İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı misilleme saldırıları devam ediyor.
Gazze'den sonra yeni cephe Lübnan'da açılırken günlerdir Lübnan'a hava saldırısı düzenleyen İsrail'in kara saldırısına geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. İsrail'in saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğünü iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, son saatlerde Hizbullah'ın silah depoladığı binalar ve diğer altyapı tesisleri hava saldırılarında vuruldu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında konuştu ve Netanyahu ABD'deki BM 79. Genel Kurulu'ndan döndüken hemen sonra Nasrallah'ı hedef alan saldırı için "Terör saldırısı kararının New York'tan geldiğini dünya unutmayacak" dedi.
Lübnan Hizbullahı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıdan saatler sonra liderleri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlene hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Nasrallah'ın ölüm iddialarının ardınan güvenli bir bölgeye hareket eden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney'in açıklaması şu şekilde:
"Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkese göstermiş, gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtlamıştır. Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapılanmasını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır. Şimdi aynı aptal politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar. Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek ve bunların başında da gururlu Hizbullah yer alacak. Lübnan halkı, bir zamanlar Beyrut'a kadar gaspçı rejimin askerini botlarının altına soktuğunu, onların bacaklarını kesenin Hizbullah olduğunu, Lübnan'ı sevindirip gururlandırdığını unutmadı. Gaspçı, zalim ve şeytani rejimin karşısında, kaynaklarıyla Lübnan ve Hizbullah halkının yanında gururla durmak tüm Müslümanların görevidir."
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, ülkenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh'in Beyrut havaalanına talimat verdi ve İran uçağının Lübnan hava sahasına girmemesini ve iniş yapmamasını istediğini bildirdi.
İsrail bugün savaş uçaklarının Beyrut havaalanı yakınlarındaki bölgede devriye gezerek havaalanının “sadece sivil amaçlarla” kullanıldığından emin olmaya çalıştığını söyledi ve üstü kapalı bir şekilde havaalanını bombalama tehdidinde bulundu.
2006 savaşı sırasında İsrail güçleri Beyrut havaalanını bombalamıştı.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Hamas'ın lideri Ahmed Muhammed Fahd'ı Cuma günü gece saatlerinde öldürdüğünü iddia etti. İsrail ordusu X'te yaptığı bir paylaşımda Fahd'ın İsrail'e karşı yeni bir operasyon gerçekleştirmeden önce öldürüldüğünü iddia etti.
İsrail ordusu, Güney Lübnan'dan fırlatılan 10 roketin tespit edilmesinin ardından kuzey İsrail'in Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çalındığını bildirdi.
İsrail ordusu, roketlerin tamamının İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından engellenmediğini ancak henüz hasar veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.
Hizbullah henüz roket fırlatmalarını doğrulamadı.
Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivillerin bulunduğu binaları bombalamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Mendelavi açıklamasında, "Siyonist rejim bir kez daha çocuklar, yaşlılar, gençler ve kadınlardan oluşan silahsız sivilleri öldürerek savaş suçlarına devam ediyor. Güvenli binalarda yaşayan halkı hedef alıyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı bir dönemde tüm dünyaya alaycı bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.
Katil İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.
İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.
İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.
GÖÇ SÜRÜYOR
Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.
İsrail'in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in şiddetli ve peş peşe saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesinden başkent Beyrut'un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru dikkat çekici bir göç dalgası kaydedildiğini aktardı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında olacaktır." dedi.
Pezeşkiyan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında saldırıları kınayan Pezeşkiyan, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır." dedi.
İsrail'in bu saldırılarla bir kez daha bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Beyrut'taki bugünkü saldırıları, terör devleti olan bu rejimin mahiyetini bir kez daha ortaya koyan açık bir savaş suçudur." dedi.
Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere bu saldırıları kararlılıkla kınama çağrısında bulunan Pezeşkiyan, saldırıları uluslararası toplumun "devlet terörü makinesini durdurma konusundaki çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı, Lübnan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu..
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde er alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini hava saldırılarıyla hedef aldı. Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırısı seslerinin, Beyrut'un birçok bölgesinden duyulduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacaklarını, Beyrut Havalimanı'nı izlediklerini ve "düşman unsurların buraya inmesine izin vermeyeceklerini" açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in, Lübnan'ın bir çok kentine düzenlediği saldırılarda 6 ölü, 91 yaralı olduğunu açıkladı.
İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "sivil yerleşim noktalarına" düzenlediği saldırıyı "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.
İsrail'in saldırılarını ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiğini ifade eden Kenani, "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak nitelendirdiği saldırının uluslararası hukukun ve düzenlemelerinin ağır ihlali olduğunu belirtti.
Saldırıların İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası toplumun sessizliğinin bir sonucu olduğunu kaydeden Kenani, ABD ve bazı Batılı ülkelerin ateşkes çağrılarının da yalnızca İsrail için zaman kazanmak adına bir "aldatmaca" olduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını öne sürdü.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.
Singh, İsrail'in Beyrut'taki son saldırılarıyla ilgili, "ABD bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık." diye konuştu.
Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile "operasyon zaten devam ederken" görüştüğünü açıklayan Singh, saldırıları "hala değerlendirdiklerini" ve şu aşamada sunabilecekleri herhangi ek bilgi veya detay olmadığını söyledi.
Öte yandan, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından Beyrut'taki saldırılar hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salim Baddoura, "İsrail'in Lübnan'a karşı benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor." dedi.
Baddoura ve yardımcısı Rayan Said, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.
"İsrail'in Lübnan'a yönelik benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullanan Baddoura, "işgalci güç" İsrail'in son askeri teknolojiyi kullanarak her gün savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediğini söyledi.
Baddoura, İsrail'in bu son saldırısını "mutlak bir dokunulmazlığa sahip olduğu" düşüncesiyle gerçekleştirdiğini belirterek, İsrail'in Gazze'de işlediği "soykırımın" şimdiye kadar hesabını vermediğini söyledi.
"Gazze'de uluslararası toplum bırakın hesap sormayı İsrail'i durdurmayı dahi başaramadı" ifadesini kullanan Baddoura, İsrail'in Lübnan'da da aynısını yapmaya hazırlanmasının sürpriz olmadığının altını çizdi.
Baddoura, İsrail'in Lübnan'ın güney kentlerine saldırılarında sivil, kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmediğine dikkati çekti.
İsrailli yetkililerin Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ve bunun olası kara saldırılarının sinyali olabileceğini söyleyen Baddoura, İsrail'in uluslararası kamuoyundan gelen "gerginliğin azaltılması" yönündeki çağrıları dikkate almadığını vurguladı.
Baddoura, İsrail'in olası bir kara saldırısı için sınıra yığınak yaptığını kaydederek, "Bu, işgalci gücün siciline eklenecek yeni bir pervasızlık ve çılgınca girişim olur. Çok güçlü askeri güç olsanız bile tüm sorunlarınızı saldırı ve bombalamayla çözemezsiniz. Uluslararası hukuk, ilke ve gelenekleri de hesaba katmak zorundasınız." dedi.
DSÖ, LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI İLE YAKIN TEMASTA
AA muhabirinin, "Lübnan'ın sağlık kapasitesi özellikle İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum bu konuda Lübnan'a yeterli desteği sağlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Daimi Temsilci Yardımcısı Rayan Said, bu noktada özellikle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan Sağlık Bakanlığı ile yakın temasta olduğunu söyledi.
Said, DSÖ'nün BM ve diğer yardım kuruluşla
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesini peş peşe bombalamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 15'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarılmıştı.
Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtilen haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı vurgulanmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun ABD’nin New York eyaletinde bulunduğu sırada Beyrut’un güneyine düzenlenen saldırıya onay verdiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.
ABD'DEN AYRILIYOR
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, New York ziyaretini kesip bu gece ayrılma kararı aldığını duyurdu
İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. A Haber patlama noktasında tarihi bir yayına imza attı.
Bölgedeki durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Benim şuan etrafımda 100 civarında medya mensubu var. Hepimizi bir noktaya çekiyorlar. Böylece çekim yapma imkanına sahip oluyoruz. İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta tam da burası. Akşam saatlerinde bu karargah hedef alındı. Buranın enkaz haline geldiğini görebiliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Tekrar söylüyorum. Türk televizyonlarında ilk kez olay yeri görüntülerini A Haber'de izliyorsunuz. 10 civarında patlamanın meydan geldiği belirtiliyor" dedi.
İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan sınırları içinde 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge kurulması çağrısında bulundu.
Liberman, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkese dair duydukları tüm hikayelerin dezenformasyondan ibaret olduğunu ifade etti.
"Önceden güvenlikle ilgili 3 planımız vardı ama bunların hiçbiri hayata geçirilemedi. O nedenle şu an Lübnan sınırları içinde oradan gelen saldırıların durması için 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulmalıdır." ifadesini kullanan Liberman, bu bölgede yer alan tüm Lübnan köylerinin de yıkılması gerektiğini savundu.
Liberman, "Rıdvan Gücü ile Hizbullah'ın Celil'i işgal etme planlarına" ancak Lübnan içlerinde 10 kilometrelik alanda kontrolün sağlanmasıyla engel olunabileceğini savundu.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ilk belirlemelere göre İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının çok fazla can kaybına yol açtığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullandı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi edindiğini aktaran Mikati, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarılmıştı.
İran merkezli Tasnim: Hasan Nasrallah güvende ve İsrail medyasında dolaşan haberler doğru değil.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.
Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.
İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.
İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.
Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırında yer alan bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, başkent Şam'ın kırsalındaki Kufeyir Yabus köyü yakınlarında bir askeri noktanın yerel saatle 01.35'te İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Hedef alınan askeri noktanın Lübnan sınırında yer aldığı belirtilen haberde, "Saldırıda 5 asker öldü." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından ise olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Hizbullah İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarına cevaben Ilania yerleşimini Fadi 1 füzesi ile vurduklarını bildirdi.
Iraklı silahlı grup İsrail'e üçüncü saldırıyı üstlendi.
Irak İslami Direnişi, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir hedefe insansız hava aracı fırlattığını söyleyerek İsrail'e üçüncü bir saldırı düzenlediğini iddia etti.
Daha önce İran destekli milislerin çatı grubu, işgal altındaki topraklarda “hayati bir hedefe” füze attığını ve Golan Tepeleri'ndeki başka bir hedefe insansız hava aracı gönderdiğini belirtmişti.
Grup, “düşmanların kalelerini vurma operasyonlarının artan bir hızla devam ettiğini teyit ettiğini” de belirtti. İsrail'den henüz herhangi bir yorum gelmedi.
Perşembe gecesi geç saatlerde İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan bir füzenin önlendiğini açıkladı.