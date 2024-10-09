CANLI | Lübnan'da çatışmalar yeniden alevlendi! Soykırımcı İsrail sivilleri hedef aldı

İsrail dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Beyrut'ta dört kamu binasında büyük yıkım meydana geldiği bildirilirken ABD gazetesi Axios Başkan Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün İran hakkında bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.
Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 5 günde düzenlediği saldırılarda 125 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.
SALDIRILARDA 125 FİLİSTİNLİ HAYATININ KAYBETTİ
Hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda son 5 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Cibaliya Mülteci Kampı'na son 5 günde düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
SOKAKLAR ONLARCA KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ İLE DOLDU
Kampın sokaklarının saldırılarda öldürülen onlarca kişinin cansız bedenleriyle dolu olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin ambulans çalışanları ile sivil savunma ekiplerini hedef alarak cenazelere erişimi engellediği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de hastane bahçesinde yerinden edilenlere ait çadırları bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.
SİVİLLERİ KALDIĞI ÇADIRLARI HEDEF ALDI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 369. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan El-Yaman El-Said Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Yerel kaynaklar, 16 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurdu.
BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Meys el-Cebel mevkiinde ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin topçu ateşi ve füzelerle hedef alındığı belirtildi. Bölgede Hizbullah unsurları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
Ayrıca Lebbune bölgesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin de füze saldırısıyla hedef alındığı ve askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.
The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün gece Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında saatler süren güvenlik toplantısında üst düzey bakanları, güvenlik ve askeri yetkililerle birlikte İran'a yönelik yaklaşan İsrail saldırısı hakkında önemli kararlar aldığını söyledi. Kaynak, şimdilik odak noktasının İran askeri tesisleri olduğunu ancak bunun değişebileceğini söylüyor.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD yönetiminin ateşkes girişimlerini konuşurken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini yerle bir eden saldırılar düzenlediğini belirtti.
Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, rol değişimiyle Amerikan yönetiminin de İsrail "soykırımının ortağı" olduğunu kaydetti.
"Cibaliya Mülteci Kampı'na, siyonist saldırı sonucu yüzlerce şehit ve yaralı var" diyen Rişk, "terörist düşmanların" ayakta duran Filistin halkının iradesini kırmayı hedefleyen katliamlar yaptığını paylaştı.
Rişk, "Amerikan yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden ateşkes girişimlerini konuşurken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini yok ediyor" ifadelerini kullandı.
Dünyanın özgür halkları ve insanlarının dayanışma kampanyalarının yoğunlaştırmaları ve gerekli baskıyı artırmalarının önemine işaret eden Rişk, "Nazi işgalini durdurmanın, Filistin halkını korumanın zorunlu olduğunu" vurguladı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını bölgede temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden yaygınlaştığını ve derinleştiğini kaydetmişti.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine 40 roket atıldığı belirtildi.
Ayrıca yine İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Kiryat Şimona'ya yaklaşık 20 roket atıldığı ifade edildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Şimona'daki roket saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Buna ek olarak Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine atılan roketlerin parçaları nedeniyle biri orta derecede dördü de hafif olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde İsrail hava saldırısı sonucu evi hedef alınan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nebatiye iline bağlı Kafr Tebnit beldesine İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda önce yaralanan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu Muhammed İdris'in daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Daha önce İsrail saldırıları sırasında Lübnan ordusundan 3 askerin hayatını kaybettiği açıklanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından daha hassas görevler yürüten Devlet Güvenlik Kurumu mensuplarından bir kişinin saldırılar sırasında yaşamını yitirdiği ilk kez duyuruldu.
İsrail gazetesi Yediot Ahronot, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in danışmanlarından birinin İsrail'in Güney Lübnan'da devam eden kara harekâtı sırasında yaralandığını bildirdi.
Smotrich'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı Aleksandr Tugayı'nda yedek bölük komutanı olan Shmuel Buchris'in durumu iyi.