'daki çatışmalara işaret edilen açıklamada, "İsrail askerlerinin, İsrail güçlerine roket fırlatan bazı Hizbullah üyelerini imha ettiği, bir savaş uçağının da Hizbullah üyeleri ile büyük miktarda silahın bulunduğu bir binaya saldırı düzenlediği" ileri sürüldü.
Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. X hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İran'a yönelik saldırısına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.
Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.
İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.
Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.
Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz.
Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.
İran, İsrail'in saldırılarında iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Askerlerin hangi bölgede hayatını kaybettiği bilgisi verilmezken konuyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
İsrail ordusu, kuzeyde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatlarının kontrollü patlatılması nedeniyle "yanlışlıkla çaldığını" duyurdu.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "İsrail'in kuzeyinde duyulan patlama seslerinin Lübnan'da İsrail ordusunun faaliyetlerinden kaynaklandığı, bölgede herhangi bir güvenlik olayının olmadığı" belirtildi.
İsrail'in kuzeyinde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının çalmasına ilişkin ordu kaynakları, bölgede çalan saldırı alarmlarıyla "İsrail ordusu faaliyetleri" arasındaki ilişkinin incelendiği belirtildi.
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Jeolojik Takip İdaresi, "ordunun Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatları kontrollü biçimde patlatması sonucu meydana gelen güçlü infilak nedeniyle uyarı sisteminin bu patlamayı deprem olarak algıladığı ve uyarı alarmlarının harekete geçtiğini" duyurdu.
İsrail'in hava saldırılarının ardından İran'ın başkenti Tahran'da saat 07.30 sularında çekilen fotoğraflar gün doğumunda hasarın boyutunu açığa çıkardı. Hasarın boyutunu belirlemek zor olduğu belirtilirken ve şehir silüetinin bu çekimlerinde olağandışı bir şeye işaret edecek hiçbir şey olmadığı düşünülüyor.
Yetkili, "Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran'a da iletildi." ifadelerini kullandı.
Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların sona erdiğini teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi.
İran"daki "askeri hedeflerin vurulduğu" belirtilen açıklamada, ordunun görevini tamamladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." denildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Kirya'daki Hava Kuvvetleri operasyon merkezinde, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.
Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı
Beyaz Saraydan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
İsrail Kanal 12 televizyonu, "İsrail savaş uçaklarının son saatlerde İran topraklarında onlarca stratejik hedefi vurduğunu" bildirdi.
Saldırıların "İran'daki ana askeri tesislere odaklandığı" belirtilen haberde, hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı.
Haberde, İsrail uçaklarının saldırıların başında İran hava savunma sistemine zarar vermeye odaklandığını, bunun da İsrail uçaklarının İran hava sahasında serbestçe hareket etmesini sağlamak için taktiksel bir adım olduğu değerlendirmesine yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili konuya ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahili söz konusu olmadığını" belirtti.
Tahran'ın merkezinde güçlü patlama sesleri duyuldu.
İran medyası, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını bildirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi.
Haberde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.
KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.
Fars Haber Ajansının haberinde, "Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve patlamalarla ilgili olmadığı aktarıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.
Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu. Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.
Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.
İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.
Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden bir kişi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında, Sivil Savunma Müdürlüğü Cibaliya Mülteci Kampı Müdürü Said Şubeyr ile itfaiye ekibinden Ramazan el-Akra'nın alıkonulduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu iki kişiyi "bilinmeyen bir yere" götürdüğü kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişime geçmeyi başardıklarını bildirdi.
Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Kemal Advan Hastanesi'nin hala kuşatma altında olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Ancak personelle iletişime geçmeyi başardık. 3 sağlık çalışanı ve bir başka çalışan yaralandı, 44 sağlık çalışanı gözaltına alındı ve dört ambulans hasar gördü. Şu anda hastanede yaklaşık 600 hasta, sağlık çalışanı ve birey barınıyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, kuşatma ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, tesisin çalışır durumda kalması için temel malzemeleri teslim eden ve kritik hastaları Şifa Hastanesi'ne götüren DSÖ liderliğindeki misyondan sadece birkaç saat sonra gerçekleştiğini bildirdi.
İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakımındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki durumun "gittikçe endişe verici" bir hal aldığı belirtildi.
Hastane içinde 195'i yaralı ve hasta, 70'i sağlık çalışanı olmak üzere 600 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastaneyi teftiş ettiği ve farklı bölümlerine ateş açtığı kaydedildi.
Oksijen tankının hedef alınması sonucu hastanenin jeneratörlerinin durduğu ve bu nedenle yoğun bakımdaki 2 çocuğun öldüğü, yaşanan olaylarda hastanedeki 3 hemşire ve bir temizlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun, 3 ambulans ile hastane içindeki güneş paneli elektrik üretim sistemini kullanılamaz hale getirdiği, bu durumun krizi daha da derinleştirdiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca uluslararası kurumlara "hastane içindekilerin can güvenliğini sağlamak ve hastanenin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.
Katil İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine en az 8 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in akşam saatlerinde başkente düzenlediği hava saldırılarının sayısının 8'e ulaştığı ve bu saldırıların dördünde Hureyk Mahallesi'nin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
Diğer saldırılarda Burc el-Baracine, Leylaki ve El-Kefaat mahallelerinin vurulduğu, saldırılardan birinin oldukça şiddetli olduğu ifade edildi.
KATİLDEN "TAHLİYE" UYARISI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından bir harita paylaşarak Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 3 nokta için "tahliye" uyarısı yapmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sağlık Raportörü Tlaleng Mofokeng, BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Gazze'de süren soykırımda sağlığa erişim olmaması kabul edilemez." diyen Mofokeng, burada sağlık çalışanlarının da öldürüldüğünü ve görevlerini yapmalarının engellendiğini söyledi.
Mofokeng, sağlık çalışanlarının aylardır korkunç koşullar altında çalışmaya devam ettiğini, gerekli ilaçlar olmadan ameliyat yaptıklarını dile getirdi.
Gazze dahil tüm ihtilaflarda insan haklarının temel alınması gerektiğinin altını çizen Mofokeng, sürdürülebilir barış ve kalkınmanın başka türlü sağlanamayacağını ifade etti.
"SOYKIRIMI SONLANDIRMAK İÇİN HER YOLA BAŞVURULMALI"
Mofokeng, Gazze'de insanlık adına ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Dünya liderleri, Gazze'de soykırımı sonlandırmak için ekonomik, siyasi ve diplomatik olmak üzere her yola başvurmalı." dedi.
Gazze'de soykırımın yanı sıra aynı zamanda sağlık sistemine yönelik korkunç bir yıkımın da gerçekleştiğini dile getiren Mofokeng, bunun "medicide" olarak adlandırıldığını söyledi.
Mofokeng, suçluların cezalandırılmadığını ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayarak, doktorların sonlarının ne olacağını bilmelerine rağmen hastalarını terk etmediklerini belirtti.
İsrail’in İran’a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.
İsrail’e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.
Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi iki tankın güdümlü füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, tankın içinde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nin kuşatılması, basılması, oradaki hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının bilinmeyen bir yere götürülmesinin bir savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.
İsrail hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinde ABD'nin sağladığı koruma ve destekle hiçbir tepkiye aldırış dahi etmeden soykırım suçu işlemeye devam ettiği vurgulandı.
Gazze'nin kuzeyinde işlenen katliamların, evlere yönelik yoğun saldırıların çoğu çocuk ve kadın onlarca sivilin ölümüne neden olduğu kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkını koruma sorumluluğunu üstlenmeleri" çağrısı yapıldı.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsrail'in kuşatması sonrasında hastanedeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirten Haq, Kemal Advan Hastanesinin bölgede hala kısmen çalışan tek hastane olduğuna dikkati çekti. Haq, "Kemal Advan Hastanesinin korunması şart." dedi.
Haq, İsrail'in hastaneye düzenlediği "askeri baskının" da çok endişe verici olduğunu dile getirerek, "Daha önce de çok kez söylediğimiz gibi hastaneler korunmak zorundadır." ifadesini kullandı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef almasını "savaş suçu" olarak değerlendirdi ve olayı uluslararası mercilere taşıyacaklarını belirtti.
Başbakan Mikati, İsrail'in bu gece başkent Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.
Gazetecileri hedef alan bu "kasıtlı" saldırının amacının, İsrail'in işlediği suçları ve yıkımları örtbas etmek için medyayı korkutmak olduğuna dikkati çeken Lübnan Başbakanı, İsrail'in suçlarını belgeleyen ve ilgili uluslararası makamlara sunulacak dosyalara bu yeni saldırının da dahil edilmesi yönünde Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini belirtti.
Lübnan Başbakanı Mikati, gazetecileri hedef alan saldırının, İsrail'in kendisini durduracak uluslararası ortak tutum ile caydırıcı tedbirler olmamasından aldığı cüretle işlediği savaş suçlarından sadece bir tanesi olduğunu vurguladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonrası aralarında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edildi.
Başta Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının, hastane avlusunda toplandığı ve iletişim kesildiği için bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası kurumlara "hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için derhal harekete geçme" çağrısı yapıldı.
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlediği roket saldırısında 2 kişi öldü.
İsrail’in Lübnan’a yönelik bombardımanı yoğun bir şekilde devam ederken, saldırılar nedeniyle binlerce sivil hayatını kaybediyor. Lübnan’daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde Arap kasabası olarak bilinen Majd al-Krum’u hedef aldı. Roketli saldırıda 2 kişi öldü.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, kısa bir süre önce Batı Celile'den İsrail topraklarına giren bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananların "İsrail'in insanları topraklarından ve köklerinden sökmeye yönelik yürüttüğü bir savaş" olduğunu belirtti.
FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırılar gerçekleştiriyor; yerleşim bölgelerini soykırım amacıyla kuşatıyor ve patlayıcı varillerle bombalıyor." ifadelerine yer verdi.
İsrail'in saldırılarını "insan aklının hayal bile edemeyeceği ahlaki çöküş, işgalcilerin uluslararası insani hukuk ve insan hakları ilkelerini umursamadığı gerçeğini yansıtan davranışlar" olarak nitelendiren Fettuh, şunları kaydetti:
Bütün bu suçlar, Batı'nın ve ABD'nin himaye ve desteğine sahip işgalci yapının zulmü, ilkelerini ve insani değerlerini inkar eden uluslararası sessizliğin istismarının açık delilidir.
Fettuh, "ABD yönetiminin Filistin halkının acılarını görmezden gelmesi, işgalciyle suç ortaklığı yapması, silah, para ve asker konusunda mutlak desteği, Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın ve kitlesel katliamların temel nedenidir." ifadelerini kullandı.
FİLİSTİNLİLERE GÖÇ DAYATMASI
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.
Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.
Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, GazzeŞeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ambulans araçlarını hedef alması sonucu 8 ilk yardım çalışanı hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 8 ilk yardım çalışanının öldüğünü kaydeden Ebyad, İsrail askerlerinin naaşlara ulaşılmasını engellediğini aktardı.
Uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve görevlerini yerine getirme çağrısı yapan Ebyad, Lübnan'daki hastanelere 55 saldırı yapıldığını belirtti.
Saldırıların 36'sının doğrudan bir şekilde hastaneleri hedef aldığını söyleyen Ebyad, 8 hastanenin ise kapatıldığını ifade etti.
LÜBNAN'DA 2 BİN 593 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.
Lübnan devlet medyası, İsrail'in Suriye sınırına yakın doğu Lübnan'da gece yarısı düzenlediği hava saldırısında üç gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada "Zahle'deki muhabirimiz, İsrail'in Hasbaya'ya düzenlediği saldırıda üç gazetecinin öldüğünü bildirdi. İsrail savaş uçakları, Lübnan-Suriye sınırına sabah 3:30'da saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden perşembe akşamı yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea'nın, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla pazar günü Doha'ya gideceği bildirildi.
New York Times'ın aktardığına göre dört İranlı yetkili bu hafta telefon görüşmelerinde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in orduya bir İsrail saldırısına yanıt vermek için birden fazla askeri plan hazırlamasını emrettiğini söyledi. İranlı yetkililer herhangi bir İran misillemesinin kapsamının büyük ölçüde İsrail'in saldırılarının ciddiyetine bağlı olacağını belirtti.
Böyle bir durumda İran'ın senaryosunun 1.000'e kadar balistik füze saldırısı ve Basra Körfezi'ndeki enerji tedarikine ve nakliyesine müdahaleyi içerebileceği belirtildi.