CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama

İsrail Lübnan'da saldırılara devam ediyor.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün İran'da Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen törende yaptığı konuşmanın ardından Lübnan'a yönelik saldırıları artıran İsrail, Lübnan'ın Trablusşam kentinde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah'ı öldürdü.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Beyrut'un Dahiye bölgesi bir kez daha İsrail'in hava saldırısıyla vuruldu. Bombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Lübnan makamlarından ise hava saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye'de "bir hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırının hedefine yönelik detay verilmeyen açıklamada, bombardımana ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı İrec Mescidi, Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralanmış olabileceğine dair iddialar ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin sağlığının yerinde olduğunu aktif görevine devam ettiğini söyledi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran'da bir konferansta konuşan Mescidi, Kaani'nin Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralandığı iddialarını yanıtladı.
KAANİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Mescidi, "Birçoğunuz General Kaani'ye ne olduğunu soruyorsunuz. Kendisi sağlıklı ve aktif görevine devam ediyor." dedi.
İran'daki bazı medya kuruluşlarının ve siyasilerin Kaani hakkındaki iddiaların doğru olmadığının gösterilmesi için Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama talep ettiklerini kaydeden eski Bağdat Büyükelçisi İranlı komutan, "Bazıları açıklama yapın diyor ancak ne açıklaması? Böyle bir şeye ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği mülteci kampında çok sayıda Filistinliyi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle 2 hastanenin hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Lübnan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesine gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Hava saldırılarında zarar gören St Therese Hastanesi ile Er-Rasul el-Azam Hastanesi hizmet dışı kaldı.
Er-Rasul el-Azam Hastanesi, Beyrut'un en büyük hastanelerinden biri olarak biliniyor.
İsrail ordusu tarafından sivillere tahliye çağrısı yapıldı. Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak ilan edilen bölge sayısını altıya çıkardı.
İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü, 2'sinin ağır yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 5515 Birimi'nden yedek asker Başçavuş Etay Azulay'ın (25) Lübnan sınırında öldüğü belirtildi.
Azulay'ın öldüğü olayda aynı birimden 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.
Böylece, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen askerlerinin sayısı 728'e çıktı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.
Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.
İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a saldırması Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, Lübnan hükümetinden yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güneyindeki Qmatiyeh ve Kayfoun kasabalarına yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. En az 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir askeri üssün çok sayıda İHA ile vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot-Tarshiha'da çok sayıda füzeyle İsrail askerlerinin hedef alındığı aktarıldı.
Safed kentinin Bar'am bölgesinde de İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Hayfa kentindeki Carmel Askeri Üssü'nün "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı ve Tiberya kentindeki Nimra Askeri Üssü'nün vurulduğu duyuruldu.
Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah mevkilerine saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'ta Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldığı savunuldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'nın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.
İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinde de füze düşmesi sonucu bir kişinin "orta ila ciddi arası" bir şekilde yaralandığı aktarıldı.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, Suriye'nin orta bölgesinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
"DÜŞMAN FÜZELERİNE KARŞI KOYULDU"
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelere karşı koydu." ifadesi kullanıldı. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında da Suriye'nin Humus ilinde patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.
Diğer yandan, konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmaması Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralandığı iddialarına yol açtı.
Sık sık Beyrut'a gittiği bilinen Kaani hakkında ilk iddia dün İsrail'in Kanal 12 televizyonundan geldi.
Kanal 12, İsrail'in cuma günü Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılar sırasında Kaani'nin hedef alınmış olabileceğini ve yaralanıp yaralanmadığının incelendiğini duyurdu.
İran'da güvenlik bürokrasisine yakın Tabnak internet sitesi de dün "General Kaani nerede? başlıklı haberinde, yetkililere, Kaani'nin durumunun netliğe kavuşturulması çağrısında bulundu.
Tabnak'ın haberinde, "Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanının sağlığına ilişkin söylentiler medyada yoğun bir şekilde gündeme geldi ve resmi makamlardan bu konuya henüz bir yanıt verilmedi. General Kaani sağlıklıysa onun görüntüsünü medyada yayınlamak konuyu netleştirmenin en iyi yolu olabilir." ifadelerine yer verildi.
İLK AÇIKLAMA MECLİS ULUSAL GÜVENLİK KOMİSYONU ÜYESİNDEN GELDİ
Kaani'nin durumuna ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan geldi.
Golru, "İddialara itibar etmemek lazım. Kendisi iyi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum." dedi.
Öte yandan Kaani'nin bugün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e saldırının başındaki Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'ye "Feth Madalyası" taktığı törende olmaması da dikkatleri çekti.
İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında da hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyarete gitmişti.
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu. Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.
Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.
İsrail'in Orta Doğu'da "kötülüğün ve yıkımın merkezi" olduğunu belirten Hayye, "Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar sağlanamaz. İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır.” dedi.
Hayye, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmak, tam egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizi kurmak, mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor. Ulusal birliğimiz, direniş seçeneği temelinde kurtuluşun tek yoludur." şeklinde konuştu.
ABD katil İsrail'in sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Gazze'deki soykırıma çanak tutan ABD'den Netanyahu hakkında yeni bir açıklama geldi.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin kasımda düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris'in yarın yayına girecek "CBS 60 Dakika" programına verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.
Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes çağrısı ve Lübnan'a saldırılara ilişkin ABD yönetimini dinlememesine ilişkin Harris, İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi tehditlere karşı kendini koruması için destek verildiğini ifade etti.
Harris, İsrail liderleriyle yürütülen diplomatik ilişkilerin ise bazı prensiplere dayandığını belirtti.
ABD'nin insani yardımın artırılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Harris, "Bu çerçevede İsrail ve bölge ülkelerine baskı kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Harris, İsrail'in bazı adımları ABD'nin baskısı sonucu attığını savundu.
"Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna ise Harris, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir." yanıtını verdi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Lübnan sınırındaki Manara, Yiftah ve Malkia topluluklarının bulunduğu bölge askeri bölge ilan edildi. İsrail’in Lübnan sınırındaki askeri bölge sayısı 3’e yükseldi.
İsrail ordusu, söz konusu kararın Lübnan'daki kara operasyonları sırasında yapılan yeni bir değerlendirmenin ardından alındığını açıkladı.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran olası bir İsrail saldırısına yanıt vermek için bir plan hazırladı.
Tasnim haber ajansı, İsrail'in olası saldırısına verilecek yanıtın 'tamamen hazır' olduğunu ve İran'ın elinde "birçok İsrail hedefini içeren bir liste" olduğunu iddia etti. Ajans İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ile 'istediği her yeri yerle bir edebileceğini gösterdiğini' yazdı.
İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.
Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah mevzilerinden İsrail’in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı aktarıldı.
İsrail’in Lübnan’daki saldırıları devam ederken, Hizbullah Hareketi de binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılara karşılık veriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerinden İsrail’in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı bildirildi. Batı ve Yukarı Celile’ye atılan 25 roketten bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, bazı roketlerin ise bölgeye isabet ettiği kaydedildi. IDF, Batı Celile üzerinde birkaç İHA’nın da hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ifade etti.
Katoliklerin ruhani lideri, "O günden bu yana Orta Doğu, Filistin halkını etkilemeye devam eden yıkıcı askeri eylemlerle giderek daha ciddi bir acıya sürüklendi. Filistinliler, Gazze'de ve diğer bölgelerde büyük acı çekiyor. Bunlar çoğunlukla masum siviller ve insani yardım alması gerekenler. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum. Lübnanlılar için, özellikle de güneyde köylerini terk etmek zorunda kalanlar için dua ediyoruz." diye konuştu.
Papa, yarın dünya barışı için dua ve oruç günü olacağını belirterek, "Uluslararası topluma, intikam sarmalına son vermeleri ve İran'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği gibi bölgede daha büyük bir savaşa yol açabilecek saldırıların artık tekrarlanmaması çağrısında bulunuyorum." dedi.
Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın silahlı kuvvetlerden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” denildi.
İsrail İran’ın Salı günü düzenlediği füze saldırısına misilleme yapmaya hazırlanırken, Tahran’dan “yanıt planı” iddiası geldi. Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” denildi.
Silahlı kuvvetlerden bir kaynağa dayandırılan haberde, “İsrail harekete geçerse İran'ın karşı saldırıya geçeceğinden şüphe yok” ifadeleri kullanıldı.
İran’ın elinde çok sayıda hedefin bulunduğu bir liste olduğu aktarılan haberde, “İran'ın salı günkü saldırısı istediği her yeri yerle bir edebileceğini gösteriyor” denildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul ile camiyi bombaladı, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yanındaki Aksa Şehitleri Camisi ile kentin Ez-Zavayide beldesindeki İbn Rüşd Okulu'nu bombalayarak "iki vahşi katliam" gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail'in söz konusu iki saldırısında 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu iki vahşi katliam; işgal ordusunun son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki 27 ev, okul ve sığınma merkezinde gerçekleştirdiği katliamların ardından geldi. Bu korkunç bombardımanlarda onlarca kişi öldü ve yaralandı."
"KATLİAMLARDAN TAMAMEN İSRAİL VE ABD YÖNETİMLERİ SORUMLU"
Ayrıca Gazze Şeridi'nde hastanelerin, sayıları yetersiz olması nedeniyle, her geçen gün artan yaralılara ve hastalara iyi bir hizmet sağlayamadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'in soykırım savaşının bir sonucu olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ve sağlık çalışmaları, uluslararası toplumun, Arap ülkelerinin sessizliği ve acizliğinin ortasında korkunç durumda." ifadeleri kullanıldı.
Dünya Sağlık Örgütü, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da en az 77 sağlık çalışanının görevi başında öldürüldüğünü duyurdu.
Lübnan'daki insani kriz, İsrail'in hava saldırılarının coğrafi olarak genişlemesi ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef almasıyla her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023'ten bu yana en az 77 sağlık çalışanının görev başında öldürüldüğünü açıkladı.
BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda endişe verici bir artış olduğunu söyledi. En ağır bedeli sağlık çalışanlarının canlarıyla ödediğini belirten Rıza, “Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde” dedi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 3 Ekim itibarıyla krizin başlangıcından bu yana ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 541 bin 527 olduğunu kaydetti.
Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin 3 Ekim'deki açıklamasında ise 163 binden fazla kişiyi barındıran yaklaşık 892 toplu barınak olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu, 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul ederken, uçakların zarar görmediğini iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti.
İran'ın saldırısının üslerin "saldırı kabiliyetini etkilemediğini" belirten Hagari, "Zarar gören herhangi bir uçak yok." ifadelerini kullandı.
Hagari, İsrail'in 3 Ekim Perşembe akşamı yaptığı saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı konusunda açıklama yapmayarak, "Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırı düzenlendiğini ve şu anda saldırının sonuçlarının doğrulanmakta olduğunu" bildirdi.
İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde 3 Ekim akşamı arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmiş, İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etmişti.
Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu ileri sürülse de Safiyuddin’in akıbeti belirsizliğini koruyor.
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.
Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.
İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.
İSRAİL’İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulundu ve ülkesinin buna "hakkı" olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu, yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'in İran'ın misilleme amaçlı füze saldırısına karşılık vereceğini bir kez daha ifade etti.
İran'ın "tarihin en büyük balistik füze saldırısında İsrail topraklarına yüzlerce füze ateşlediğini" söyleyen Netanyahu, bu saldırılara yanıt verme tehdidinde bulunarak, "Kendisini savunmak ve bu saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır, bunu yapacağız." diye konuştu.
İran'ın misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri ve siyasi liderleri herhangi bir tarih belirlemeden Tahran'a "büyük bir askeri tepki" tehdidinde bulunurken, bazı İsrailli yetkililer İran'ın nükleer ve petrol tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.
İsrail resmi televizyonu KAN bugün, Netanyahu hükümetinin "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu.
İran'a yanıt verme hazırlıklarının "Washington ile koordineli olarak yapıldığı" aktarılmıştı.
İSRAİL İRAN'I BU GECE VURACAK
Öte yandan İsrail-İngiliz ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi İran'ı bu gece vuracak.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın komutanlarından Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. Kassam Tugayları komutanlarından Said Atallah'ın vurulan evini A Haber görüntüledi.
İsrail, ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde bir İHA'nın düşürüldüğünü, Hayfa kentine ise bir roketin isabet ettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında yer alan Adamit yerleşim yeri yakınında hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Hayfa Körfezi ve Kermel bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan topraklarından iki roketin ateşlendiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, roketlerden birinin hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.
İsrail'de halkın moralinin yüksek tutulması ve güvenlik gerekçeleriyle saldırılardaki can kaybı ve maddi hasara ilişkin medyada bilgi paylaşımını sansürleyen sıkı askeri tedbirler uygulanıyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'le bir araya geldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'u ziyaret eden Erakçi, bugün beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Şam'da Suriyeli mevkidaşı Bessam Sabbah ve Başbakan Muhammed Gazi el-Celali ile görüşen Erakçi, Devlet Başkanı Esed tarafından da kabul edildi.
Görüşmelerde iki ülke yetkililerinin çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.
Erakçi'nin Esed ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler ve bölgedeki mevcut durumun ele alındığı bildirildi.
Suriye rejiminin haber ajansı SANA'ya göre de görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmanın ve Lübnan'a siyasi destek ve halka yardım sağlamanın yolları istişare edildi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.
ABD, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenler için yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenlere yardım sağlayacaklarını bildirdi.
Blinken, yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardımın, Lübnan içinde yerinden edilen kişilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.
Bu yardımın Suriye'ye kaçanlara da destek olacağını ifade eden Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) bu yardımın 11,5 milyon dolarlık kısmını halihazırda yaptığını belirtti.
Bakan Blinken, bu yardımın USAID ve Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla yapılacağını kaydetti.
Blinken, ABD'nin, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlı olduğunu belirterek, diğer bağışçıları da insani ihtiyaçlara katkıda bulunmaları için kendilerine katılmaya çağırdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’da saldırdıkları ve sivilleri katlettikleri hastane kompleksinin içindeki camide Hizbullah komuta merkezi bulunduğunu iddia etti.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cebeli'de Şehit Salah Gandur Hastanesi yerleşkesi içinde bulunan bir caminin komuta merkezindeki Hizbullah militanlarını vurduğunu bildirdi.
Gazze’de defalarca hastaneleri ve sivillerin sığındığı okulları bombalayan ve Hamas karargahı olduğunu iddia ederek kendini aklamaya çalışan İsrail, Lübnan’da da aynı yalana başvurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. İsrail saldırı hakkında açıklama yapmadı.